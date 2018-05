Fredrik Strage: Delfinerna dansar och tårarna forsar ned för mina kinder

Jag gråter varken på bröllop eller begravningar. Jag gråter sällan när jag går på bio eller lyssnar på musik. Men varje gång jag sett delfinshowen på Kolmården har jag blivit patetiskt sentimental. ”Skärp dig”, tänker jag när det är dags igen. ”Du klarar det här. Lipa inte nu.”

Ljuset släcks i delfinariet och på jätteskärmen bakom bassängen visas en inzoomning från rymden ner mot vår planet där liv uppstod i havet för fyra miljarder år sedan. En röst berättar om den sköra balansen i naturen som människan rubbat. Sedan tänds blå strålkastare i poolen, musiken ur ”Superman” dundrar igång och två delfiner flyger upp i luften likt glittrande torpeder som träffar mig rakt i hjärtat.

Länge var jag skeptisk till delfiner. Jag gillade visserligen Douglas Adams ”Liftarens guide till galaxen” där delfiner försöker varna mänskligheten att planeten är på väg att gå under (men ingen fattar vad de menar när de vinkar med fenorna och puffar på bollar med nosen). Men ingenting var tråkigare än folk som tjatade om delfiners smarthet.

Jag kunde relatera till den amerikanske journalisten Chuck Klosterman som i boken ”Fargo rock city” anklagar delfiner för att ha förstört Guns'n'roses karriär. De var, enligt honom, ett bra band ända tills de inkluderade delfiner i ”Estranged”-videon 1994. Ett av djuren räddar visserligen Axl Rose från att drunkna, men när han i sista scenen sitter i morgonrock bredvid sin nya kompis är det uppenbart att Guns'n'roses tappat greppet om rock'n'roll.

När den nätbaserade subkulturen sjöpunk fick spridning 2012 – och frossade i pixlade bilder av vågor, sjöstjärnor och sjöhästar – ökade mitt intresse för delfiner.

”Alla verkar tycka att delfiner är söta och 'intelligenta'”, skriver Chuck Klosterman. ”Jag vill inte verka okänslig men visa mig en person med samma intelligens som en delfin och jag ska visa dig en gravt efterbliven person.” Även den (förvisso djupt fördomsfulle) Cartman i tv-serien ”South Park” är kritisk: "Om delfiner är så smarta, varför bor de i igloor?" Efter att ha fått reda på att det är eskimåer som bor så suckar han: ”Delfiner, eskimåer... vem bryr sig? Det är samma trädkramande hippietrams.”

När den nätbaserade subkulturen sjöpunk fick spridning 2012 – och frossade i pixlade bilder av vågor, sjöstjärnor och sjöhästar – ökade mitt intresse för delfiner. De upphöjdes från undervattenshippies till digitala kuttersmycken, lika memvänliga som enhörningar. Delfiner representerade inte längre godhet utan oberoende. Eller som den svenska electrorapduon Death Team härom året sjöng i sin låt ”Dolphin style”: ”You can't own me. I'm like a dolphin.”

Samtidigt sabbade delfinerna själva sin präktiga image med en lång rad skandaler. Tidningar rapporterade om hur hanarna tvingar honorna till sex och dödar ungarna om de förstör sexlivet. I en BBC-dokumentär knarkar delfiner genom att suga i sig gift från blåsfiskar. Lika anstötligt är Youtubeklippet där en brunstig delfin glatt tillfredsställer sig själv med en halshuggen sill.

Djurrättsaktivister tycker att det är förtryck att låta delfiner leva i djurparker. Entusiasmen som dessa graciösa varelser utstrålar på Kolmården gör dem i så fall förtjänta av Oscarsstatyetter. Och till skillnad från i Douglas Adams roman lyckas delfinerna här, assisterade av en berättarröst, varna publiken om att jorden hotas av undergång. Det är miljöpolitiskt engagerande och hjärtskärande vackert.

I det finaste partiet dansar skötarna tryckare med delfinerna i månljus – till tonerna av Celine Dions ”My heart will go on”. Jag vill inte bli berörd av något så kitschigt men tårarna forsar nedför mina kinder.

