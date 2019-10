Fredrik Strage: Tänk att den töntiga Kånken har gjort comeback bland tonårstjejerna

Förra veckan satt jag i en panel under DN:s klimatkväll på Bokmässan. Jag ville säga ”save the turtles” men råkade i stället, apropå Greta Thunberg, häva ur mig raden ”och ett barn ska leda dem” som det står på affischen till Stephen King-rysaren ”Children of the corn”. Den filmen handlar om tonåringar som dödar vuxna. Jag ville tillägga att jag inte ser några som helst mordiska tendenser hos Greta Thunberg men då var samtalet slut and I oop...

Det där sista betyder ”hoppsan”. På sistone har jag läst så mycket om subkulturen VSCO-girl att jag inte kan låta bli att anamma dess uttryck. Viktigast är ”save the turtles”, ”and I oop” och ”sksksk” (som en VSCO-girl skriver för att markera att något är roligt eller förvånande, ungefär som gammelmormor på sin tid brukade skriva ”OMG”). VSCO-girls har fått sitt namn av fotoappen VSCO men framför allt blivit stort i sociala medier som Instagram och TikTok (där hashtaggen #VSCOGirl har 300 miljoner visningar). Fenomenet påminner om det tidiga 2010-talets Tumblr-girls, en annan appbaserad subkultur.

En typisk VSCO-girl är en tonårstjej med scrunchies (tygklädda hårsnoddar), solblekt hår, säckig t-tröja, snäckhalsband, Hydroflask (termos) och ett metallsugrör (det är viktigt att minska användningen av plast för att rädda sköldpaddorna). Allra viktigast i VSCO-girl-uniformen är en Fjällräven Kånken och sksksk... tänk att den ryggsäcken gjort comeback.

Jag hade Kånken i lågstadiet innan den stämplades som töntig och Salomonryggsäcken tog över. 20 år senare, i slutet av nittiotalet, blev Kånken coolt igen tack vare amerikanska undergroundrappare som, för att visa att de inte var kommersiella, hellre åkte tunnelbana än bil och då gärna bar ryggsäck. Dessa rappare, ibland kallade ”ryggsäckshiphoppare”, bestämde sig för att det i USA tämligen obskyra märket Fjällräven var (som det hette på den tiden) the shit.

Nu, efter ytterligare 20 år, är Kånkenryggsäcken tillbaka som VSCO-girl-accessoar. Och precis som förra gången är det svårt för mig att haka på trenden. Då gjorde min kärlek till tuggummipop mig oönskad på de hårda hiphopklubbarna. Nu har jag fel kön och ålder för att bli en VSCO-girl. ”Om du skaffar konto på TikTok så ringer jag polisen”, säger min dotter. ”Save the turtles”, säger jag. ”Tyst”, säger hon. ”Du är cringe.”

Det där sista betyder ”pinsam”. Jag kan inte låta bli att fascineras av hur VSCO-girls inspireras av svart slang (”and I oop” myntades av den afroamerikanska dragdrottningen Jasmine Waters, ”sksksksk” kommer från det så kallade Black Twitter) och samtidigt förenar shoppingglädje med miljömedvetenhet. En somrig, solblekt sorglöshet mixas med en genuin oro för sköldpaddornas och planetens framtid.

Intressant är också att majoriteten av inläggen på Instagram är parodier och kommentarer från tjejer som ser väldigt VSCO ut men påstår att de inte är det. Vilket påminner om hur folk inom äldre subkulturer inte heller brukar vilja definieras som exempelvis punkare, mods eller emo, trots att de har alla attribut. Ofta är det ett sätt att uppfattas som lite mer sofistikerad än dem som bara följer trender.

Typisk VSCO-girl-musik är r'n'b-pop som Drake och Post Malone. Förhoppningsvis kan Kånkenkopplingen göra så att den unga generationen även upptäcker nittiotalsrap. För att främja den utvecklingen sms:ade jag nyligen till hiphopveteranen DJ Sleepy (vars dotter krävde Kånken till skolstarten) och föreslog att vi skulle börja kalla oss VSCO-dads. ”Han svarade sksksk... and I oop!”, berättar jag för min dotter som himlar med ögonen och suckar ”cringe cringe cringe”.

