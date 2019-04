Fredrik Strage: Vad händer i en stad där vi reducerar böcker till en tjusig inredningsdetalj?

Alfa antikvariat, Stockholms största, ska stänga. Som jag älskat att strosa mellan de oändliga hyllorna. Om jag letat efter en present har det varit lika trevligt att gå till kassan och fråga efter en konstbok till min mamma, en fransk 1800-talsroman i skinnband till min pappa, kanske en Virginia Woolf-förstautgåva till min fru. Butikschefen nickar vänligt, dyker ner bland böckerna likt en entusiastisk mullvad och är strax tillbaka med några exemplar som han varsamt lägger på disken.

Konkurrensen från näthandel och e-böcker, samt lokalhyran på 68.000 kronor i månaden, blev för mycket för Alfa. Det finns förstås andra antikvariat men inget lika överväldigande, inget med en veritabel labyrint av litteratur där man kan gå vilse och finna sig själv. Jämfört med Alfa är det bästsäljarorienterade utbudet i de större boklådorna sterilt och torftigt.

Inte bara bokslukare tycker att läderinbundna ryggar är tjusiga. Den som fikar på Joe & The Juice eller Espresso House kan vila blicken på vackra volymer längs väggarna. Men när jag försöker plocka ner Bob Woodwards Watergate-skildring ”The secret man” på Joe & The Juice upptäcker jag att pocketryggen bara är en tapet. Samma sak händer när jag vill bläddra i Natur & Kulturs gamla uppslagsverk ”Kunskapens bok” på Espresso House. Mina fingrar sträcker sig efter skinnbanden och nuddar vid en vägg. ”Kunskapens bok” är frånvarande på denna själlösa lattekedja.

Dessvärre går det inte att dra ut boken ur traven eller läsa något annat än dess rygg.

Men spelar det någon roll? All information i uppslagsverk finns ju på Wikipedia. Behövs böcker när vi har mobiler? I höstas publicerade forskare vid universitetet i Valencia rapporten ”Don't throw away your printed books: A meta-analysis on the effects of reading media on reading comprehension” som visade att skärmläsning ofta blev ytlig och snabb, medan pappersläsning ledde till djupare förståelse. Undersökningen var, i alla fall i mina något teknikfientliga ögon, ännu ett tecken på att den fysiska bokens försvinnande leder till kulturell förflackning och civilisationens undergång.

Som pappersfetischist blir jag hur som helst glad när jag passerar ett skyltfönster på Hamngatan i Stockholm och ser en trave böcker som sträcker sig från golv till tak. Butiken Volt säljer herrkläder men har tydligen bestämt sig för att även uppmuntra kundernas läsande. På Volt staplas böcker nästan lika ståtligt som på antikvariat. Det rör sig inte om särskilt avancerad litteratur, utbudet domineras av Jackie Collins, Robert Ludlum, Tom Clancy och Virginia Andrews, men det är den sortens författare som förvandlar måttligt intresserade läsare till storkonsumenter. Jag går in i butiken och sträcker mig efter Stephen Kings ”Raseri”, en skolskjutningsthriller som författaren själv stoppat från att återutges utifall någon inspireras av historien.

Dessvärre går det inte att dra ut boken ur traven eller läsa något annat än dess rygg. ”Raseri” och alla de andra romanerna har limmats ihop till pelare. Klädkedjan använder böckerna som ett alternativ till cement. Vissa volymer har sågats itu för att det inte ska bli några ojämna kanter. Som inredningsdetalj är det kanske kreativt men den minskade bokläsningen i samhället – och anti-intellektuella uttalanden som Kanye Wests ”I'm a proud non-reader of books” – gör bokpelaren till ett sorgens monument.

”Där man bränner böcker bränner man till slut också människor”, skrev Heinrich Heine. Vad händer på ett ställe där man reducerar böcker till inredning? Att mitt lokala Espresso House nyligen invaderades av råttor känns passande apokalyptiskt.

