Susanne Ljung: Jag erkänner, jag har också haft en scrunchie

För att vara så liten väcker den ovanligt stora och starka känslor, hårsnodden som kallas för scrunchie.

Det vill säga ett elastiskt band täckt av en bred remsa tyg, ofta sammet, som en oändlig mängd kvinnor satte upp håret med under tidigt 90-tal och ja – även undertecknad gick omkring med vad som kan liknas vid ett litet kulört kålhuvud på skulten.

Det var ju så praktiskt, eftersom det inte nötte på håret lika mycket som andra snoddar, sades det. Och så kunde färgen på den matchas med kläderna, förstås. Det finns gott om gräsliga kombinationer att rota fram i arkiven, vilket många också har gjort för att framhäva hur hemsk denna modetrend var.

Scrunchien blev så över allt förekommande att den till och med föranledde ett utbrott av den trendkänsliga huvudpersonen Carrie Bradshaw i ett avsnitt av tv-serien ”Sex and the city”, 2003.

I det skriver hennes dåvarande pojkvän på en roman, och ber henne att faktakolla ett stycke i vilket han beskriver en trendig kvinna som arbetar på den inflytelserika modetidningen ”W”, en vassare syster till Vogue. Hon klär upp sig för en kväll på stan och matchar sin outfit med ett hårband av den stora skrynkliga sorten. Ett faux pas som får Carrie att förfärat utbrista: ”Ingen kvinna skulle gå på restaurang med en scrunchie i håret!”

Det blev inte bara en dödsstöt för deras förhållande i serien, utan också för scrunchiens status.

Modetidningen Harper’s Bazaar skrev en lista på anledningar till att denna typ av hårband borde förpassas till historien, och stanna där: ”Scrunchien är, likt magväskan, en osofistikerad accessoar som hör dåtiden till.” Den amerikanske designern Michael Kors hade en liknande syn på saken. ”Det ser ut som om man har en gammal strumpa i håret”.

Trendfaktorn höjdes inte direkt av att den blev alltmer förknippad med kvinnor som prioriterade praktiska plagg, men ville ha en liten feminin twist på sin klädsel.

Hillary Clinton, en kvinna känd för mycket men inte för sitt modeintresse, vid samma tid, syntes till exempel ofta med en scrunchie i håret. När hon talade om sin biografi ”Svåra val” (från 2014) sade hon skämtsamt att hon funderat på att i stället kalla den ”The scrunchie chronicles. 112 countries and it’s still all about the hair”.

Det hade i så fall varit en framsynt titel, på sitt sätt.

För scrunchien är tillbaka i modet. Intresset för den har bubblat under flera år, och nu tagit fart då trendledande modehus som Balenciaga lyft fram den, och kända modeller och influencers bär den.

Men så ligger denna, av modebranschen länge bespottade, hårsnodd helt i linje med det vurmande för 1980- och 90-talets estetik som just nu pågår. Ett omprövande av vad som anses som fult, och fint.

Ruth Bader Ginsburg, domare i USA:s högsta domstol, på väg till Vita huset för en ceremoni – och tillsammans med Hillary Clinton. Ginsburg bär sin vanliga hårsnodd, scrunchien.

Men det är förstås många som inte brytt sig om vilken status den haft, utan burit den ändå.

Känd för den saken har till exempel en av domarna i USA:s högsta domstol, Ruth Bader Ginsburg, blivit. Hon har burit scrunchies i åratal, och säger sig vara en konnässör av dem. De allra bästa kommer från Zürich, har hon berättat för Wall Street Journal.

Själva idén med ett elastiskt band täckt av tyg att sätta upp håret med kommer emellertid från USA. Där fick en kvinna vid namn Rommy Revson en snilleblixt när hon en kväll, i slutet av 80-talet, satte på sig ett par mjuka pyjamasbyxor med resårband i midjan.

Hm, skulle man inte kunna göra lika mjuka hårband, tänkte hon och sydde upp prover i olika tyger. Hon tog patent på sin uppfinning 1987, och sålde licensrättigheterna till skönhetsmärket Scünci International.

Sedan dess har den varit en sorts självklar stapelvara, som hårnålar och hårklämmor. Den har funnits och burits, men inte av personer som sätter några modetrender. Men nu är den, troligen till Carrie Bradshaws förtvivlan, till och med så rätt att ”W” har satt upp den på sin lista över trender 2018. Mer om scrunchies Den danska designern Line Sander Johansen har fått uppmärksamhet för sina elastiska hårband tillverkade av vintagetextiler, bland annat från sidenscarves från Hermès. Men ordet scrunchie värjer hon sig emot, i stället har hon myntat ordet hair cloud. På franska kallas hårsnoddarna oftast för chouchou. Redan 2010 började American Apparel relansera scrunchies genom att sälja snoddar gjorda av överblivet tyg vid kassorna. 2013 lanserades det lätt satiriska kontot ScrunchiesOfInstagram med bilder av mer eller mindre lyckade håruppsättningar under åren.