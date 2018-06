Susanne Ljung: Att visa magen är ett obekvämt sätt att signalera status

Mycket har sagts om de korta toppar som är gjorda för att visa magen, men ingen har någonsin kallat dem för bekväma. Eller praktiska.

Bristen på bekvämlighet är förstås inget som någonsin hindrat en modetrend från att få fäste bland folk. Historien är full av fenomen som styva krinoliner, hårda korsetter och tajta jeans utan stretch.

Men vad som kallas för cropped tops (numera även i Sverige) hänger sig envist kvar i modet, trots att de föranleder förklarande artiklar med rubriker som: ”tio vuxna sätt att bära en kort topp och inte känna sig naken”.

Att kombinera dem med högt skurna byxor eller kjol är ett tips. Då exponeras bara huden strax under revbenen, vilket minimerar risken för att magens nedre och mjukare del – och det oavsett vilken vikt och storlek man har – liksom pöser över linningen och orsakar vad som ibland, och inte särskilt snällt, kallas för ”muffinsmage”.

Man skulle förstås kunna tro att blotta tanken på att bära ett plagg som kan få den mest vältränande att påminna om ett bulligt bakverk skulle vara avskräckande, men icke.

Sedan de korta topparna gjorde comeback i modet runt 2011 lyfts de varje sommar fram som ett av säsongens ”modemåsten”.

Draghjälp har de förstås fått av dagens vurmande för mode från 1980- och 90-talet då magen och midjan stod i fokus. Dåtidens dans- och gymtrend färgade av sig på modet som med hjälp av stretch och korta toppar lyfte fram vältränade kroppar.

Hjälpte till att sprida trenden gjorde dansfilmer som ”Flashdance”, där huvudpersonen Alex satte saxen i sin collegetröja och fick en hel värld att göra detsamma. Och förstås, ”Dirty dancing” där filmens hjältinna Baby Houseman knyter blusen under bysten. Inte att förglömma Madonna, som i början av sin karriär gjorde korta toppar som exponerade magen till en trendsättande signaturstil.

Jennifer Grey som rollfiguren Baby Houseman spelade mot Patrick Swayze i filmen ”Dirty dancing" från 1987. Till höger två av medlemmarna i Spice Girls, Victoria Beckham och Melanie Brown. Foto: IBL

Populära artister som Britney Spears, Christina Aguilera och Spice Girls tog med looken in på 90-talet. Då kombinerades inte sällan de korta topparna med lågt skurna jeans. För dem som gillade att känna vinden mot huden var det härliga tider.

I början av 2000-talet sjönk trendfaktorn i takt med att tröjorna blev allt längre.

Men nu har de korta topparna alltså tagit sig tillbaka, och även denna gång har det med gym att göra, eller snarare de vältränade kroppar som många av dagens stjärnor på Instagram visar upp.

Att visa magen ligger kort sagt helt rätt i tiden, igen. Även om det är lika obekvämt som det alltid varit.

Stolt exponerar de sina vältränade magmuskler, klädda i korta toppar, framför spegeln. Inte sällan tar de med sig looken ut på röda mattan.

Möjligen kan man skylla en del av trenden på modellen Emily Ratajkowski. Hon slog igenom stort efter att ha dansat i en kort topp i videon till sommarplågan ”Blurred Lines”, 2013. Sedan dess har hon flitigt exponerat sin mage.

Men hon är långt ifrån ensam om att göra det i dag. De kända modellsystrarna Bella och Gigi Hadid visar ofta och gärna naveln. Liksom den lika inflytelserika modellen Kendall Jenner. Och det är ingen tillfällighet att Kim Kardashian bar en mycket kort topp, knuten strax under bysten, då den amerikanska modebransch­organisationen CFDA nyligen gav henne priset som ”Influencer of the year”.

Att visa magen ligger kort sagt helt rätt i tiden, igen. Även om det är lika obekvämt som det alltid varit. Men det har aldrig varit viktigt när det gäller att signalera status, vilket är vad en vältränad mage i en kort topp symboliserar.

”Hälsa är den nya handväskan”, som modebranschtidningen Business of Fashion nyligen konstaterade. Det gäller att träna, äta och sova på rätt sätt för att få den kropp och hy som dagens förebilder visar upp, klädda i små korta toppar som understryker det hårda arbete och den goda ekonomi som ligger bakom deras platta magar. Mer om korta toppar Under 1940-talet var kortare toppar populärt att bära till högt skurna kjolar, som en sommarlook. Det underströk den timglasfigur som då var populär. Att knyta skjortor och blusar i midjan gjorde man gärna under 1950- och 60-talet. På 1970-talet blev korta slinkiga toppar till lågt skurna byxor inne. En look som artisten Cher tog till sig, och den korta toppen blev plötsligt väldigt mycket sexigare än tidigare.