Niklas Wahllöf: Vädret ger inte längre någon löjlig klimatångest – det ger klimatpanik

En fingervisning över allt Richard Mabey har sysslat med kunde vara böcker som ”Flora Britannica”, ”Den helande naturen” eller ”The cabaret of plants”. Tv som ”Postcards from the country”, radio som ”The essay: changing climates”. Ja, Richard Mabey kunde kallas för något i stil med natur-, växtlighets- och kulturkorrespondent. Nu har, efter sex år, hans vackra lilla bok ”Turned out nice again. On living with the weather” återutgetts som pocket. Inte en dag för tidigt, som man brukar säga.

Här vandrar Mabey i skogar och över hedar, noterar skiftningar i skyn och på marken, kommenterar fenomen genom åren – som det blötaste året i mannaminne (2012) eller när fisk har haglat från himlen – han belyser konst, litteratur, forskning. Allt om vårt förhållande till vädret. Specifikt britternas besatthet, men den går att jämföra med svenskars.

Vädret är ett av få förhållanden som alla på en plats delar. Det är en social kod, ett gemensamt språk, kanske är det rent av gemensamheten i stort. Det påverkar vår ekonomi och våra psyken, hela vår kultur. Vädret händer här och nu, hela tiden, för oss alla. Och har så alltid gjort.

Så varför återutgivning nu? Någon form av mystisk förlagsperiodicitet, kanske. Eller för att väderintresset har höjts ett snäpp, men antagit en annan karaktär.

Mabey skriver förvisso att vardagsväder kanske inte direkt har med den globala uppvärmningen att göra, men att dess skiftningar över minnets decenniespann, och naturkatastroferna som med jämna mellanrum drar sina klor över vår planet, påverkar hur vi ser på oss själva och framtiden.

Där knäppte han på en inre fiolsträng, Mabey. Om det förr har varit knepigt att med anständigheten i behåll hävda att ”jag är inte är så påverkad av vädret” eller det praktpräktiga ”det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder”, så har det nu blivit omöjligt. Men sedan åtminstone förra sommaren i form av en helomvändning som, vågar jag lova, drabbat inte så få av oss. En metamorfos av närmast hela vårt väsen.

Hisskonversationer som ”vilket ruskväder, va!” har bytts ut mot ”satan, hur länge tål grödorna torkan?” Vi hoppas inte längre på en spansk sommar, vi svär inte över att det ju inte går att planera en picknick i det här jävla landet. Vi mumlar i stället böner som: ”Förlåt oss våra inkassokrav, men ge oss regn. Snälla.”

Om man (jag) förut har svurit över väderapparnas kompletta värdelöshet är ilskan i dag omvänd. De är givetvis fortfarande värdelösa, men när de numera ur den gemensamma databastombolan har dragit informationen ”sol, värme och vindstilla om en timme” och det verkligheten visat sig bli regn, rysskyla och storm, då följer i dag glädje och tacksamhet. Nästan dans.

Eftersom ingen vädertjänsts prognos går att lita på – faktiskt inte ens deras just-nu-förhållanden – står jag i stället oroligt vid fönstret som en mycket gammal människa. Jämför information med observation. Blicken riktad mot molnen, mobilen i den krampande handen. Alla mina fem (5) väderappar är prydligt samlade i mappen Väder, vilket känns ganska logiskt, och alla har konstant fel, ändrar sig hela tiden. Vad gör man? Man blir amatörmeteorolog.

Trist nog är allt jag minns från en förvirrad barndom hur en mig närstående sjökapten med patriarkal pondus hävdade att om du ser långsmala moln med liksom skidspetsar i ändarna, ja då blir det oväder. Sörru. Också det var bluff.

Så. Rätt eller fel, men det som vädret ger är inte längre någon löjlig klimatångest. Utan klimatpanik.

Hoppas att Richard Mabey har en kur.

