En glassbil har kolliderat med en sockervaddsvagn. Polkagrisar, syltkakor och karameller ligger spridda på gatan, rosa gas pyser ur motorn och mjukglass rinner i rännstenen. Ariana Grande, som sett kollisionen från en uteservering, tar ett skutt upp på bilen och sprutar sin parfym över olyckan.

Reklamen får popprinsessans unga fans att köpa hennes parfym ”Sweet like candy” som blivit en stor succé. Försäljningen av andra kändisdofter har dock dalat de senaste åren. I somras publicerade Cosmopolitan artikeln ”The death of celebrity perfume”, som sa att vi inte längre behöver köpa lukter för att känna intimitet till våra idoler – det behovet tillgodoses i stället av stjärnornas Instagramkonton. Men än så länge står artisterna kvar i taxfreeshoppen. Britney Spears ”Curious”, som startade nollnolltalets boom av popodörer, är fortfarande en storsäljare.

Själv har jag aldrig känt något sug efter parfymer. Men så ser jag Guccis nya reklam för doften ”Guilty”. Den visar Lana Del Rey och Jared Leto (skådespelare och sångare i 30 Seconds to Mars) som rullar en kundvagn genom ett snabbköp, har picknick på en kyrkogård, går på skönhetssalong, slappar på ett sunkigt hotellrum och dansar på en tvättomat (de är så lyckliga att de inte noterar tigern som smyger förbi).

Parets kläder ser ut att vara sydda i slutet av sextiotalet (hon bär en grön byxdress, han en vinröd kostym). Klippningen och scenografin påminner om nittiotalsfilmen ”Natural born killers”. De svartvita bilderna av en skallerorm i öknen, fiket där en bedagad servitris häller upp kaffe och scenen där de kör röd Cadillac medan landskapet rullar förbi på en filmduk i bakgrunden, är som hämtade ur Oliver Stones seriemördarsatir. Nittiotalsvibbarna förstärks av att Courtney Love spelar den bedagade servitrisen.

Efter att ha sett reklamen fem gånger vill jag inte ha Guccis parfym. Jag måste ha den.

Som soundtrack till den en minut långa filmen har Gucci valt ”The swag”, en instrumental låt från 1958 av gitarristen Link Wray med slamrigt beat, sprucken akustisk gitarr och kittlande rockabillyslinga. ”The swag” var b-sida till den mer kända ”Rumble”, som spelas i ”Pulp fiction” (där Link Wray var den enda artisten som fick med två låtar). Ingen (inte ens Poison Ivy i The Cramps) spelade så fulländade rockriff som Link Wray.

Efter att ha sett reklamen fem gånger vill jag inte ha Guccis parfym. Jag måste ha den. Och när jag beställer ”Guilty” känner jag mig en smula skyldig. I min ungdom fnös jag åt samarbeten mellan klädmärken och rockartister. Nu reagerar jag precis tvärtom: Lana gör Gucci mer intressant och deras logotyp blir en sorts kvalitetsstämpel på rocken. Bidrar jag till den ”Popkulturens död"”som Natalia Kazmierska och Martin Aagård döpte en kapitalistkritisk bok till i fjol (där de nämner Guccis punkiga skinnjacka för 18 600 dollar)?

Gucci har å andra sidan haft hög popkulturell status ända sedan deras logga syntes på omslaget till hiphopduon Eric B & Rakims album ”Follow the leader” för 30 år sedan. Och med den nya filmen rör märkets kreative chef Alessandro Michele ihop en retrococktail som känns lika delreysk som Del Rey själv. Glamouren är så fulländad att jag börjar nynna på en refräng av rapparen 2Chainz: ”When I die, bury me inside the Gucci store.”

Därmed inte sagt att jag är mer svårflörtad än Ariana Grandes fans. Om Lana Del Rey sa att Lidl var en cool butik skulle jag nog kunna tänka mig att bli begravd där också.

