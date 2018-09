Linus Larsson: Googles nya sökmotor svassar för den kinesiska censuren

I januari 2010 gjorde Google något som såg märkligt djärvt ut. Företaget hade fått nog av kinesisk censur och skulle helt sonika sluta följa statens order om vad som fick synas på den kinesiska sökmotorn google.cn. I ett sällsynt kaxigt formulerat blogginlägg förklarade chefsjuristen att det fick vara nog: ”Vi inser att detta kan betyda att vi tvingas stänga ner.”

Visserligen fanns mer i bakgrunden, i samma stund berättade Google att man hade upptäckt omfattande intrångsförsök mot kinesiska människorättsaktivister som kunde spåras till Kina. Beslutet var ett direkt resultat av upptäckten.

Men oavsett vad som låg bakom var beslutet uppseendeväckande. Skulle Google göra det inget annat teknikbolag hade haft ryggrad nog att göra, säga nej till den jättelika och snabbväxande kinesiska marknaden för att man inte tolererade regimens censur?

Fortsättningen blev en komplicerad soppa. Kanske kunde Google stanna ändå. Men sökningarna skulle gå via Hongkong. Efter några månader nåddes en sorts kompromiss och Kina förnyade Googles licens, trots allt. Markeringen var ändå kraftigare än de flesta globala teknikföretag har unnat sig. De flesta brukar motivera att de fortsätter att göra affärer i landet, trots censur och diktatur, med att lite internet är bättre än inget internet alls. Och inför aktieägarna är argumentationen ännu enklare – det finns enorma pengar att tjäna där.

Sen gick åtta år. Nu är det där gamla gruffet glömt och alla stridsyxor är begravda. Google bygger en ny kinesisk sökmotor, enligt rapporter perfekt preppad för censur och övervakning. Den har till och med ett dramatiskt namn: Dragonfly.

Det är som skräddarsytt för att låta den auktoritära regimen spana på vem som söker efter vad och kvickt hitta den skyldige

Enligt dokument som nyhetssajten The Intercept har kommit över ska Dragonfly rätta sig efter vilka sajter som blockeras i censurmekanismen som brukar kallas ”The great firewall of China”. Vissa sökord ska blockeras helt. Det slutar inte där. Sökningar från mobiler ska kopplas till användarens telefonnummer. Det är som skräddarsytt för att låta den auktoritära regimen spana på vem som söker efter vad och kvickt hitta den skyldige när förbjudna ord knappas in.

Nu börjar responsen märkas. Några har sagt upp sig från Google. Över 1 000 anställda har skrivit under ett protestbrev. Människorättsgrupper kräver att företaget lägger korten på bordet. Politiker har börjat sätta press.

Från Google hörs bara diffusa svar om vad som händer. Inget är färdigt, inget ska släppas snart. Men några löften om samma raka hållning som 2010 verkar varken journalister, anställda eller politiker få.

Som en perfekt symbol för det vägrade Larry Page, vd för Googles ägarbolag, att dyka upp när toppchefer från Twitter och Facebook frågades ut i Washington nyligen. Det gjordes smärtsamt tydligt eftersom en stol, komplett med namnskylt (”Google”), lämnades tom.

Så var är Larry Page? Det är inte så lätt att svara på. Han har varit så frånvarande att det fick Businessweek att sätta rubriken "Where in the world is Larry Page?" Den enda spaningen är att han allt oftare sticker till sin privata ö i Karibien. Innan han byter om från badbyxor och talar klarspråk om planerna för Kina så lär vi inte veta exakt vart planerna för Kina leder.

Medgrundaren Sergey Brin är född i Sovjetunionen och sägs hysa en genuin avsky mot statlig censur. För några veckor sedan var han på plats vid en av de träffar på Googles huvudkontor då anställda får ställa frågor till ledningen. Han fick frågor om Dragonfly och gav ett märkligt svar. Innan sökmotorn avslöjades i media visste han ingenting om planerna, sa han. Antingen slirar han på sanningen, eller så har något märkligt hänt på Google.