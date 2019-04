Ola Larsmo: Mordet på Lyra McKee var det sista Nordirland behövde

Det är en märklig filmsekvens. En rad människor i olika åldrar går under stort allvar fram till en grön vägg med ena handen doppad i röd färg och lämnar sitt avtryck. De är sommarklädda men djupt allvarliga. Det hela utspelade sig i söndags i Derry, Nordirland.

Huset med den gröna väggen är det extrema republikanska partiet Saoradhs kontor. Den röda handen är historiskt sett symbolen för det nordirländska grevskapet Ulster. Men här handlar det om terrormordet på journalisten Lyra McKee i torsdags, som sköts i huvudet när hon bevakade kravallerna i stadsdelen Creggan. Vad de unga demonstranterna säger är: ni har blod på era händer.

Lyra McKee har efter sin död blivit känd i hela världen. Det hade hon kanske blivit också om hon fått leva: hon var en av Irlands främsta unga journalister, som skrivit om att växa upp som ung homosexuell i Belfast och om barns och ungdomars trauman under ”the Troubles”. Till sommaren kommer hennes bok ”The lost boys” – en undersökning av vad som hände med barn som försvann under oroligheterna på sjuttio- och åttiotalen. När hon träffades av en kula stod hon intill en polisbil. Den misstänkte gärningsmannen, 18 år gammal, försökte troligen skjuta en polis. Även en 57-årig kvinna har gripits för ”inblandning” i mordet.

Tidningen Belfast Telegraph visar i ett reportage på samspelet mellan terrorism och medier, sociala såväl som traditionella. Den misstänkte artonåringen, själv född efter Freduppgörelsen, var tills nyligen ”en vanlig grabb” och hans FB-sidor handlade om bilar och fotboll. Tills de plötsligt fylldes av bilder på vapen och ”martyrers” gravar. Han hade, som det heter, radikaliserats; mönstret går igen vare sig vi talar om jihadister, högerextremister eller, som här, extrema nationalister.

En anledning till att kravallerna blossade upp i Creggan kan vara att MTV var där för att spela in ett avsnitt av ”Reggie Yates vs The World” och intervjua unga ”dissidenter”. Mycket pekar på att man ville visa upp sig för kamerorna samtidigt som polisen gjorde en räd för att beslagta vapen. Den grupp som ”tagit på sig ansvaret” för mordet – hur gör man det? – kallar sig New IRA och har tydliga kopplingar just till Saoradh.

Intressant nog vänder många i McKees nordirländska generation ögonen mot republiken Irland: ett land i snabb förändring, som nyligen röstat igenom nya skilsmässolagar och abortlagar och som har en öppet homosexuell premiärminister med invandrarbakgrund, Leo Varadkar. Man har kommit långt från den ”papistdiktatur” som Nordirlands protestanter länge såg som det stora hotet.

Brexit har fått sådana grupperingar som Saoradh och deras motsvarigheter på protestantsidan att vakna: hotet om en ”hård gräns” rakt genom ön igen är precis vad de behöver. Men i spåren av mordet på McKee kommer nu också helt andra strömningar fram i ljuset: en stark opinion kräver att det politiska samarbetet mellan Sinn Féin och protestantiska DUP tas upp igen, inte minst inför hotet från Brexit.

”Not in our name” sprids som tagg på husväggar och twitter. Och kan inte de traditionella politikerna möta hotet om en ny gräns mer kreativt och kompromissvilligt än hittills kommer allt fler unga väljare att kasta blickar mot söder – vilket redan syns i opinionssiffrorna. De som ironiskt nog nu står i vägen för ett närmande till republiken Eire är just extremister av Saoradhs slag.