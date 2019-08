Fredrik Strage: Jag har länge drömt om att få hänga med Quentin Tarantino

I sin självbiografi, skriven av Tore S Börjesson, berättar Dregen från Backyard Babies om när han träffade Quentin Tarantino en sen natt på baren The Lab vid Stureplan. Regissören satt där med ett par svenska tjejer. Dregen gick fram och uttryckte sin beundran. Tillsammans sänkte de flera shotsbrickor och när The Lab stängde klockan fem vrålade Tarantino: ”EFTERFEST!” ”Vi kan åka hem till mig”, föreslog en 18-årig kille som anslutit sig till gänget. Tarantino, Dregen, de två tjejerna och killen hoppade in i en taxi.

”Vart ska vi?” frågade chauffören. ”Farsta”, sa killen och ringde hem till sin sovande flickvän: ”Hej, det är jag. Nej, jag är inte helt dum i huvudet. Jag vet, jag borde inte ringa och väcka dig, men du måste vakna, du måste städa undan och plocka fram allt lådvin vi har, spriten med. Jag sitter i en taxi med Dregen och Quentin Tarantino och vi ska ha efterfest.” Flickvännen tryckte bort samtalet. Killen ringde upp igen och försäkrade att han talade sanning. Till slut kom de fram till ettan i Farsta. Två inramade affischer hängde i hallen: en med Backyard Babies och en med ”Pulp fiction”.

Den som ändå fått följa med på den efterfesten. Jag har länge drömt om att få hänga med Tarantino. Faktum är att jag drömt om att få umgås med nästan alla personer i hans filmer. Det som får mig att återvända till hans verk gång på gång är inte intrigerna, musiken eller våldet utan det gemytliga hänget.

Ett erotiskt barfotadrama i Stockholm skulle kunna bli en klassiker, inte för samlagen utan för det subtila flörtande som Tarantino alltid skildrar så fint.

Jag vill äta brunch med diamanttjuvarna i ”Reservoir dogs” och prata om vad Madonnas ”Like a virgin” egentligen handlar om. Jag vill dricka Five Dollar Shake med Mia Wallace på Jack Rabbit Slim’s. Jag vill röka bong och titta på tv med surfartjejen Melanie i ”Jackie Brown”. Jag vill äta sushi med Beatrix Kiddo i ”Kill Bill”. Jag vill dricka chartreuseshots på The Texas Chili Parlour i ”Death proof” och snacka sextiotalsrock med radio-dj:n Jungle Julia. Och givetvis gå på saloon med revolvermännen i ”Django unchained” samt äta gelébönor på lanthandeln i ”The hateful eight”. Jag kan till och med tänka mig att äta gräddtoppad strudel med SS-Standartenführer Hans Landa på Chez Maurice i Paris, som hjältinnan gör i ”Inglourious basterds”.

Efter att ha sett ”Once upon a time in Hollywood”, Tarantinos nionde film, vill jag hänga med Sharon Tate på El Coyote Mexican Café i West Hollywood, dit hon gick en ödesdiger kväll i augusti 1969, eller kanske ta några whiskey-sour hemma hos den avdankade filmstjärnan Rick Dalton medan han ondgör sig över hippies.

Men jag oroar mig över hur det kommer att kännas efter nästa Tarantino-premiär. Han har flera gånger sagt att den tionde filmen blir hans sista. Vad ska den handla om? Förhoppningsvis gör Tarantino inte ”Star trek”-filmen som det ryktats om. Roligare vore om han testade svensk mjukporr, vilket han nämnde i en intervju 2007. ”Jag fick en idé att göra en cool sexfilm som utspelar sig i Stockholm, med ett par amerikaner som hälsar på svenska vänner”, sa han. ”Men om jag gör en erotisk film måste jag avslöja vad jag tycker är sexigt.”

Det är lustigt att Tarantino – vars många omotiverade närbilder av kvinnofötter gjort honom till fotfetischismens Fellini – oroar sig för att avslöja sina preferenser. Hur som helst skulle ett erotiskt barfotadrama i Stockholm kunna bli en klassiker, inte för samlagen utan för det subtila flörtande som Tarantino alltid skildrar så fint. Om han lät huvudpersonerna dricka Fernetshots på Riche, eller sunköl på Lion Bar, skulle jag dessutom kunna gå dit och hänga direkt efter bion.

