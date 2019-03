Den 20-årsjubilerande dokumentärfilmsfestivalen Tempo har länge arbetat för jämställdhet. Eftersom festivalen alltid arrangeras samma vecka som internationella kvinnodagen präglas den av feministiska frågor. Öppningsfilm är ”Raggarjävlar”, en dokumentär om bilburen ungdom, och efter någon minut avbryts kvällens konferencier Therese Sandin av att de nyblivna filmstjärnorna ropar: ”Visa pattarna!”

Som standupkomiker finner hon sig snabbt. Therese Sandin nickar mot raggarna och säger till resten av publiken på Folkoperan: ”Ni kanske trodde att ni hade missat den senaste hipstertrenden. Är det riktigt lågt sittande byxor som gäller nu? Gles skäggväxt? Nej, vi har besök från landet.” Hon berättar en raggaranekdot från Sunne vars befolkning ”består av pensionärer och 25-åringar som är trebarnsföräldrar”. Tempofestivalens politiskt korrekta publik skulle nog klaga på klassförakt om hon inte också använde deras älsklingsord ”problematisk” för att beskriva filmen ”Grease”.

”Raggarjävlar” handlar om raggargänget Mattsvart. De rullar mellan power meets, halsar hembränt och kastar möbler på varandra. De tar ett visst ansvar genom att på årsmötet bestämma att inga droger får synas i deras sociala medier. Annars är det gasen i botten vad gäller dekadens.

Raggarna är Sveriges äldsta livskraftiga subkultur. De erövrade biograferna redan 1959 i Astrid Lindgren-regissören Olle Hellboms ”Raggare” där ungdomarna på glid spelades av Christina Schollin och Hans Wahlgren (nu för tiden mest kända som Bianca Ingrossos morföräldrar). Ännu mer skandalös var ”Raggargänget” från 1962 med Ernst-Hugo Järegård som buse i skinnpaj.

”Raggarjävlar” visar att den nya generationen raggare skiljer sig en hel del från sina föregångare. De lyssnar på röjig eurodisco i stället för rock'n'roll (att regissören Sebastian Ringler gjort videor åt Avicii märks i det pumpande tempot), de är inte dödsfiender med punkarna (utan citerar tvärtom Rude Kids punkklassiker ”Raggare is a bunch of motherfuckers”) och de behandlar inte sina antika fordon lika varsamt som de äldre raggarna: ”Många gånger bli det diskussioner när vi åker runt i våra skrotbilar. 'Så där gjorde inte raggarna på femtiotalet', säger folk. 'Fuck you, sluthuvud', säger vi.”

Sydstatsflaggorna på bilarna är, liksom den gullige raggarens mindre gulliga tröja med nazistbandet Vit Legion, mer än lovligt problematiska.

”Raggarjävlar” är den citatvänligaste svenska socialpornografin sedan ”Dom kallar oss mods”. Den tar upp allvarliga ämnen som fattigdom, missbruk och död men ligger alltid kvar i ytterfilen i 180. Gulligast är scenen där en raggare får en flickvän: ”Jag är 23 år gammal och har aldrig varit med om att någon hör av sig hela tiden och vill veta hur jag mår. Jag har bara varit en frilansande alkoholist, liksom. Jag tycker om henne som fan.”

Samma flickvän vinner en mest-uppfuckad-släkt-tävling med repliken: ”Min morbror var otrogen med min morfars kärring. Så morfar tog livet av sig. Nu bor de ihop. Så han blir typ pappa till sin lillebror.” Kanske kommer ”Raggarjävlar” att utlösa en debatt om exotiserande och exploaterande skildringar av arbetarklassen. Eller en debatt om förhållandet mellan white trash och vit makt. Sydstatsflaggorna på bilarna är, liksom den gullige raggarens mindre gulliga tröja med nazistbandet Vit Legion, mer än lovligt problematiska.

Fast det är omöjligt att inte känna sympati när en i gänget meddelar att han aldrig tänker bli vuxen (”växa upp kan jag göra men jag vill inte bli vuxen”) varpå flickvännen säger: ”Man behöver ju inte bli tråkig och sitta och läsa böcker bara för att man blir vuxen.”

Huvudpersonerna har inte så höga studieskulder men likt Ernst-Hugo Järegård i ”Raggargänget” har de något viktigare: ungdomens heta begär på livet och fartens extas i blodet.

