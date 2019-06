Jack Werner: Rädslan för lögnen kan vara värre än lögnen själv

Just nu: spara 50%

Efter att ha vilat i en gåtfull konstpaus i fem århundraden bröt Mona Lisa i veckan sin stumhet. Det var visserligen inte med egna ansiktsrörelser utan med en annan kvinnas, men när Mona Lisas ansikte lades över dem som en silkestunn mask var det tillräckligt för att ge många betraktare rysningar. Filmklippet kom från Samsungs AI-labb i Moskva, och var den senaste demonstrationen av vad det går att göra med den så kallade deepfake-teknologin. Med en enda bild som förlaga – i Samsungs fall föreställande inte bara Mona Lisa utan även Salvador Dali och Marilyn Monroe – och verkliga filmer på talande människor som underliggande rörelsemönster skapades extremt verklighetstrogna samtalsscener med ikonerna.

Det vrids en hel del händer över hur denna teknik ska komma att påverka vår syn på sanningen. Ändå är det fortfarande oftast de primitiva bluffarna som skapar den största politiska oordningen. I veckan har till exempel ett filmklipp föreställande den amerikanska demokratledaren Nancy Pelosi krävt pixelplats i såväl massmedierna som Twitterkontona tillhörande president Trump och hans personliga advokat och nära vän Rudy Giuliani. I klippet ser det ut som att Pelosi sluddrar, vilket beror på att det manipulerats: en 34-årig kille i Bronx klippte helt enkelt om det och drog ner dess hastighet litegrann. Något liknande inträffade i november, då Vita huset försökte framställa en CNN-reporter som våldsam genom att redigera hastigheten i ett klipp.

Så här simpel är faktiskt den politiska propagandan. Men när vi pratar om lögnen på nätet är det ändå alltid i ljuset av dess monumentala kapacitet. På sociala medier anas intrikata nätverk av troll och propagandister överallt, debattörers publiceringar nagelfars i jakt på snillrika försök att förleda och vinkla och ovanstående filmmanipulationsteknik framställs som spiken i sanningens kista. Förlåt, men på Samsungs AI-labb i Moskva skulle de antagligen kunna genomföra redigeringen av Nancy Pelosi-klippet med båda händerna bakbundna inlåsta i en kista hundra meter under vattenytan, utrustade enbart med en Game Boy. Förfalskningar handlar oftast betydligt mer om att förvissa än att övertyga. Vita husets supportrar behöver inte se filmbevis för att veta att Nancy Pelosi och CNN är förvirrade idioter, men det skadar inte att påminnas om det.

Det hela försätter (som jag tidigare varit inne på) samtidens nagelbitande över deepfaketekniken i en lite fånig sits. Raketforskandet är onödigt för propagandamakarna, för så länge vi vill låta oss luras räcker vad som helst som bara liknar en bekräftelse av våra åsikter. Har vi stirrat den sanningen i vitögat? Är du – ja, du som läser detta – medveten om hur lättlurad du också är? Eller är du mer intresserad av att läsa om hur extremt avancerad teknologi som behövs för att just du, oh skarpögda nagelfarare, ska falla offer för lögnen, medan du avfärdar den där bluffen som sprids på sociala medier just i dag som något bara idioterna där ute går på?

”Idén om deepfakefilmerna gör mer skada på det offentliga samtalet än någon enskild deepfakefilm”, skrev Martin L. Fällman, ansvarig för digital säkerhet hos Civil Rights Defenders, på Twitter häromdagen, och menade att den latenta förväntan på att varje filminspelning kan vara förfalskad är ett större hot än någon enskild förfalskning i sig. Denna mekanism tror jag att en stor del av det offentliga samtalet om lögnen på sociala medier de senaste åren har förstärkt. Istället för att se till den egna benägenheten att tro på det som bekräftar ens världsbild letar vi efter den stora berättelsen om hur allt blir allt obegripligare och omöjligare att reda ut, och hur alla andra faller offer för det. Twitters medgrundare Biz Stone berättade häromdagen i ett panelsamtal att fejkvideon på Nancy Pelosi inte hade setts av fler än 300 personer på Twitter förrän massmedierna började exponera den som den senaste lögnen att viralgranska. Långt fler är de som visar upp lögnen för att varna för den, än för att de tror den.

Men det behövs ingen pratande Mona Lisa eller superteknik för att lura oss. Det enda som behövs är det som redan finns i överflöd: åsikter att förstärka. Och till skillnad från den teknologiska utveckling vi stirrar oss blinda på finns de redan hos oss alla.

