Maria Schottenius: Efter att ha läst om Asperger och nazisterna är det svårt att säga ordet ”gemytlig”

Det är välgörande att de snäva ramarna för vad som är normalt håller på att ge vika och att vi börjar se fördelarna med att alla människor inte är perfekt anpassade och socialt kompetenta. Vi gillar Lisbeth Salander i Millenniumserien och Saga Norén i tv-serien ”Bron” och efter dem en rad fiktionshjältar med beteenden inom autismspektrumet.

Så kom Greta Thunberg. En livs levande 16-åring som på rekordtid har skapat ett världsomspännande engagemang för klimatfrågan. Hos Skavlan berättade hon i januari om sin asperger, och att hon ser den som en styrka. Hon säger i programmet: ”Om jag inte hade haft asperger och varit så konstig så hade jag fastnat i det här sociala spelet som alla andra verkar vara så förtjusta i”.

Hon säger att hon fungerar annorlunda, ser saker i svart och vitt, som exempelvis den komplicerade klimatfrågan. ”Men lösningen är ändå så lätt att en femåring kan förstå det. Vi måste stoppa utsläppen. Det är svartvitt”.

Man ska förstås inte blunda för de problem människor med psykiatriska diagnoser kan ha. Behöver man hjälp ska man få hjälp. Men just nu är det Greta Thunberg som trots eller på grund av sitt sätt att fungera hjälper oss, och mer än så, hon kämpar effektivt för jordens överlevnad.

I nya London Review of Books (nr 6/2019) och Le Nouvel Obs (4-10/4) läser jag om psykiatern Hans Asperger, som i Wien spelade stor roll för nazisternas förintelseideologi under andra världskriget. Edith Scheffer är författare till den internationellt uppmärksammade boken ”Aspergers Kinder: Die Geburt des Autismus im 'Dritten Reich'”. Hon berättar där om hur man under nazitiden undersökte barn och bedömde om de var normala eller ej utifrån begreppet ”Gemüt” (ungefär ”själslig stämning”).

På mentalsjukhuset Steinhof i Wien fanns avdelningen ”Spiegelgrund” dit barn sändes för att dö, sedan man använt dem för medicinska experiment, något Steve Sem-Sandberg skriver om i sin roman ”De utvalda” från 2014. Barn som var sjuka eller funktionshindrade, eller som inte hade Gemüt, utan var bortvända och svårkontaktade, fick från 1940 ”dödshjälp” under ledning av psykiatern Ernst Illing.

Hans företrädare var psykiatern Erwin Jekelius som nära samarbetade med Hans Asperger. Han i sin tur hade utarbetat ett nytt system för barn med ”autistisk psykopati”. Asperger noterade deras frånvaro av ”Gemüt”, det vill säga deras disharmoni och utanförskap, och han diagnosticerade dem med ”okänslig illvilja”. Aspergers diagnoser banade väg för Naziregimens bestialiska hantering av barn som föll utanför normalitetsnormen.

Man satt helt enkelt och plockade bland barnen utifrån begreppet Gemüt. Hade de Gemüt var de anpassningsbara och kunde fungera och göra nytta i Tredje riket. Men barn utan Gemüt passade inte in, och gick mot ett annat öde, ibland med öppna ögon.

Hans Asperger hade redan 1934 som 28-åring blivit chef för barnkliniken på sjukhuset i Wien. 70 procent av barnläkarna – de judiska och de liberala – avskedades och sjukhuset nazifierades snabbt under sjukhuschefen Franz Hamburger, högt vördad av Asperger, som fick blomma.

Nazisterna använde Gemüt-begreppet mer brutalt och fyrkantigt än vad Hans Asperger hade gjort. Han intresserade sig och såg att vissa barn och unga var tydligt särbegåvade och kunde vara ”socialt nyttiga” även om de gick sin egen väg och inte kunde integreras. Han tröstades samtidigt som kristen katolik av att barnens själar skulle leva vidare. ”Man tjänar i döden” skrev han. Efter kriget fjärmade hans sig från sin roll, han nämnde aldrig termen Gemüt och övergav sin forskning om autism.

Autismspektrumtillstånd är numera det begrepp som används. Aspergerdiagnosen är från 2013 under utfasning, även om den ännu tillämpas. Det är bara titta i Vårdguiden.

Men ordet gemytligt kommer jag ha svårt att säga igen.

Läs mer: Samtal med Steve Sem-Sandberg om ”De utvalda” i Wien.