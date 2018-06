Martin Jönsson: Se upp med alla som surfar på vågen av tech-missnöje

”Jag hatar teknologi”.

Så twittrade författaren Stephen King för ett par veckor sedan. Han möttes genast av syrliga kommentarer om hur han använt en av världens största teknologiplattformar för att framföra det budskapet, men i sak väckte påståendet ingen större uppmärksamhet. Få saker är mer allmängiltiga i dag än att uttrycka missnöje och oro över teknologins position i vardagen och teknologijättarnas missbruk av sin makt. ”Techlash” är ett av de ord som mest präglat debatten våren 2018.

Men man bör vara försiktig. För varje kongressförhör med Mark Zuckerberg eller publika avhopp från någon stor social medieplattform öppnas dörrar till en politisk reglering och en splittring av offentligheten som kan vara ännu farligare. Även en i grunden förnuftig reform som dataskyddsregleringen GDPR får stora konsekvenser: numera kan man till exempel inte gå in som europé och läsa tidningar som LA Times eller Chicago Tribune, eftersom ägaren Tronc inte GDPR-anpassat sajterna. Det uppdelade ”splinternet”, som futurulogen Amy Webb varnade för i en stor DN-intervju höstas, är redan här.

De här tankarna dominerar när jag läser britten Jamie Bartletts bok ”The People vs Tech – How the Internet is killing democracy (and how we save it)” (Ebury Press). Bartlett är en typisk modern techlasher: inte den gamla sortens nätätare som Evgenij Morozov och Andrew Keen, utan en digital urinvånare som drabbats av tvivel. Det har han bra skäl att ha.

Problemet är hans förslag på lösningar. De stavas till största delen reglering. Från robotskatter till övervakning. Ett exempel: Bartlett är orolig för hur algoritmerna hos teknologijättarna förvrider verkligheten. Han föreslår därför – och jag skojar inte – ”polisövervakning” av algoritmerna. ”Lagstiftarna måste kunna utse myndigheter som kan gå in och granska hur algoritmerna hos Big Tech är utformade – särskilt i samband med val”.

Hur denna övervakning skulle fungera i praktiken – och hur den skulle kunna missbrukas – är inget Bartlett ägnar någon tanke åt. Det enda viktiga nu är att surfa på vågen av tech-missnöje.

Detta är en snabbt spridd farsot. Jag deltog i förra veckan i en debatt hos Europaparlamentet om desinformation och ”falska” nyheter. En av frågorna där var: vilken reglering behövs för att komma åt detta?

Mitt svar var, precis som många andra insatta i frågan: ingen. Vi behöver utbildning, kritiskt tänkande, politiker som slutar sprida hat och felaktigheter förklädda till ”mediekritik” – och i grunden goda förutsättningar för att bedriva oberoende journalistik.

Vi behöver också en skarp debatt om det övervakningssamhälle som teknologijättar som Facebook gjort till sin enda affärsmodell. Men regleringsivern riskerar att skada mer än den löser.

