Julen och gemenskapen, det är nog det som de flesta människor förknippar allra mest med julen. Det är som ett mantra, inpräntat i oss sedan söndagsskolan. Jul och frid och gemenskap.

Det är glädjens högtid. Det är barnens högtid. Jesus är kommen. Vi kliver upp i julottan och glädjer oss givetvis något alldeles ofantligt – eller hur?

Många tänker nog mycket lite på Jesusbarnet och Josef och Maria, få tänker väl inte heller direkt på att de ju faktiskt var på flykt, bort från sitt land, jagade av människor som ville döda deras barn, ja alla barn födda denna tid, för säkerhets skull.

De flesta tänker väl annars mest på grisfötter och skinka och sill och sillsallader, och barnen tänker givetvis mest på julklapparna.

Kliver man in på Systembolaget dagarna kring jul kan jag nog garantera att det ändå är hit de flestas tankar far. Julens viktigaste inköp.

Särskilt för far, det är en tradition

Två av tre föräldrar uppger att de ska dricka alkohol i jul.

Vart tionde barn är varje jul allvarligt oroliga för just det.

Många får ett sprithelvete i julklapp.

Jag har varit helt solo några julhelger i mitt liv, lite olika skäl låg bakom – förra året låg jag till exempel i en sjukhussäng på Karolinska och det var en hopplöst ensam känsla.

Världens ensammaste dagar kan det också vara. Inte så få känner till det sedan gammalt och krökar ner sig redan innan Kalle & hans vänner.

Jag försökte titta på tv på julafton på KS men många kanaler försöker som bekant interntävla om årets absolut jävligaste tv-tablå just den dagen – och alla kanaler vinner!

I år på julafton blev man ju (som vanligt) toköverraskad av SVT:s traditionella val av världens omodernaste serie ”Svensson, Svensson”, toppat med filmen ”Änglagård”, som tiden rusade ifrån bara några månader efter premiären – och TV4 kontrar med den erkänt urusla filmen ”Tomten är far till alla barnen”, som i många ögon ändå tycks ha allt – utom det den ska ha: Humor.

Har aldrig någonsin sett en komedi så helt renons på just humor. Finns den med i Guinness rekordbok?

Man kan nog anta att det är filmer som liksom ska passa promillehalten, TV4 toppar ju upp kvällen med ännu ett idiotval: ”Ett päron till farsa i Las Vegas”. Om inte juldepressionen infann sig som den borde kunde ni ju också alltid gjort ett försök med ”Mandelmanns jul” på TV4 lite tidigare på julafton.

Inga tv-personligheter var under 2018 mer själsdödande och deppiga att skåda än just Mandelmanns, ja, jag vet att jag är rätt ensam om den åsikten men jag säger den i alla fall fullt ut! Som god tvåa kring allt som gör livet aningen sämre var givetvis hela familjen Hysén och på delad tredje plats Familjen Wahlgren och Familjen Parnevik.

Politiskt deprimerad har man ju varit under några år nu, borde vi inte på allvar försöka renovera den där gamla idén om glädje och gemenskap under julen igen. Vår konsumtion kring julen är ju inte bara lite överdriven och snart också helt omoralisk, den har under alla omständigheter blivit totalt motbjudande.

Ingen som menar allvar, på riktigt?

Vad skulle vi göra en jul utan allt handlande och köpande? Matstopp, inget frossande och framför allt spritstopp – och absolut tv-stopp.

Fanns det något vi skulle kunna göra ihop…? Finns det något kvar, som inte är till salu…?

Årets tråkigaste tv-program, alla kategorier måste väl ändå också skrotas nu; Kalle Anka på julafton. Jag ska samla in namn nästa år!

