Söndagskvällen är becksvart, vinterluften nästan tio minusgrader. Snart ska två drakar av typen Palkia fällas. Det är räd i Pokémon Go, spelets mest sociala del när ett gäng sluter upp på en förbestämd plats och slåss mot en fiende för stark för en enskild spelare.

En efter en dyker spelarna upp. De nickar bekant mot varandra. Snart står fyra och hamrar på mobilens skärm för att döda den vit-lila draken. Alla kan med marginal kallas vuxna. För Pokémon Go har genomgått en förvandling sedan genombrottet för snart tre år sedan. Barnen har i stor utsträckning slutat. I dag är Pokémon Go en seniorsport.

– Barn har inget tålamod, säger en man med mössan nerdragen över öronen.

Det var han som kallade dem samman tidigare under dagen, i en chattkanal som samordnar Södermalms räder. ”Möjlig dubbel i Hornstull”, skrev han. Två sällsynta och kraftfulla pokemon skulle dyka upp samma kväll i samma område. ”Vem vågar trotsa vargavintern?”

Mannen spelar med dubbelfattning. En mobil i varje hand. Han är på den högsta nivån man kan nå, level 40. Det sammanfaller ungefär med gruppens medelålder.

Sommaren 2016 slog Pokémon Go igenom med sådan kraft att det förändrade stadsbilden. Vid min lokala tunnelbanestation låg ett pokegym (alltså en plats att slåss på) vilket fick klasar av tolvåringar att hänga där med fickorna dignande av extrabatterier. Gamla stan i Stockholm var ett inferno. Valde man fel tidpunkt plöjdes man ner av en skenande hord av mellanstadiebarn, extatiskt uppeldade av rykten om en Pikachu vid Tyska brinken. Vi vuxna spelade med en blandning av skam och entusiasm.

Visserligen har det funnits tecken på att Pokémon Go har krupit upp i åldrarna. Som när polisen fick larm om en kvinna i permobil på E4:ans infart i höjd med Älvkarleby. En patrull kom ikapp kvinnan, som förklarade att hon hade varit på pokemonjakt.

Men det är först nu, när jag är medbjuden på medelåldersräd, som skiftet blir tydligt. Min kontakt, själv i 45-årsåldern, har lovat att jag är välkommen trots att jag slutade spela på level 23. Däremot är starttiden huggen i sten. Exakt 18.23 dyker kvällens första drake upp. Har man lovat att komma, så kommer man i tid. ”Pokespelare väntar inte”, förmanas jag.

Kan man smita ut och spela när barnen har somnat? Foto: Science Photo Library

Mitt bidrag i striden är begränsat. Truppen av monster jag kontrollerar är ett yrvaket gäng veklingar som inte har sett ljuset på två år. De andra har tränat konstant. Medan jag ojade mig över hur snabbt trender blåser förbi nötte de vidare, med allt biffigare pokemon i sin samling. Sådant kräver sin tid. Livspusselfrågor är avgörande när man spelar efter 40. Kan man smita ut när barnen har somnat? Hinner man både skotta fram bilen och ge sig ut på räd? Vuxenproblem. Än är det inte riktigt fråga om permobiljakt på E4:an. Men visst kan man se det vid horisonten.

De flesta tycks först ha dragits med av barn, fått en samlarinstinkt aktiverad och blivit besatta av att fånga tjocka Snorlax och gulliga Eevee. När barnen sedan tröttnade så fortsatte de vuxna. Nu håller de tappraste i gång i minusgraderna.

När den första draken är nedkämpad rör vi oss mot nästa strid. Utandningsluften står som rök ur munnen, men stegen är bestämda. På vägen talas det om kvarterets härskare, en kvinna med så höga poäng att idén om att komma i kapp henne är ett stående skämt. Ingen använder hennes riktiga namn, bara det alias hon är känd som i spelet.

Vi kommer fram. Räden äger rum vid en port till ett bostadshus. Plötsligt – en vild ungdom dyker upp. Det är helt klart en person under 20. Som fortfarande spelar Pokémon Go. Men han håller sig på sin kant, utanför kretsen där alla har blivit bekanta. Pokémonsverige 2019 är ingen plats för ungdomlig yra. För att passa in ska man utstråla pensionssparande, fredagströtthet och oro för gikt.

