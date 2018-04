Johan Croneman: Monty Pythons humor var närmast revolutionär

Lite slitet och töntigt att kalla det för en kulturskatt, särskilt på en stor kultursida, särskilt av en äldre manlig kulturskribent, vid tillfället dessutom iklädd både bredrandiga manchesterbyxor och kulturkofta (erkänner mig skyldig till allt). Men när Netflix lägger ut samtliga 45 avsnitt av ”Monty Python's flying circus” (1969-74) på nätet är det i alla fall en kulturgärning. Vilka deras verkliga motiv nu än är: Det är en gåva till mänskligheten.

(Till mitt försvar skall anföras att jag inte alltid varit kulturkofta: När jag i mitten av 90-talet anlitades som filmkritiker på Dagens Nyheter beskrevs jag av Sydsvenskans hyllade filmkritiknestor Jan Aghed som ”ett överårigt popsnöre”. Finare komplimang får man inte!)

Det finns kanske annan slags humor och en handfull andra stora komiker som fått genomgripande genombrott under 1900-talet, som i ett enda slag förändrat hela vårt sätt att se på humor, men jag vågar nog ändå påstå att ingen eller inga ens är i närheten av den revolution som Monty Python kom att innebära.

De flesta av oss som regelbundet sett mycket Monty Python under de senaste 50 åren tror oss också ha sett det mesta.

Det har vi inte.

Jag klickade omedelbart och slumpmässigt in mig tio minuter in i avsnitt 8 och fick se en komplett banbrytande sak om ett nygift par som kommer in i en möbelaffär för att köpa en ny säng och möter två säljare med extrema egenheter. Jag vore till och med en större idiot än många anser om jag försökte beskriva det genialt komiska, hela min poäng är att superklassiker som ”The dead parrot”, ”The ministry of silly walks”, ”Self defense of fresh fruit”, ”Spanish inquisition” och tio-femton andra odödliga Python-sketcher bara är toppen av ett isberg vi lyckligtvis glömt att de fryst in för att bevara och som vi nu kan tina upp och inse att minst 90 procent av materialet är historiskt unikt.

Under åtminstone en period på 70-talet sändes Sten-Åke Cederhöks ”Jubel i Busken”-klassiker precis före Monty Python i SVT, och det måste vara den största, värsta tablåkrocken i hela mänsklighetens tv-historia.

Jag minns att jag kunde sitta i en fåtölj bredvid min pappa, och iskallt och föraktfullt iakttaga honom när han bokstavligt talat grät av skratt åt buskisen – han brukade sedan själv sitta kvar några minuter in i Monty Python’s flying circus och mycket irriterat och aggressivt kommentera allt som han inte förstod. Han var på allvar fruktansvärt provocerad! Jag tror att generationsmotsättningarna på 60- och 70-talen var historiskt unika, och Monty Python var/blev en del av upproret.

”Four Yorkshiremen” framfördes visserligen första gången i ”At last 1948 show” med bland andra geniala Tim Brooke-Taylor och Marty Feldman (och John Cleese), men i Pythons version blev den en superklassiker som bättre än något annat (i någon annan konstform) beskrivit avgrunden mellan generationer (utan att få oss att bli traumatiserade…).

Svenska Mosebacke Monarki med Hasse & Tage, Carl-Uno Sjöblom, Hatte Furuhagen med flera har ibland beskrivits som ett slags studentikost ordvitsande (idiotiskt) – historiskt sett är de komplett banbrytande med sina första tv-sändningar 1968 (Python börjar sändas sent på hösten -69). Jag vill inte göra någon annan jämförelse än att delar av Mosebacke Monarki senare kommer att delvis tangera Monty Pythons sätt att jobba, så komplett olika men ändå delar av samma närmast nyskapade och revolutionära humor.

Nästa paradigmskifte i svensk humor sker sedan först 40 år senare med Killinggängets banbrytande ”NileCity 105,6”.

Och då vågar jag nog påstå att Monty Pythons inflytande på Killinggänget fortfarande var monumentalt. Eller är.