Susanne Ljung: Det ensamma skåpsupandet har blivit en livsstilsmarkör

Sällan har kvinnor druckit så mycket rödvin i amerikanska tv-serier som i dag, och en av anledningarna till det heter Shonda Rhimes.

Denna kvinna har både skapat och/eller producerat enormt framgångsrika dramaserier, som bland annat ”Grey’s Anatomy”, ”How to get away with murder” och ”Scandal”, och tack vare det blivit en av de största och mäktigaste i tv-branschen. Kanske kan man kalla henne för en sorts tv-seriernas Oprah Winfrey. Hennes förmåga att skapa långlivade tittarmagneter fick nyligen Netflix att erbjuda henne en förmögenhet för att skriva tv-serier exklusivt för denna streamingtjänst.

Sitt produktionsbolag har hon döpt till ”Shondaland”, ett rike i vilket framgångsrika kvinnor allt som oftast tampas med både knepiga karriär- och kärleksbekymmer, inte sällan samtidigt. Och påfallande många av dem tar gärna ett glas, eller fler, efter jobbet.

Shonda Rhimes står bakom några succéfyllda dramaserier – där rödvinet flödar.

Allra flest tar emellertid Olivia Pope i ”Scandal”, en serie i vilken Kerry Washington spelar en professionell krishanterare med struligt privatliv i Washington D.C. En huvudroll som hon sedan premiären 2012 delat med rödvin, massor av rödvin, och inte sällan en stor skål med popcorn, hemma i soffan.

Förra veckan sändes det allra sista avsnittet i serien i USA och många tittare tog adjö genom att ta sig ett stort glas rött framför tv:n.

För i varje avsnitt har Olivia Pope låtit det röda vinet flöda ner i ett generöst tilltaget vinglas på hög och smal stjälk av modellen ”Camille Red Wine Glass” från heminredningsföretaget Crate & Barrel. Modellen rymmer knappt sju deciliter, nästan en hel flaska vin. En mängd som lätt slunkit ner. För även om hon i serien är en uttalad vinfantast betraktar hon helt klart kvantitet som en kvalitet i sig.

I fråga om konsumtion har Shonda Rhimes lånat en del från sig själv. Mitt i sin framgångsrika karriär brukade hon självmedicinera med popcorn och rödvin – ”naturens egen betablockerare” – som hon skriver i sin självbiografiska bok ”Year of yes”.

Även den populära tv-serien ”The Good Wife” har varit trendsättande i fråga om kombinationen rödvin och kvinnor i karriären. I den spelar Julianna Margulies karaktären Alicia Florrick, hustru till en distriktsåklagare som åker fast för en sex- och korruptionsskandal. Mödosamt måste hon starta om sin egen karriär som advokat.

Det kan vara värt att påminna om att populärkultur, inte minst amerikansk, sedan länge är marinerad i olika typer av alkoholhaltiga drycker.

Väl hemma hinner hon knappt ta av sig kappan innan hon häller upp ett stort glas rött för att lugna nerverna. Dricker såar av rödvin gör även den kallhamrade presidenthustrun Claire Underwood i ”House of Cards”, spelad av Robin Wright. Liksom den ondskefulla Cersei Lannister i ”Game of Thrones”.

Naturligtvis har allt detta kvinnliga vinpimplande på tv väckt reaktioner. Är detta verkligen bra? Borde det inte problematiseras? Kanske det. Men det kan vara värt att påminna om att populärkultur, inte minst amerikansk, sedan länge är marinerad i olika typer av alkoholhaltiga drycker. Val av sprit är ett enkelt sätt att understryka olika personlighetstyper, och markera könsskillnader.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Män har hällt i sig whisky, gin och vodka för att lätta på trycket. Kvinnor har sippat på söta cocktails som Cosmopolitans för att komma i kalasstämning. Mer individualistiskt lagda kvinnor har tagit sig en martini. Kvinnor som partajar rejält har druckit shots med tequila.

Och om man ska generalisera har även rödvin tidigare varit manligt kodat i dessa sammanhang, något som med fördel har druckits till lika manligt kodade blodiga biffar.

Att i tv-serier se yrkeskvinnor dricka rödvin till vardags ska med andra ord kanske inte tolkas som ett tecken på ett utbrett missbruk. Snarare som en sorts motsvarighet till hur framgångsrika män i tv-serier sparkat av sig skorna och hällt upp en whisky efter en hård dag på jobbet.

Kort sagt som en modern livsstilsmarkör, på gott och ont. Mer om drickande Mer om hur kvinnors drickande har betraktats i den svenska moderna historien finns att läsa i den lika faktaspäckade som underhållande boken ”Som hon drack – kvinnor, alkohol och frigörelse” (Atlas) av Jenny Damberg och Lisa Wiklund. I en tweet har Shonda Rhimes förklarat hur man som tittare kan lista ut när det börjar blåsa hårt kring huvudpersonerna. ”När det dricks sprit och inte rödvin? You know it’s serious.” Rött vin i enorma mängder i jättelika glas, stora som blomvaser, dracks det också i tv-serien ”Cougar Town” med Courtney Cox. En komediserie som i princip handlade om två saker, vänskap och vin.