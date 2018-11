Den kända talkshow-värden Ellen DeGeneres hade nyligen Kris Jenner som gäst, det vill säga matriarken bakom den inflytelserika familjen Kardashian. En kvinna som skickligt lyckats marknadsföra alla sina fem döttrar så att de kammar hem miljoner genom att ägna sig åt medier, mode och skönhet, med sig själva i fokus.

På frågan om det fanns någon modetrend hon inte begrep sig på svarade hon med emfas: ”cykelbyxorna som Kim bär!”

Det är hon inte ensam om att göra. Många kvinnor som fyllt femtio minns första gången som den stretchiga cykelbyxan lanserades som ett modeplagg, och blev en stor folklig framgång. Somliga betraktade den emellertid redan då som aggressivt osexig. Den kallades inte för inte för ett effektivt preventivmedel.

Men bekväm var den, ansåg de som under det sena 1980-talet ålade sig in i dessa stretchiga byxor av lycra. Eller elastan, som materialet egentligen heter. En så kallad polyuretanfiber som kan blandas med andra fibrer för att få fram elastiska tyger.

Materialet användes till en början mest till skid- och simkläder innan professionella cyklister under 70-talet kom på att de kunde byta ut skavsårsskapande material som ylle, skinn och siden mot stretchig elastan.

Oavsett vad man tycker om cykelbyxan har den suttit som klistrad på många kvinnor under hela sommaren, och ända in på hösten.

Sedan dröjde det inte länge innan stretchen letade sig in i danskläder, strumpor och jeans – och i en väldig massa tajta träningskläder som blev à la mode på 80-talets trendiga gym där man började slipa till sina kroppar, och såg till att visa dem. Den vältränade kroppen blev inne och träning som aerobics och workout hjälpte till att forma den.

Kända personer blev fotograferade när de gick till och från sin träning, däribland prinsessan Diana som ända in på 90-talet favoriserade just cykelbyxor. Inget märkvärdigt plagg då, men nästan spöklikt återuppståndet i dag då träningsformer som soulcycle prisas. En träningsform där man sitter och svettas på en stationär cykel och försöker trampa sig till både bättre kropp och själ.

Inför tjugoårsminnet av prinsessan Dianas död 2017 lyftes hon fram som en stilikon och bilder på henne i cykelshorts, kombinerade med stora bylsiga tröjor och gymnastikskor, väckte flera modedesigners intresse. Bland annat Virgil Abloh, som till sitt märke Off-White lät göra en hommage till prinsessan Dianas lediga look till vår- och sommarkollektionen 2018. Som avslutning svassade supermodellen Naomi Campbell fram i cykelbyxor och kavaj.

Kända kvinnor i cykelbyxor. Från vänster tv-profilen och fotomodellen Gigi Hadid, fotomodellen Bella Hadid, skådespelaren Vanessa Hudgens, programledaren Melanie Sykes och fotomodellen Shanina Shaik. Foto: IBL

Mest hängiven cykelshortsen har emellertid just Kim Kardashian varit.

Redan för ett par år sedan steppade hon ut i ett par svarta knälånga cykelbyxor, matchade med nitad läderjacka och röda högklackade sandaletter. En, till en början, förbryllande outfit.

Men tack vare att hennes systrar och vänner, som är inflytelserika influencers och modeller (Khloé Kardashian, Kendall och Kylie Jenner, Bella och Gigi Hadid) också anammat plagget har det fått många att gå från tvivlare till troende.

Ett oändligt antal artiklar har det senaste året prisat cykelbyxans fördelar – så bekväm, kan matchas med allt – även om de medföljande bilderna inte alltid varit lika övertygande om att detta är ett universalplagg för alla.

Oavsett vad man tycker om cykelbyxan har den dock suttit som klistrad på många kvinnor under hela sommaren, och ända in på hösten. På hashtaggen #bikershorts finns det mer än 17.000 bilder på mer eller mindre fantasi­fulla sätt att kombinera sportiga cykelbyxor med exklusivare plagg och accessoarer.

Och, till mamma Kris Jenners och många andras förtvivlan, det finns inga tecken på att trenden kommer att dö ut under vintermånaderna. Under de internationella modevisningarna inför vår och sommar 2019 kryllade det av nya fantasi­fulla varianter av denna byxa vars popularitet, likt mycket annat mode, går – sorry – i cykler.

Neneh Cherry i cykelbyxor. Foto: Örjan Björkdahl och Lars Pehrson

Mer om cykelbyxor Det amerikanska företaget Dupont lanserade 1938 det banbrytande materialet nylon. Det kom i sin tur att leda till produktutvecklingen av det stretchigt följsamma material som gavs namnet Lycra, 1958.

Under det sena 1980-talet hjälpte artister till med att popularisera cykelbyxan, inte minst Neneh Cherry som framförde sin hit ”Buffalo stance” klädd i just detta plagg. Gravid, dessutom. Även Madonna och Lena Philipsson uppträdde vid samma tid i plagget.

Den moderiktiga cykelbyxan saknar dock vaddering i skrevet, som de byxor som bärs av proffscyklister och entusiastiska amatörer som sitter på sadeln timmar i sträck har. Om någon undrade. Visa mer