Fredrik Strage: När jag blir tagen av en film vill jag att pappa ska känna likadant

Pappa och jag ska gå på bio. Filmen är lång så jag får honom att ta två tupplurar under dagen, inte bara en som han brukar. Han är ganska slut efter att ha byggt koja med barnbarnen. Ibland klagar pappa, med rätta, på att alla filmer är så långa nu för tiden. Jag vill inte att han ska somna under ”Once upon a time in Hollywood” trots att den är två timmar och 41 minuter. Jag vill att han ska gilla den.

När det gäller litteratur och musik skiljer sig vår smak så mycket att det inte gör något att vi tycker olika. Men om jag blir riktigt berörd av en film vill jag att pappa ska känna likadant. Annars blir filmen lite sämre även i mina ögon. Min far är ingen auktoritet på film (i alla fall inte på samma sätt som han är en auktoritet på filosofi, gotländsk historia och japansk trädgårdsdesign). Men det var han som tog med mig på bio första gången, en ”Scooby-Doo”-matiné i Växjö hösten 1976. Jag minns tre saker: pappas Non stop-godis, ett skelett som hoppade upp ur en tunna och lyckopirret i min mage.

Pappa parkerar längst ner på Nygatan i Linköping, ett stenkast från garaget där han brukade ställa bilen när vi skulle se videofilm på åttiotalet. På den tiden hade vi ingen egen video, så vi lånade en från konferensrummet på Handelsbanken där han jobbade. Det var spännande att smyga in på det nedsläckta kontoret och sedan kånka ner den 20 kilo tunga toppmatade vhs-bandaren till bilen. När vi en stund senare valde rulle i videobutiken undvek jag skräck och splatter, eftersom jag visste att min far föredrog action och äventyr. Hur roligt det än var att se Jason Voorhees klyva folk med machete slog det inte känslan av att gilla en film tillsammans med pappa.

Om vi plöjer ner tillräckligt mycket känslor i det vi konsumerar – film, musik, konst, mat – betraktar vi det förr eller senare som en förlängning av oss själva. Därför har jag alltid blivit stolt när mina föräldrar intresserat sig för popkulturen som jag skriver om. De har följt med mig på konserter med Fläskkvartetten, Pascal och Kite – kanske för min skull lika mycket som för deras egen, men de har en häpnadsväckande koll. En gång hörde jag mamma fråga pappa vad som egentligen var skillnaden mellan rap och hiphop. ”Rap är något du gör, Ingrid”, svarade han. ”Hiphop är något du lever.”

I tonåren blev David Lynch en viktig del av mig. Jag ville att pappa också skulle få uppleva det kitschiga kaoset i ”Wild at heart” så jag tog med honom på bio under en resa till Paris. ”Äsch, det där var bara en massa våld”, sa han efteråt. Jag blev ledsen eftersom jag visste att filmen skulle kännas något sämre när jag såg den en tredje gång (numera betraktar jag den som underlägsen ”Blue velvet”, som pappa gillade). Antagligen syntes besvikelsen i mitt ansikte för pappa skyndade sig att tillägga: ”Shakespeares pjäser var förstås våldsamma de också.”

Jag kommer att tänka på den kommentaren när vi går upp mot Filmstaden i Linköping och pratar om 1969, året som skildras i ”Once upon a time in Hollywood”, och mordet på Sharon Tate, vars make Roman Polanski bearbetade sin sorg genom att spela in en blodig filmversion av ”Macbeth”. Det är andra gången jag ser Tarantinos nya så jag vet att pappa inte kommer att tycka att den är för våldsam. Men tänk om han tycker att den är seg? Eller att den misslyckas med att skildra 1969 (då pappa var 29)?

Jag sneglar nervöst på honom under visningen. Två timmar och 41 minuter senare utbrister han: ”Det där var en riktigt bra film!” Och jag känner samma lyckopirr som när vi såg ”Scooby-Doo”.