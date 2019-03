Kristofer Ahlström: Sista chansen-turism är femstjärnig roffarmentalitet

Tidningen Metro tipsade härom året om ”fem platser du vill se – innan det är för sent”. I en resa till ”Alaskas smältande glaciärer” häpnar skribenten över att ”klimatförändringar skulle få ett ansikte, ett skådespel så dramatiskt (också vackert) att det nu lockade mig som turist?”

Maldiverna kan du också flyga till, tipsar man, så du hinner se det innan det ligger under vatten. ”Numera är det smidigare än någonsin att flyga hit via Dubai eller Doha. Flygtid: ca 13,5 timmar.” Bara en sådan resa innebär ett utsläpp på 3,1 ton koldioxid, alltså tre gånger mer än den hållbara nivån för en persons totala utsläpp per år – inklusive alla sorters förbrukning och aktiviteter.

Det finns en mörk ironi i att ju fler som reser dit, desto snabbare försvinner platser som Venedig, Maldiverna, glaciärerna. Den nihilistiska roffarmentaliteten har aldrig illustrerats tydligare – bara JAG hinner uppleva det så spelar planetens välmående mindre roll – och vad det resulterar i är en resandets version av krigföringens Brända jordens taktik, där man lägger platser i ruiner efter att ha besökt dem.

Och den här typen av ”sista chansen”-turism blir allt vanligare, skriver sajten Vox. 70 procent av besökarna som rest till Stora Barriärrevet ville se det ”innan det var borta”, enligt en studie från 2016.

Motivationen bakom researtiklarna är att man med egna ögon ska få se klimatförödelsen och därför ges direkta bevis på varför vi måste ställa om vår livsstil. I stället för att lita på forskning och rapportering och bara göra det ändå.

