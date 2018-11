Serien "Stockholmsnatt", som skildrar trendiga människor i huvudstaden, visade en gång en utländsk turist som frågar: ”How come all the Swedish fashion men dress like they come from the forest?”

”Förr ville alla klä sig som New York”, säger en hipster. ”Now it's Hudiksvall som gäller.”

”Hudiksvall är alltså det svenska modets centrum just nu?” undrar turisten.

”Nja, kruxet är ju att ingen där klär sig så här”, medger hipstern. ”Vi bara tror det liksom och går på nån slags känsla.”

Seriens slutsats blir att ”Hudiksvall is a state of mind”.

Jag har aldrig projicerat någon Helly Hansen-klädd skogsromantik på Hudiksvall. Det var ju dit min morfar åkte från Gnarp när han ville uppleva lite citykänsla och ta en öl på Tre Bockar. Som rockjournalist har jag däremot ofta uppfattat Hudiksvall som underlägset det subkulturellt sjudande Sundsvall. Lika provinsiellt och patetiskt som sitt smeknamn Glada Hudik.

Därför blir jag glad av den nya dubbel-cd:n ”Sjung för fan!”, med undertiteln ”Forsa Studio 1978–1989 (Punk & sånt från Hälsingland)”, som presenterar synnerligen skramliga sjuttio- och åttiotalsband från Hudiksvall och Bollnäs med omnejd. De enda av artisterna som nådde en bred publik i Sverige var Traste Lindén och Perssons Pack men de mer obskyra banden hittade fans betydligt längre bort. Punkare i såväl Brasilien som Japan har prytt sina skinnjackor med namn som Missbrukarna och Totalitär.

Ljudteknikern Tommy Castello har suttit hemma i Gnarp och lyssnat igenom cirka 600 rullband för att vaska fram de 50 spåren på samlingen – alla inspelade i studion i Forsa. Först hörs smakprov från den så kallad Elgitarrstämman som arrangerades 1981 med Spelmansstämman i Delsbo som förebild. ”Andra bandet på D-strängen, ett-två-tre-fyr”, instruerar någon ett dussin mindre begåvade gitarrister som gemensamt slaktar Rolling Stones ”Satisfaction” för att få ett diplom som intygar att de är ”rikselmän”.

Mäktigast låter Missbrukarna, Rolf & Revoltörerna och Massgrav (ej att förväxla med det sentida bandet som spelade in låten ”Napalm över Stureplan”). Råast är de monotont riffande industripionjärerna Brainbombs (vars ”I detta satans rum” visar varför Hälsingland börjar med ”hell”) och knasigast Dödshjälp fd Hedebyborna som enligt den medföljande boken bildades ur spillrorna av en grupp med det tämligen dekadenta namnet Knark i Hassela.

Medlemmarna i Dödshjälp fd Hedebyborna gick barnskötarlinjen i Hudiksvall och blev, obegripligt nog, tillfrågade om att spela på skolans jullunch. ”Upprörda åhörare kastade skinkmackor på oss”, berättar bandet. ”En tjej fick gå till kuratorn eftersom vi förstört julstämningen för henne.”

Samlingen ”Sjung för fan!” inkluderar också tidningsklipp om den debatt som bröt ut i Hudiksvall 1981 när en moderat politiker protesterade mot att en fritidsgård bokat Missbrukarna, Dödshjälp fd Hedebyborna och Incest Brothers. Moderaten tyckte inte att band med anstötliga namn skulle få uppträda på kommunalt finansierade scener. I Hudiksvalls Tidning förklarade han vilka ämnen som borde undvikas: ”Allt som kan kopplas till våld, droger, abnorma beteenden, sjuka människor, avvikande sexualitet.” Sällan har punk definierats så pricksäkert.

Dagens politiker är inte lika kritiska. Samlingen har fått stöd av såväl Hudiksvalls kommun som Statens kulturråd. Och det är exakt den här typen av projekt som mindre städer bör satsa på för att framstå som intressanta (punkarkeologi är dessutom billigare än att anlita pr-byråer). ”Sjung för fan!” sveper in Glada Hudik i ett ljuvligt depraverat mörker.

