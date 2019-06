Johan Hilton: I Orlando vägrar man glömma massakern på hbtq-klubben Pulse

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

Det tar drygt åtta minuter att ringa för 49 människoliv. Under högtidlighållandet av treårsminnet av attentatet mot hbtq-klubben Pulse i Orlando den tolfte juni klämtar stadens kyrkklockor för att hedra de mördade. Min vän och jag har sökt oss till First united methodist church of Orlando, som ligger mitt i staden, där en av dagens två stora minnesceremonier arrangeras. Och det är då, när lokala hbtq-aktivister läser upp namnen på de döda och klockorna ringer för var och en av dem, som själva vidden av katastrofen blir påtaglig. De åtta minuterna känns som en evighet.

Massakern på Pulse 2016 har på sina håll redan börjat räknas till raden av epokgörande händelser i amerikansk gayhistoria. Den omnämns nu allt oftare i samma andetag som Stonewallupploppen som i dagarna firar 50 år och som innebar startskottet för hbtq-frigörelsen. Eller mordet på Harvey Milk, den första folkvalda och öppet homosexuella politikern i USA, 1978.

Här i Orlando vajar regnbågsflaggorna på halv stång lite varstans under minnesveckan. Det regionala museet har upplåtit plats för konstnärliga skildringar av katastrofens efterbörd, vänliga kyrkotanter delar ut regnbågspins och flera av de ledande krogarna har klistermärken uppsatta redan i entrén: ”Denna plats är ett TRYGGT RUM där offer för hbtq-fobiska hatbrott kan ringa 911 och invänta polis”.

Det är onekligen betryggande att se hur hela staden tystnar och böjer sig i vördnad för de dödade. Till och med vädermakterna pryder den ljusblå himlen med en alldeles äkta regnbåge under kvällens stora minnesceremoni utanför Pulse.

Men att ensidigt fokusera på hbtq-aspekten av brottet är samtidigt att göra det väl enkelt för sig, något som många av stadens tongivande aktivister även poängterat under de tre år som förflutit sedan den självradikaliserade islamisten Omar Mateen öppnade eld mot de hundratals gästerna på klubben.

Att ensidigt fokusera på hbtq-aspekten av brottet är samtidigt att göra det väl enkelt för sig

Temat för kvällen på Pulse var, trots allt, ”latin night”, ett arrangemang som främst lockade gäster med rötter i stadens stora spanskspråkiga befolkning. Flera av de drabbade hade sökt sig hit från det orkandrabbade Puerto Rico av ekonomiska skäl, talar en ganska knapphändig engelska och saknade ordentlig sjukförsäkring vid tiden för attentatet.

Följaktligen kom attentatet att slå oproportionerligt hårt mot spanskspråkiga hbtq-personer, varav många var papperslösa migranter. Ett faktum som i sin tur har gett upphov till en periodvis ganska frän debatt om vithet, privilegier och rasism inom det amerikanska hbtq-samhället.

Klyftorna mellan offer och offer manifesteras med sorglig skärpa under minnesceremonin utanför Pulse när porträtten av de mördade projiceras på stora skärmar. Det utbryter spontana applåder och busvisslingar bland anhöriga och vänner när somliga porträtt framträder, andra – företrädesvis offer som inte hunnit skapa sig något större kontaktnät här i staden, offer vars anhöriga bor i en annan del av världen och inte haft möjlighet att ta sig hit – möts av en lite handfallen tystnad.

Just på grund av den sortens diskrepanser har diskussionen om Pulse allt mer börjat stödja sig på fler parametrar än homofobi, sexualitet och könstillhörighet – efterbörden av katastrofen handlar i minst lika hög utsträckning om klass, etnicitet och migration. Att Donald Trump på tisdagen kom till just Orlando för att tillkännage sin kandidatur till presidentvalet 2020 har därför väckt ont blod på flera håll. Åtskilliga av dem jag pratar med ser det som en direkt provokation att en makthavare som på ett närmast fanatiskt vis demoniserat spansktalande migranter kommer hit just nu, i efterspelet av minnesveckan.

– Själv påstår han att det beror på att Orlando älskar honom så, säger en aktivist med ett torrt skratt.

En sak är dock klar – staden gör för närvarande allt för att upprätthålla minnet inte bara av de döda, utan också av dess politiska konsekvenser. Under ceremonin utanför Pulse utnämner stadens borgmästare Buddy Dyer och regionens motsvarighet Jerry Demings den tolfte juni till ”Orlando united day”. Den innebär kanske inte lösningen på någonting, men utgör åtminstone en symbolisk början.