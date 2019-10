Fredrik Strage: Jag börjar få seriöst svårt för den korrekta amerikanska kritiken

Det var dumt av mig att kalla Bret Easton Ellis ”tokhöger” i en krönika. ”American psycho”-författaren röstade inte ens i presidentvalet. Jag blev nog bara provocerad av att han tycker att reaktionerna på Donald Trumps politik varit ”hysteriska” (inte tillräckligt hysteriska, om ni frågar mig). Jag blev också provocerad av att han i stället för att ge oss en riktig roman (det var nio år sedan sist) publicerar ”White”, en halvdant skriven uppgörelse med politisk korrekthet.

Men jag gillar kapitlet om hur Bret Easton Ellis våren 1986 hörde The Bangles singel ”Manic Monday” i en bilradio. Han älskade den låten. Hans vän, som satt vid ratten, rynkade på näsan och sa att hon tyckte att Bangles blivit för ”tjejiga”. Bandet hade övergivit det rockiga soundet på sina tidiga skivor och Susanna Hoffs hade börjat sjunga med en sexig babydoll-röst. Framför allt tyckte Brets vän att raden ”it takes me so long just to figure out what I'm gonna wear” var kvinnoförnedrande. Allt blev förstås värre av att ”Manic Monday” skrivits av en man (Prince).

Bret Easton Ellis häpnade över hur hans vän, på grund av sitt feministiska perspektiv, var oförmögen att uppskatta en av åttiotalets bästa låtar. 33 år senare märks samma tendens – att låta ideologi gå före estetik – i så mycket amerikansk kulturjournalistisk att jag börjar få seriöst svårt att läsa den. De tre filmer som jag gillat mest i år har kritiserats för att vara problematiska, manliga fantasier: ”Once upon a time in Hollywood”, ”Joker” och ”Rambo: Last blood”.

Tarantinos epos om 1969 är ett så uppenbart mästerverk att det inte behöver försvaras. Och Rambofilmer ska få dåliga recensioner. Det är en del av bioupplevelsen. Men anledningen till att amerikanska kritiker avskyr ”Rambo: Last blood” tycks helt och hållet vara att Rambo har ihjäl mexikaner i stället för vietnameser, ryssar och burmeser som i de tidigare filmerna. Storyn om hur Rambos väns dotterdotter kidnappas av Tequilastinkande banditer sägs bekräfta Donald Trumps fördomar om Mexiko. Det hjälper inte att filmens tre sympatiska huvudpersoner (förutom Rambo) också är latino. Han får inte ens några identitetspolitiska poäng av sin egen etnicitet (Rambo är till hälften Navajoindian). Medan svenska kritiker åtminstone erkänner att filmen är ett maffigt stycke splatteraction sågas den utan pardon i USA.

Ännu mer moraliserande är den amerikanska kritiken mot ”Joker” där Batmans nemesis gestaltas av Joaquin Phoenix. De flesta tidningar varnar för att historien kan få utstötta män att bli mördare – som om inte klassikern ”Taxi driver”, en uppenbar inspirationskälla, var precis lika riskabel. Time Magazine stör sig på att den blivande superskurken är ”creepy” i sin besatthet av en kvinnlig granne – som om inte hela poängen med Joker är att han ska vara otäck. New Yorker kritiserar valet av pedofilen Gary Glitters ”Rock and roll”, som Joker steppar till i en scen, eftersom det är ett ”utstuderat val, fint utmejslat för att provocera” – som om inte Joker framstod som ännu läskigare tack vare den låten.

Samma ”ideologi före estetik”-tänkande ledde till att remaken av ”Ghostbusters”, med bara kvinnor i huvudrollerna, fick positiva recensioner. I sin iver att tysta armén av misogyna nätkrigare, som avskydde filmen, hyllade kritikerna en komedi som bara hade en intressant aspekt: att det borde vara omöjligt att göra en film med så få skratt om man anlitar humorgenierna Kristen Wiig och Kate McKinnon. På Metacritic, som räknar ut medelvärdet på amerikanska kritikers betyg, har ”Ghostbusters” en högre siffra än ”Joker”. Det kan man i alla fall skratta åt.

