Susanne Ljung: 1930-talsfrisyren har huvudrollen igen

Det är oklart när professionella fotbollsspelare började bete sig som flockdjur i fråga om frisyrer, men låt säga att VM 2018 troligen kommer att gå till historien som året då den kollektiva individualismen nådde nya höjder. De spelare som inte var friserade som Michael Pitt i tv-serien ”Boardwalk empire” och/eller som urbana hipsters med faiblesse för picklade gurkor var lätt räknade.

Den på plan överallt förekommande frisyren går under namn som the fade och the undercut och finns i en mängd olika varianter, dock ofta med så små skillnader att lekmän har svårt att uppfatta dem. Men grundprincipen är densamma: sidorna av huvudet är snaggade medan håret mitt på skulten är längre och inte sällan rikligt insmort med diverse produkter.

Det är också en frisyr som kan leda tankarna till helt andra saker än film och fotboll. 2016 publicerade Washington Post en artikel med rubriken ”Does this haircut make me look like a nazi?”

Klippningen var nämligen utmärkande bland officerare i försvarsmakten i Nazityskland, liksom bland tonåringar i dess ungdomsförbund, Hitlerjugend. Rikliga exempel på unga män med kort hår och långa bakåtkammade luggar finns till exempel att studera i Leni Riefenstahls film ”Viljans triumf” från 1935.

Frisyren prisas för att vara praktisk, även om den kräver regelbundet underhåll av en skicklig frisör.

I dag har frisyren anammats av många män inom den amerikanska alt-right-rörelsen, inte minst av dess ledare Richard Spencer, vilket orsakat viss oro bland många män med samma typ av frisyr, men med diametralt motsatt politisk uppfattning.

För det är en klippning som de senaste tio åren fått en allt bredare bas av beundrare. Av män som kvinnor. Av bögar som flator. Av alla nationaliteter. Frisyren prisas för att vara praktisk, även om den kräver regelbundet underhåll av en skicklig frisör.

Många hävdar att den är lätt att sätta sin personliga prägel på genom att med omsorg välja längd på håret som rakas på sidorna, och klipps på toppen. Frisyren kan med framgång kombineras med ett lika omsorgsfullt ansat skägg, för dem som inte har något emot att bli avfärdade som ängsliga hipster-wannabes.

Grunden till frisyren kan härledas till tidigt 1900-tal – den dök då upp i både Storbritannien och USA – och varianter av den var populära ända in på 1950-talet, varefter det korta håret fick ge vika för det längre, rent generellt.

En av anledningarna till dagens vurmande för denna frisyr är med andra ord att den länge legat i träda, i en sorts trendmässig frysbox som hämmat tillväxten.

Hjälp med att blomma upp igen har den fått av populära tv-serier som utspelas under 1920-och 30-talet, som ”Peaky blinders” och ”Boardwalk empire”. I dessa utmärker de manliga huvudpersonerna sig på flera sätt, men kanske framför allt genom en särpräglad stil med iögonfallande och, för en ung generation, helt nya typer av frisyrer.

Brad Pitt, till höger, och Logan Lerman i filmen ”Fury”. Foto: IBL

Även framgångsrika filmer med amerikanska militärklippningar från andra världskriget har bidragit till att looken spridit sig som ogräs. Inte minst filmen ”Fury” från 2014 i vilken en vältränad och sammanbiten Brad Pitt har huvudrollen, i flera bemärkelser. Hans frisyr med rakade sidor och en rejäl hårman mitt på hjässan har fått många män att springa till frisören.

Fotbollsspelare är förstås inte immuna mot mode, tvärtom. Somliga av dem har hyllats som stilförebilder – hej David Beckham, du är saknad – som fått mången man att våga ta ut svängarna med hjälp av rosa mohawks, hårknutar och tatueringar. Men efter årets VM står det klart att ett skifte har skett. Fotbollsproffs sätter inte längre trender, utan följer dem.

Mer om frisyrer Inom hiphop blev hi-top fade regel under 1980-talet, även bland kvinnliga artister som lät lockarna torna upp sig på skulten längs rakade sidor. Och versioner av undercuts har länge burits av kvinnliga artister, från Salt-N-Pepa till Rihanna. Här har stilen förfinats under åren. Flest byten av frisyr och hårfärg i fotbollsvärlden står sannolikt fransmannen Paul Pogba för. Hans huvud har prytts av ett tjugotal olika flammor och ränder i regnbågens alla färger – och det bara sedan han började i Manchester United 2016. Kroatiens Domagoj Vida bar utan tvekan den mest vågade (och hånade) varianten av dagens fotbollsfrissa under VM – kortklippt på sidorna med en lång fladdrande (tunn) hästsvans.

Hårresande fotbollsfrillor: Kroaten Domagoj Vida i VM och fransmannen Paul Pogba i den här veckans frisyr. Foto: AP och IBL