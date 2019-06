Linus Larsson: Plötsligt hittar jag den skumme mannen från videon i en rysk sökmotor

Just nu: spara 50% Läs Sveriges största morgontidning.

”Stefan har verkligen omvänt mig”, säger en man och tittar rakt in i kameran.

Rummet är illa upplyst, filmen ser amatörmässig ut. Mannen intygar: Det finns ingen bättre investering att göra än bitcoin. Och inte på vanligt vis – utan med ett verktyg byggt av någon som heter Stefan.

”Med Stefans system tjänade jag 784 832 euro och 77 cent på lite över två månader.”

Sajten erbjuder just detta: Teknisk magi automatiserar handeln, byggt av någon som ska heta Stefan. Vem som helst kan tjäna enorma pengar, bara man betalar några hundra euro så. Att det är en bluff borde vara uppenbart. Upplägget är inte heller något mysterium. Men detta begriper jag inte: Vem är mannen? Han pratar öppet, och han är inte ensam om det. På snarlika sajter finns också filmer där svenskar försäkrar hur lätt det är att tjäna pengar på det här sättet.

Hur hamnade jag här? Via en av de där absurda annonserna. Du har säkert sett dem. De finns på Facebook och Twitter, ibland på andra sajter. En kändis på bild. På illa formulerad svenska berättas att kändisen har hittat ett nytt sätt att tjäna pengar. Ett tag såg man Filip Hammar på dem hela tiden. ”SPECIALRAPPORT: Filip Hammars senaste investering förbluffar experterna”, är en typisk formulering. Andra gånger Skype-miljardären Niklas Zennström. Eller Fredrik Strage som 15-årig bitcoinmiljonär.

Du har nog ignorerat dem. Men jag var nyfiken, så i sanningens tjänst klickade jag på alla jag kunde hitta. Här ett par slutsatser:

* De postas från uppenbart kapade konton. Betalningen kan ha gjorts med stulna kontokort, så brukar det vara.

* Alla sajter jag granskar är anonymt registrerade. De enda kontaktuppgifter man får fram är ljusskygga bolag i Panama vars affärsidé är att agera front åt den som inte vill skylta med att de äger en nätadress.

* Annonserna leder till fejkade artiklar, hafsiga kopior av svenska dagstidningar. I vissa fall av DN. Ingen som någonsin har läst en dagstidning borde tro att de är äkta. Där länkas man till själva ”tjänsten”. Det är här jag ser mannen i filmen vittna om hur han blev rik.

Men den grävjournalistiska succén uteblir. Jag kommer inte längre.

Tills jag får en träff. Jag har klippt ut ansiktena ur filmerna och matat in i dem i en rysk sökmotor. Bildanalysen går bet varje gång, utom en. Det är just mannen som som säger sig ha blivit omvänd som dyker upp. Först ett förnamn. Ett par sökningar till och jag hittar hans profiler. Skådespelare, röstaktör. Bor utomlands. Tillgänglig för uppdrag via en rad frilanssajter, där folk bjuder ut alla möjliga tjänster.

Jag skriver till honom, får svar: ”Oj, då! Det låter inte bra.” Uppdraget fick han för två år sedan, berättar han. Via en mellanhand – de är vanliga på sådana sidor – så det är svårt att spåra det vidare. Uppdraget var en så kallad ”testimonialvideo”, ett vittnesmål mot en liten peng. Han fick ett manus, spelade in filmen. Betalningen kom och allt glömdes bort. Mannen säger att han inte hade någon aning om hur den skulle användas. Jag frågar om det lämpliga med att spela in sådana filmer. Tja, svarar han. Sådana har ju funnits sedan TV-shops dagar. Hur som helst gillar han inte hur hans film används, men det är så dags att tänka på det nu.

Det finns mycket att säga om de här bluffarna. Man kan fråga sig vem som går på de risigt utformade annonserna. Hur dåliga sociala medier-bolagen är på att stoppa dem.

Men också: Den digitala tjänsteekonomin är ett så väloljat maskineri att en hel operation kan hanteras med ett kreditkortsnummer och en mejladress. Där finns tekniska tjänster och mellanhänder, men också en till synes outtömlig källa av arbetsviliga människor som man kan anlita utan att ens träffa dem. Rent praktiskt gör det kupper enklare. Och jag är övertygad om att det är lättare att leva med sig själv när offer, kumpaner och hantlangare alla finns på andra sidan skärmen.

”Jag kommer vara miljonär i euro inom 30 dagar”, säger mannen i videon. Risken är väl att någon enstaka tror honom.