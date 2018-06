Susanne Ljung: Cargoshortsen både hatas och älskas av många

Kortbyxor på killar är inte längre en särskilt kontroversiell fråga, tack och lov. Den stora trenden med sportmode och streetwear, där fokus ligger på bekvämlighet snarare än form, har lett till att det tjatigaste motståndet mot män som under sommaren vill lufta sina knän och ben har minskat med åren.

Men det finns fortfarande en modell av shorts som ännu inte fått klartecken att kliva in på modesidorna – cargoshortsen.

Det vill säga rymliga knälånga byxor med stora påsydda fickor på sidorna.

De kan fortfarande orsaka blodstörtning bland självutnämnda modepoliser. ”De är förnedrande för varje man över 21 år” och borde bara säljas till minderåriga, som den brittiska tidningen Daily Express har uttryckt saken.

Det är också en modell som fått många kvinnor att gråta av förtvivlan, framför allt i USA där modellen är väldigt populär.

Upprörda män talade sig varma för dessa bekväma plagg som de inte kunde tänka sig att leva utan. Många hade flera stycken, som de sade sig älska högt och rent.

Många amerikanska män flyttar mer eller mindre in i sina cargoshorts under sommaren, och det ser ut som om de tagit bohaget med sig i fickorna. Är de inte till brädden fyllda med telefon, plånbok, vattenflaska och tidning, är de uttänjda av att tidigare ha fungerat som alternativ till väska. De bylsiga fickorna ger en silhuett som är motsatsen till slank.

Den kan heller inte beskrivas som sexig, hur hårt man än försöker. Något som tidningen Wall Street Journal uppmärksammade för ett par år sedan i en artikel med rubriken ”Nice cargo shorts! You’re sleeping on the sofa”. Förtvivlade kvinnor, som saknade att se konturerna av sina män under sommaren, berättade om hur de i smyg försökte gömma, eller på andra sätt göra sig av med, deras stora och sladdriga shorts utan passform.

Artikeln föranledde en enorm debatt där upprörda män talade sig varma för dessa bekväma plagg som de inte kunde tänka sig att leva utan. Många hade flera stycken, som de sade sig älska högt och rent. Någon ansåg att rätten att bära cargoshorts borde skrivas in i den amerikanska konstitutionen. Andra påpekade att cargoshortsen har en anrik bakgrund då de är sprungna ur ett plagg som hjälpte till att besegra Hitler under andra världskriget.

Och det har de förvisso helt rätt i.

Cargoshorts bärs här av några kända musiker och skådespelare, från vänster Justin Bieber, Bruce Willlis, Adam Sandler, Ashton Kutcher och John Goodman. Foto: IBL

Själva byxmodellen lanserades 1938 av den brittiska armén, som på benen sydde fast fickor stora nog att rymma skrymmande kartor. Ett par år senare plockades idén upp av en major i det amerikanska flygvapnet som ville förbättra fallskärmsjägarnas overaller. Han letade efter ett sätt att göra dem smartare och smidigare att använda. Att sy fast stora fickor, lätta att hitta och öppna, utanpå plaggen blev lösningen. I dem fick kartor, extra proviant och ammunition plats. Med tiden, och tekniken som gav mer utrustning att använda sig av, blev fickorna allt större. Efter kriget tog somliga soldater med sig de praktiska plaggen hem. En hel del såldes på överskottslager. Och idén med praktiska cargobyxor fördes vidare, ut på gatorna till allmänheten.

Idén att klippa av byxorna vid knäna kom emellertid senare.

Till en början syntes cargoshorts mest på hajkande frisksportartyper och hantverkare, innan de under 1990-talet fick fart och började sprida sig lika fort och okontrollerat som dagens opiatvåg över USA.

Shortsen var onekligen sköna att bära. Och så praktiska. Mängder av modemärken marknadsförde dem som ett modernt fritidsplagg. Det då populära märket Abercrombie & Fitch lät unga vältränade män i bara överkroppar posera i cargoshorts. Populariteten fick en skjuts av att mobiltelefonerna blev allt fler. Var skulle män ha dem på sommaren, om inte i sin shortsficka? Trender har sedan dess kommit och gått, och telefonerna har blivit mindre. Men många, i dag vuxna, män minns med nostalgisk glädje denna befriande tid och finner ingen anledning att byta stil, trots deras nära och käras förtvivlan, och modepolisernas förakt. Mer om shorts Cargobyxor har inte lika risigt rykte som cargoshorts. Just nu är denna pösiga byxmodell, med påsydda fickor på sidorna, på väg att segla fram som ett alternativ till jeans för kvinnor.

Artister som Gwen Stefani , Avril Lavigne och Jennifer Lopez, i videon till “Jenny from the Block”, är några som tidigare har lyft fram cargobyxan.

Och Justin Bieber har nyligen setts i kamouflagemönstrade cargobyxor, bara så ni vet. Vinden kan snart vända även för de bespottade shortsen.

Susanne Ljung Susanne Ljung är journalist och programledare för det hyllade mode- och kulturprogrammet ”Stil” i Sveriges Radio. Hon bor i Stockholm och New York och medverkar i Lördagsmagasinet varje vecka.

