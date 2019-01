Spioner, överallt spioner. Den gamle mannen med explosiva hemligheter har kommit in från kylan igen. Och nya proffsiga kvinnliga agenter får ta plats vid hans sida, åtminstone i tv-serierna.

Något måste det väl betyda att en figur från kalla krigets dagar återuppstått i delvis nya former och rör sig vid andra fronter. Det är ingen vild gissning att västvärldens ”krig mot terrorismen” fått filmarna och författarna att vilja skildra vad som sker på marken i Mellanöstern – och från vilka miljöer de radikala islamisterna kommer som vill spränga västvärldens städer i bitar.

Det var utgångspunkten för tv-serier som ”Homeland” och ”The looming tower” (den senare bygger på Lawrence Wrights tunga bok ”al-Qaida och vägen till 11 september”). Den franska vinkeln på samma tema kan man se i ”Falsk identitet”. Miljöerna i Syrien, Iran och Nordafrika har tonats ned i den aktuella fjärde säsongen. I stället är det trollfabrikernas och cyberkrigens Moskva som står i centrum – och aktuellare än så kan det knappast bli.

Ett annat sätt att förnya genren är att återskapa tiden före Berlinmurens fall. Tänk bara på det ryska agentparet Elizabeth och Philip som lever undercover i den originella ”The Americans” – eller hur känsligt och snyggt den sydkoreanske regissören Park Chan-wook filmatiserar John le Carrés intrikata roman ”The little drummer girl”. Den utspelar sig 1979 när palestinska terrorister spränger utvalda israeliska mål i Europa och tvingar Mossad till en komplicerad operation som inleds i Tyskland och avslutas i England.

Mer direkt blir det i Viet Thanh Nguyens roman ”Sympatisören”, belönad med amerikanska Pulitzerpriset 2016 och nu på svenska i Hans Berggrens översättning. Redan i bokens första rader avslöjar den namnlöse berättaren vem han är: ”Jag är en spion, en mullvad, en agent, en man med två ansikten. Kanske inte så förvånande då att jag känner mig kluven”.

Och det blir ju inte bättre av att han är dubbelagent, tycks lika hemma i Vietnam som i USA. Hur som helst ett uppfriskande och lyckat exempel på hur en sliten genre kan uppdateras – geografiskt och kulturellt – för vår tid. För hur många berättelser om Vietnamkriget har ni läst som är skrivna av författare med rötter i Asien?

Här hemma i Sverige riktade Ola Larsmo sökljuset mot andra världskrigets Stockholm i romanen ”Förrädare” (2012). Och i våras kom Anders Sundelins dokumentärbok om den spionmisstänkte Sverker Åström: ”Diplomaten”.

Bäst – eller snarare mest produktiv i klassen – är Wilhelm Agrell. Men så är han också landets förste och ende professor i underrättelseanalys. I höstas kartlade han spionagets historia i ”Det dunkla pusslet” och i dagarna kommer ”Tre spioner i kallt krig”.

I en skakig tid av storpolitiska konflikter, fake news, skumma valrörelser och sanktionerad massövervakning ökar säkert intresset för hemliga fakta.

När man läser Agrell förstår man bättre hur urgammal underrättelsetjänstens praktik faktiskt är. Redan Moses och Josua i Gamla testamentet hade sina utvalda spejare och lokala informatörer. ”The second oldest profession”, som titeln löd på en brittisk pionjärstudie om spioner.

Det hindrar inte att man kan spekulera i varför spionen är så populär just nu. I en skakig tid av storpolitiska konflikter, fake news, skumma valrörelser och sanktionerad massövervakning ökar säkert intresset för hemliga fakta. Även politikens förvandling från hyfsat öppen ideologisk debatt till taktiskt spel och vulgär affär lär spela in.

När demokratin hotas på allvar måste juristerna och journalisterna locka fram folket som är bäst underrättade – och inte sällan har till yrke att knipa käft i nationens påstådda intresse. ”Those few cold brains that made the whole show work”, som Ian Fleming uttryckte det i ”Casino Royale”.

Nu vill jag gärna läsa en rivig roman om hur en kinesisk mullvad infiltrerar Rosenbad. För att få reda på hur makthavarna i Peking tänker – och vilka beska sanningar spionen lyckas locka fram om oss.

