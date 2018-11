Jag hör nyheterna i bilen och tror först att jag hört fel. Hemma lyssnar jag en gång till på vad Boris Johnson faktiskt sagt om Teresa Mays senaste plan för Brexit och möjligheten att undvika en hård gräns på Nordirland. Jag hade hört rätt och det blåste en kall vind genom rummet.

Johnson, till i somras Storbritanniens utrikesminister, sade följande: ”För första gången sedan delningen kommer Dublin att ha mer än London att säga till om när det gäller vissa sidor av styret på Nordirland. Jag förstår inte hur man kan stödja det.”

Svenska öron uppfattar kanske inte nyanserna. Men ex-ministern är inne och rör vid högspänningsledningen vad gäller fredsprocessen på Nordirland, och går medvetet extremisterna till mötes.

Några dagar tidigare hade jag medverkat vid ett seminarium på Uppsala universitet om Maurice Fitzpatricks nya dokumentärfilm ”In the name of peace”, om fredprocessen på Nordirland och en av dess centralgestalter, den socialdemokratisk-katolske politikern och fredspristagaren John Hume. Filmen påminde om hur både den fredliga kampen för lika rättigheter på Nordirland och den följande fredsprocessen var ett tålmodigt bygge med bräckliga legobitar. Freden pusslades ihop försiktigt, långsamt, brast i våld och plockades sedan samman på nytt.

Både det anglo-iriska avtalet 1985 och Långfredagsöverenskommelsen 1998 var politiska mirakel, möjliga inte minst därför att så många nordirländare tröttnat på terrorn. Samtidigt handlade det om att lösa upp konkreta orättvisor: arbetslösheten bland katolska män var skyhög och riggade valkretsar gav länge protestanter ett större politiskt övertag än de hade.

Gränsen mellan Nordirland och republiken var våldets förutsättning. Den drogs 1921-1922 efter Irlands gerillakrig för självständighet. Nordirlands protestanter propagerade hårt mot att tvingas in under katolsk överhöghet – och delningen ledde till det inbördeskrig som härjade den nya fristaten Irland.

Den katolska minoritetens kamp för likaberättigande i Nordirland tog åter fart under sextiotalet, inspirerad av den amerikanska medborgarrättsrörelsen. Efter Blodiga söndagen 1972, då fjorton demonstranter sköts av militär, bröt det sekteristiska våldet mellan grupper som IRA och UDF ut på allvar.

Lösningen kom efter hårt arbete från fredsaktivister som Hume och amerikanska påtryckningar. Men inte minst genom EU. Frågan om man skulle vara medborgare i Storbritannien eller Irland blev stegvis alltmer trivial när du kunde vara med i bägge. Efter Långfredagsuppgörelsen 1998 blev den tidigare hårdbevakade gränsen alltmer osynlig tills den var svår att minnas. Att svenska politiska förståsigpåare i så ringa grad intresserat sig för denna politiska bragd upphör aldrig att förvåna mig.

Under Brexitkampanjen talade de som ville lämna EU knappt alls om gränsen. De brydde sig inte. Men under utträdesförhandlingarna har den vuxit till den allt överskuggande frågan. I den nya uppgörelse som Theresa Mays regering antog i onsdags har man gått med på EU:s krav om att gränsen inte får återuppstå. Den ska hållas öppen tills ett frihandelsavtal mellan EU och UK finns på plats. Men om det inte går? Ska det då uppstå en ny gräns i Irländska sjön – vilket väcker de nordirländska protestanternas gamla rädslor? Kom ihåg att det är det konservativt protestantiska DUP som är Torys stödparti – utan dem faller Mays regering.

Uppgörelsen ska nu testas i parlamentet, där det blir skarpt läge i december. Det är möjligt att utspel som Boris Johnsons då faller på hälleberget. Men extremistgrupper på bägge sidor har börjat röra på sig.

Det är dessa gamla rädslor Boris Johnson spelar på med precision – rädslan för att den ”katolska” republiken Irland skulle ha en ”hemlig dagordning”. Det är ingen slump att han nämner delningen 1922, och varnar för att ”Dublin” ska få ökat inflytande. I ett Europa där upphetsad nationalism åter blivit en politisk kraft är det argument som kan ta skruv.

Boris Johnson är ingen idiot. Men han är en av de politiker som listat ut att man kan ta snabba poäng genom att besvärja fram politiska demoner vi trodde vi lagt till ro under 1900-talet. Vi vet hur det brukar sluta för sådana femöresmagiker i skräckfilmer. Men i verkligheten är det sällan de som får betala priset.

