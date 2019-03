Som spår efter spöken som dansat förbi i det blå havet vindlar sig figurerna fram. Så förhäxande vackert är det att allt stillnar inom mig. New York Times å sin sida tycker sig se floddeltan, rökplymer eller fångade blixtar i mörkret. Vad man än ser, hur man än beskriver det, är det bilder av engelska sjöväxter av olika slag, fotograferade som en sorts blåkopia och samlade i boken ”Photographs of British Algae: Cyanotype Impression”. Av Anna Atkins.

En fotobok, en tung pjäs som man förstrött bläddrar i en gång och sedan lägger ovanpå andra fotoböcker på soffbordet med ryggarna riktade mot hallen? Och, Anna Atkins, är hon känd? Nja och nej. Den här fotoboken kommer ingen av oss (miljardärer läser inte detta) att ha på sitt soffbord. Den var nämligen först. Fatta, först. Anna Atkins bok kom 1843. Efter tio års arbete. Sjutton exemplar finns. Bilderna har just ställts ut på New York Public Library. Kul för Anna Atkins med den här uppmärksamheten.

Eller bittert. Hon ska inte bara ha gjort den första fotoboken, somliga säger att hon skapade det första fotografiet. Att hon alltså ligger bakom ett sprillans nytt medium, i dag så stort att alla använder det. Låt dock inte detta också bli en meningslös debatt, konkurrenter om titeln finns, som William Henry Fox Talbot eller hans hustru Constance.

Hur det än var så gjorde den vetenskapliga och konstnärliga pionjären Anna Atkins misstaget att obegripligt blygsamt signera sin bok AA. Så hon glömdes bort i långa omgångar. Andra förevigades i historieböckerna. Så bortglömt var Atkins arv att när en boksamlare efter hennes död fick tag på ett i sanning unikt exemplar (de gjordes en och en) kallade han upphovsmakaren ”Anonymous Amateur”.

Och så poppade Anna Atkins upp i någon bisats här på 1950-talet, ett sekel efter hennes debut, och där på 1970-talet. Först på 1990-talet började man erkänna henne.

Det är så sorgligt att man vill gå och lägga sig.

Det är fint att vem som helst kan bli bemärkt, hyllad, kallad ”kung” eller ”drottning”. Men när stjärnstatus närmast blivit norm och allt en grå vattenpöl ter sig motsatsen, anonymiteten, plötsligt inte sorglig, utan vacker.

Tänk om Anna levt i dag. Även om en viss kvinnoafasi, hos andra, märkligt nog inträder fortfarande så är den förstås ingenting mot då. I dag hade Atkins sluppit slå ifrån sig kritik om varför hon inte tog hand om hushållet i stället för att flamsa omkring med de där blåkopiorna. Någon nätdetektiv hade hittat personnamnet bakom AA-initialerna, vilket hon givetvis inte ens hade signerat sin bok med i dag. Hon hade haft en ocean av möjligheter till egenmarknadsföring via sociala medier, och försäljning av sin bok, blivit hyllad, prisad, prisbelönt, kallad geni. Dubbats till Dame Commander of the Most Excellent Order of the British Empire.

Det finns anonyma konstnärer i dag. Elena Ferrante. Banksy. Feministiska aktivistgruppen Guerrilla Girls. Någon maskerad musiker, men oftast som pose – vi vet att Ade Blackburn gömmer sig bakom kirurgmunskyddet i Clinic.

Och även om vi inte har skapat ett dyft så har vi möjligheten att med haveristisk nit tjugo gånger om dagen meddela omvärlden om vår existens, vårt yrke, våra framgångar, att denna omvärld tänker: ”Den här som jag ser överallt måste vara något, bäst att hissa så jag inte verkar vara efter.”

”She wanted to share, not sell”, skriver en blogg om fotopionjären. Ta in den tanken.

Och ställ frågan: vem och varför är egentligen en stjärna? Svaret är Anna Atkins. Hon var först med det senaste.

