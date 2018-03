Susanne Ljung: Bozoma Saint John sticker ut i Silicon Valley

Man kan lugnt påstå att Ubers nya varumärkeschef, Bozoma Saint John, sticker ut i Silicon Valley. Inte bara för att hon som svart kvinna har lyckats nå flera toppositioner i en bransch till stor del ledd av vita män i grå t-tröjor. Anmärkningsvärt är att hon gjort karriär utan att kompromissa det minsta med sin personlighet eller färgstarka garderob, tvärtom.

Med smittande gott humör och energi har hon, ytterst medvetet, brutit mot många oskrivna regler om hur man bör bete sig och klä sig på jobbet, i synnerhet som kvinna i den amerikanska IT-branschen.

Hennes garderob består av idel färgstarka klänningar, guldglittrande byxdressar och mönstrade dräkter från Ghana, inte sällan matchade med stora örhängen, blå ögonskugga och röda läppar.

Inte minst upprepar hon ofta vad hon kallar sitt mantra: ”Bring your whole self to work.” Det finns ingen anledning att försöka vara någon annan på jobbet, anser hon. Hur man klär sig, och hur man uppför sig på möten och i sociala medier, är vad som gör en människa intressant.

”Jag uttrycker mig exakt likadant i verkligheten som på Twitter och Instagram, så det man ser där är vad man får i verkligheten”, som hon säger. På sociala medier kallar hon sig för övrigt för ”Badass Boz”.

Inte helt överraskande har Bozoma Saint John under åren väckt en hel del uppmärksamhet, men det är under de senaste åren som hon susat fram som en ny idol och förebild i branschen.

”Detta är den coolaste kvinnan någonsin”, som sajten Buzzfeed skrev 2016.

Då var Bozoma Saint John chef för Apples internationella marknadsföringsavdelning, eller som hon själv kallade sig: ”head diva of global consumer marketing”. Ett av hennes första offentliga uppdrag var att presentera företagets nya servicefunktioner för musik under deras årliga presentation. Klädd i tajt knallrosa klänning tog hon till orda på scen och fick publiken att (i alla fall försöka) klappa i takt till Sugarhill Gangs klassiska låt ”Rapper’s delight”. Hon avslutade med att gå av scenen till tonerna av Ghanaian highlife, populärmusik från Ghana.

Det är också därifrån som Bozoma Saint Johns föräldrar kommer. Själv är hon född i USA, men flyttade runt med familjen – till Ghana, Kenya, Washington DC – innan de bosatte sig i Colorado Springs. Då var hon 12 år.

Det finns inget häftigare än att vara sig själv… jag är en naturkraft i stentuffa stilettklackar.

Hon insåg snabbt att hon var ensam i klassen om att vara en lång, svart tjej med stort hår med ett namn som ingen kunde uttala. Hennes strategi blev att omfamna sin look – och lära sig allt hon kunde om populärkultur, i synnerhet musik.

Hon pluggade in allt hon såg på MTV. Lärde sig texter till låtar av Michael Jackson och Paula Abdul. Hon fick smak för tidig hiphop, som Public Enemy och försökte bli elevrådsordförande genom att sälja in sig själv under rubriken ”Ain’t nothin’ but a Boz thing,” inspirerad av en av hennes favoritlåtar vid tiden, ”Nuthin’ but a ‘G’ thang” av Dr. Dre.

Och det var tack vare just musik som hennes karriär tog fart. Efter att ha jobbat för Pepsi (där hon startade dess musik- och underhållningsavdelning som knöt till sig artister, som bland andra Beyoncé) och senare Beats och Apple, arbetar hon sedan ett år tillbaka på Uber som varumärkeschef, chief brand officer.

Det är ett nyskapat jobb i svallvågorna av de olika skandaler som solkat ned företagets rykte. Hon rekommenderades av Arianna Huffington, grundaren av Huffington Post, som tipsade dem om att de skulle behöva en kvinna av Bozoma Saint Johns kaliber för att visa att det inte är ett sexistiskt, eller på andra sätt fördomsfullt företag.

Bozoma Saint John är väl medveten om att det finns gränser för vad hon kan göra åt den saken, men hon vill föregå med gott exempel ifråga om att leva efter sina principer. Eller som hon skrev i ett inlägg på Twitter: "Det finns inget häftigare än att vara sig själv… jag är en naturkraft i stentuffa stilettklackar."