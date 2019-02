Jag var besviken redan efter första avsnittet av Abi Morans ”The split” (Abi Moran skrev bland annat tv-serien ”The hour” och filmmanus till ”Järnladyn”). Det var inte bara Nicola Walker som passade illa som överklassadvokat, det var en dialog med tvångströja – i varenda replikskifte skulle det hagla syrligheter, slösas med skämt, tre lager av undertext och en dräpande oneliner som en punschpralin på toppen.

Samtidigt fanns det några närmast oöverträffat starka vackra ögonblick i ”The split”, och då nästan alltid mellan just Nicola Walkers Hanna och hennes mamma Ruth, underbara Deborah Findlay.

Redan för något år sedan gick jag all-in i en kärleksförklaring till Nicola Walker, jag skrev bland annat att hon gav den nollställda uttryckslösheten ett nytt ansikte, ”hon kan frysa mellanrummen på ett sätt som mycket få kan”. I en intervju i brittiska The Telegraph gav hon själv svar på frågan vad hon (trodde) hon gjorde: ”I think I’m finally growing into my face. I’ve always had a resting expression that either makes me look deep in thought or as though I’m about to fight you.”

I tredje säsongen av ”Saknad, aldrig glömd” (SVT1, lördagar), bygger författaren Chris Lang som vanligt upp en mängd parallella historier – i centrum ett kallt fall, ett historiskt mord, som framför allt Cassie Stuart (Nicola Walker) och Sunny Khan (Sanjeev Bhaskar) ska försöka lösa.

Och jag kan (ännu en gång) inte påminna mig en nu levande skådespelare med Nicola Walkers dröjande, tvekande spelstil som parkerar hela henne i ett tillstånd av väntan – och så samtidigt denna lilla rörelse framåt, som sitter både i hennes ögon, ett par höjda ögonbryn, ett djupt förvånat uttryck eller ett litet plötsligt förlösande leende. Hon är en otroligt listig skådespelare i en extremt lurig roll.

Nicola Walker Foto: SVT

Hon uttrycker en människas hela fulla tvivel, hundraprocentigt genuint, utan nästan ingen rörelse alls.

Det allra största med henne tolkning (och Chris Langs manus) är kanske ändå att man är med hela vägen in under skinnet på henne när hon pedagogiskt förklarar för sina medarbetare vad som från och med nu är viktigt. Varför det är av sådan kolossal vikt att lösa ett försvinnande 25 år senare, varför det aldrig bara tycks vara ett polisiärt avslut för henne – hon bär alltid på en äkta känsla av att offret till varje pris ska ha sin upprättelse.

Det tar inte många minuter innan vi till hundra procent delar hennes känsla.

Frågan är samtidigt om det hade funnit någon tv-serie i världsklass utan Sanjeev Bhaskars Sunny? Deras relation överraskar oavbrutet, också på den där närmast osynliga mikronivån. De har ett sällsynt sätt att vänta in varandra, och deras vänskap är av den där sorten man känner djupaste avund inför. Som när hon väcker honom sent på ett hotellrum efter en nattlig promenad då hon plötsligt fått en idé, och kanske har en teori. De sitter i hans hotellsäng och småpratar, hon reser sig upp, vänder sig om i dörren på väg ut och säger: ”Fina pyjamasbyxor. Mysigt.”

Man hör ett kluckande skratt genom den stängda dörren.

Nu väntar vi otåligt på Sally Wainwrights tredje säsong av ”Happy valley”, med en annan av Storbritanniens geniala skådespelerskor i huvudrollen, Sarah Lancashire. Under tiden håller också vi till godo med Wainwrights ”vardagsserie”, välspelade och roliga ”Scott & Bailey”.

