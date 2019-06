Fredrik Strage: Den udda countrypionjären fick bara drömma om ett genombrott

Just nu: spara 50%

”Pappa, vad är country?”

”Det är musik från amerikanska landsbygden. De som sjunger har ofta cowboyhatt. De mest kända är Dolly Parton, Johnny Cash och Hank Williams.”

Min dotter och jag har just lyssnat på Lil Nas X och Billy Ray Cyrus jättehit ”Old town road” för 25:e gången samma kväll. Samarbetet mellan den 20-årige rapparen och den 57-årige countrystjärnan har legat etta på USA-listan i tio veckor och blivit den största country-hiphop-hitten någonsin. Duetten spelades in som en protest mot att Lil Nas X originalversion plockats bort från Billboards countrylista, eftersom den inte ansågs höra till genren.

”Jag har lite country här”, säger jag och bläddrar bland mina vinyler. Längst fram står Peter Grudziens ”The unicorn” från 1974. Likt ”Old town road” är det musik som tar country från vischan in i storstan. Men ”the first gay country psychedelic concept album”, som skivan kallats, var inte ens i närheten av några topplistor. New York-musikern Peter Grudzien lyckades bara en sälja en handfull av de 500 exemplar som han pressat själv.

”The unicorn” är också namnet på en ny dokumentär av Isabelle Dupuis och Tim Geraghty. Den berättar historien om Peter Grudzien som växte upp i Queens, förälskade sig i country och skrev låtar till duon The Pell Brothers som 16-åring (närmare kommersiell framgång kom han aldrig). På en bild från mitten av femtiotalet poserar han bredvid idolen Johnny Cash som han var kär i hela sitt liv.

Under sextiotalet behandlades han med elchocker mot depression, samtidigt som han blev en del av folkmusikscenen i Greenwich Village, där han såg flera av Bob Dylans första spelningar. Intresset var dock obefintligt för Grudziens egna låtar där han – ackompanjerad av gitarr, munspel och spejsade ekoeffekter – lovsjöng enhöringar och homosexualitet. Han skrev även en låt om den 27 juni 1969, kvällen då han satt på sin favoritbar Stonewall Inn och polisen kom dit för att trakassera transvestiter, varpå gästerna protesterade, kravaller bröt ut och Priderörelsen föddes.

På nittiotalet blev skivsamlare fascinerade av ”The unicorn” som 2007 återutgavs av det svenska bolaget Subliminal Sounds. Peter Grudzien placerades i kategorin ”outsider”-musik, en genre vars utövare gör udda musik med små medel och ofta lider av psykiska sjukdomar. Samtidigt började Isabelle Dupuis och Tim Geraghty att filma Grudzien när han gjorde sporadiska framträdanden på en gaybar där den cocktailrusiga publiken knappt noterade kufen i sydstatskostym och cowboyboots.

I dokumentären (som väntar på europeisk distribution) säger outsiderstjärnan att regeringen planerar att mörda honom, och ersätta honom med en klon, eftersom han var med under Stonewallupproret. Han bor kvar i sitt barndomshem tillsammans med sin lillasyster, som likt honom själv diagnostiserats med paranoid schizofreni, och deras far som är en bra bit över 90 och minns hur han som tolvåring tvingades jobba i en kolgruva. ”For some people, life... it's not worth it”, suckar Grudzien den äldre.

Filmen visar att kreativitet kan göra livet värt att leva, även om man kämpar i decennier utan att få uppskattning. I sina låtar bygger Peter Grudzien ett drömmarnas land där han själv är en glittrande enhörning: ”Night turns to day, the whole world is gay, angels descend from the sky.”

Pride-traditionen fyller 50 år i sommar. Den som vill fira med mindre sönderspelade låtar än ”I will survive” lyssnar med fördel på Peter Grudzien, den psykedeliske gaycountrypionjären som avled 2013.