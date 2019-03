Johan Hilton: Skammen försvinner inte automatiskt med öppenhet och Pride

Under helgen hade jag turen att se ”After Edward” på Shakespeare’s Globe i London. Det är en pjäs som krokar fast i Christopher Marlowes klassiska krönikespel ”Edward II”, ett renässansdrama om konungen som har en relation med sin manlige gunstling och mördas av sina fiender. Under flera hundra år spelades den i stort sett aldrig – det homosexuella temat var för utmanande i tider som hellre lät sig bländas av den nationalistiska heroismen hos gestalter som Henry V.

Det är egentligen först de senaste decennierna som den fått nytt liv på scen, inte minst under 2000-talet har Edwards öde ofta skildrats som ett homofobiskt hatbrott. I nyskrivna ”After Edward” möter vi skådespelaren och dramatikern Tom Stuart. Han har nyligen spelat titelrollen som just Edward II i Globes iscensättning och speglar, i denna självbiografiska pjäs, sin homosexualitet i Edwards. Omgiven av och i dialog med ikoniska queerhjältar som Gertrude Stein, Quentin Crisp och Harvey Milk värker han fram frågor om vår egen tids relation till sexuellt annorlundaskap – om acceptansen och de politiska framgångarna nu varit så stora, varför mår fortfarande så många hbtq-personer dåligt?

Att Stuarts Edward ägnar sig åt dessa spörsmål just i dessa dagar är naturligtvis ingen slump. I år är det femtio år sedan Stonewall inträffade, en händelse som brukar benämnas som hbtq-rörelsens egentliga startskott. Då fick klientelet på en gaykrog i New York nog av polisens ständiga razzior och trakasserier och slog tillbaka. Under decennierna som gått har i princip allt hänt: avkriminalisering i stora delar av världen, rätt att gifta sig, adoptera. Ändå släpar hälsotalen efter.

Här i väst är hbtq-personer fortfarande kraftigt överrepresenterade i självmords- och missbruksstatistiken. Bara i Sverige är talen för depressioner och ångestsjukdomar högre bland personer i samkönade äktenskap jämfört med personer i heterosexuella äktenskap, enligt en rapport från Socialstyrelsen 2016. Hbtq-personer har oftare självmordstankar och löper större risk för beroendesjukdomar än heterosexuella. En rapport från Folkhälsomyndigheten 2015 påvisar att hela 40 procent av landets unga transpersoner någon gång försökt ta sitt liv, medan 57 procent åtminstone övervägt det.

Det är lätt att glömma bort i kölvattnet av hbtq-rörelsens politiska framgångar, att skam inte nödvändigtvis är något som försvinner per automatik med öppenhet och Pride.

I ”After Edward” – som inte alls är så programmatisk som man lätt kan få för sig, utan ett poetiskt och ofta roligt drömspel – härleds problematiken i hög grad till samspelet mellan samhällets fördomar och det psykologiska och komplexa kluster av skamkänslor som fortfarande kringgärdar sexuellt annorlundaskap. Inte minst under de formbara åren i barndomen och de tidiga tonåren – trauman som sedan följer efter som en skugga in i vuxenlivet. ”Du frågade mig alltid om du luktade illa”, säger Edwards före detta pojkvän till honom i ”After Edward”. ”Som om du trodde att det fanns någonting ruttet inom dig och var rädd att det hade börjat sippra ut.”

Liknande slutsatser om den kvardröjande skammen drar den brittiske författaren Matthew Todd i sin bok ”Straight jacket – Overcoming society’s legacy of gay shame” (2016). I en av bokens mest berörande delar slås Todd av hur få klara minnen han har av sin barndom – de har varit för smärtsamma att tänka på. Eftersom han alltid var den som andra skämdes för inympades också självföraktet i honom. Det ledde senare till ständiga riskbeteenden: en explosiv och självdestruktiv utlevelse i mötet med en gaykultur där andra bar på liknande sår.

Det är lätt att glömma bort i kölvattnet av hbtq-rörelsens politiska framgångar, att skam inte nödvändigtvis är något som försvinner per automatik med öppenhet och Pride. Likt de flesta trauman sitter den kvar i skallen och går inte att trolla bort. Den måste behandlas. Frågan är bara om det finns jordmån för en sådan diskussion i en tid som allt oftare sammanfattar och avfärdar den sortens rättighetsanspråk med ordet ”identitetspolitik”.

Fler texter av Johan Hilton, till exempel om ifall det är så konstigt om teaterkritiken ses som en del av pr-verksamheten.