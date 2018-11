Strax före internets genombrott gav Posten ut tidningen OSA vars innehåll producerades av läsarna. Sida upp och sida ner fylldes av insändare. Våren 1993 skrev en hoppfull yngling om sina yrkesdrömmar: ”Jag vill bli musikjournalist! Jag vill! Jag vill! Jag vill! Precis som Jan Gradvall eller Andres Lokko eller Fredrik Strage!” Att jag nämndes var ganska märkligt eftersom jag vid den tiden inte hade publicerats i några större tidningar – bara Corren och ett par fanzines.

Varför ville den där insändarskribenten bli som jag? Svaret är att jag skrev insändaren själv för att stärka min profil på arbetsmarknaden. Vid samma tidpunkt författade jag också en rad Fredrik Strage-kritiska insändare (proppfulla av särskrivningar och logiska felslut) till tidningar där jag själv medverkat – allt för att få mig själv att framstå som begåvad och kontroversiell.

”Fake it 'til you make it”, tänkte jag. Det finns små trick som får folk att ge dig mer än du är värd. Jag slutade dock med bluffmakandet och hade antagligen glömt bort det om jag inte blivit påmind av rockbandet Threatin. De kommer från Los Angeles och inledde härom veckan sin Europaturné med en spelning i London. Klubben som bokat dem hade inte hört Threatin men noterade att bandet hade över 38.000 likes på Facebook och lika många Youtubevisningar med kommentarer där sångaren Jered Eames kallades ”so sexy” och ”so talented”. Men trots att bandet påstod att de sålt 291 biljetter kom bara tre personer. Giget i Bristol drog lika lite folk.

Enligt sajten Metal Sucks har Threatin genomfört en spektakulär rock'n'roll-bluff. Bandet har inte bara köpt följare och visningar utan fejkat ett helt bokningsbolag, Stage Right Bookings, som kontaktat klubbar inför turnén. De har även skapat skivbolaget Superlative Music Recordings, vars hemsida fyllts med påhittade artister och en skivbolagshistoria som sträcker sig ända tillbaka till 1964 och inkluderar ”200 utgivna skivor, flera topp 40-hits och över 10 miljoner sålda ex”. Threatin har också spridit Youtubevideor där deras modesta konserter korsklipps med enorma folkmassor. I en video syns inte ett dugg av bandet. Det beror, enligt den som laddat upp klippet, på att ”publiken var så vild att jag höll på att tappa mobilen”.

För att få positiva recensioner startade bandet nyhetssajten Top Rock Press som marknadsför sig som ”your #1 source for rock music news” och publicerar artiklar stulna ur andra tidningar. Top Rock Press-redaktionen delar ut det prestigefyllda priset Top Rock artist of the year som 2018 gick till LA-gruppen Threatin vars debutalbum ”Breaking the world” varit en ”explosive success”. Och skivan låter faktiskt ganska okej om man står ut med identitetslös mesgrunge.

Efter Metal Sucks avslöjande har resten av Europaturnén ställts in. ”Ni som köpt biljetter till kvällens konsert med Threatin kan båda två få tillbaka pengarna i kassan”, meddelade Empire Music Hall i Belfast. Gitarristen och trummisen har hoppat av turnén och säger att basisten är kvar i bandet eftersom han ”inte har råd att åka hem”. Sångaren Jered Eames har bara gett en kommentar på Threatins hemsida: ”Vad är fejkade nyheter? Jag förvandlade ett tomt rum till internationella rubriker. Om du läser detta är du en del av illusionen.”

Okej, så allt var ett konstprojekt? Det hade varit mer rock'n'roll om Jered Eames sagt att han blåste alla eftersom han tröttnat på att, likt miljoner andra, vara en hårt arbetande musiker som ingen lyssnar på. Nu är han plötsligt sångare i höstens mest omtalade rockband.