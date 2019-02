I min bokhylla står en gummianka. När jag tittar på den ekar en röst genom huvudet: ”No duck butter! No duck butter!” Anksmör är vad Michael Jackson påstods ha kallat sperma enligt åtalet mot honom för sexuella övergrepp 2005.

Jag fick ankan av Diane Hansen, författare till boken ”Those are my private parts” som lär barn att stoppa tafsande vuxna. Vi träffades utanför domstolen i Santa Maria i Kalifornien. Hon var där för att informera om sexbrott och dela ut ankor som hon förvarade i en röd kärra. Jag var där för att skriva om fansen som försvarade Michael Jackson. Några av dem sparkade på Dianes ankvagn när hon ropade ”no duck butter”.

Bland beundrarna fanns många som inte bara betraktade The King of Pop som ett moraliskt föredöme, utan som en reinkarnerad Kristus. Jag var inte lika övertygad om Jacksons godhet. Men efter att ha sett dokumentären ”Living with Michael Jackson” tänkte jag ändå att han var Peter Pan snarare än pedofil.

Utanför domstolen var det lätt att dras med av fansens entusiasm. De sjöng ”You are not alone”, balladen som R Kelly skrivit åt Michael Jackson. De viftade med skyltar som sa ”Smooth but not a criminal” och ”Saviour of the world's lost children”. De jublade när Michael Jackson anlände och gjorde V-tecken mot oss. ”Han liknar Oscar Wilde”, tänkte jag när jag såg hans långa svarta hår och guldbroderade sammetskostym. Jag kunde inte släppa tanken på att rättegången kanske var lika fördomsfull som när 1800-talsförfattaren dömdes till fängelse för homosexualitet.

Juryn friade Michael Jackson. Och efter hans död 2009 föll pedofilanklagelserna i glömska medan hans popularitet ökade (under tiotalet har Jackson toppat Forbes lista över de mest framgångsrika avlidna artisterna).

Filmen ”Leaving Neverland” har fått skandalen att flamma upp på nytt. 36-årige Wade Robson och 40-årige James Safechuck, som träffade Michael Jackson när de var åtta respektive fem år gamla, berättar hur de blev sexuellt utnyttjade av sin idol vid hundratals tillfällen. Enligt dokumentären var Neverland utrustat med hemliga sovrum så att Michael Jackson kunde ta en snabbis när han ville. Genom att vinna föräldrarnas förtroende och sedan manövrera ut dem – samtidigt som han sa till pojkarna att de absolut inte fick skvallra – kunde han, enligt filmen, förgripa sig på barn efter barn efter barn. När de nådde puberteten tröttade Michael Jackson och bytte bästis.

Jacksons familj kallar ”Leaving Neverland” en ”offentlig lynchning”. Och Jacksons supportrar påpekar att både Wade Robson och James Safechuck vittnade i rättegången 2005 och sa att Michael aldrig utsatt dem för något olämpligt (Safechuck sa samma sak till polisen redan 1993, strax innan den 12-årige Jordy Chandlers föräldrar drog tillbaka sin stämning i utbyte mot 25 miljoner dollar).

Filmen hävdar att Robson och Safechuck blev så traumatiserade, att de inte kunde erkänna för sig själva att de blivit utnyttjade förrän de fått psykiska besvär som vuxna – och själva blivit föräldrar.

Oavsett om duon lyckas stämma familjen Jackson lär den nya filmen påverka bilden av världens genom tiderna största popstjärna. Kommer han att rensas bort från Spotifys spellistor likt R Kelly? Blir #MuteMichael en lika populär hashtag som #MuteRKelly? Eller kan vi fortsätta uppskatta hans fulländade musik, ungefär som när vi lyssnar på antisemiten Richard Wagner eller mördaren Phil Spector? Det blir nog lättare för oss som bara betraktat Michael Jackson som en underhållare – inte som världens frälsare.

Här kan du läsa fler krönikor av Fredrik Strage, bland annat om hur han har väntat på år 2019 ända sedan han såg ”Brade runner”.