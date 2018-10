Susanne Ljung: När en genial kvinna blev utbytt mot en man fick modevärlden nog

Det är inte bara inom politiken som en polarisering skett.

Även i modebranschen ställs nu det ena mot det andra, och orsakar ilska och irritation på ett sällan skådat sätt.

I alla fall om man ska döma av de hätska reaktioner som bytet av chefsdesigner på det franska märket Céline har orsakat.

Flera av märkets hängivna kvinnliga konsumenter började knorra redan då det tillkännagavs i januari i år. Efter märkets visningar under modeveckan i Paris, för några veckor sedan, ifrågasattes bytet även av modeskribenter på Washington Post, New York Times och Financial Times.

Tidningen Hollywood Reporter frågade sig till och med om märkets nye designer är ”the Donald Trump of fashion”.

Onekligen en lite förvånande liknelse för dem som följt denne designer under hans karriär. För Hedi Slimane, som han heter, är en pojkliknande fransman på femtio år som dyrkar ungdom och har fäbless för en sorts samtida rock’n’roll-estetik med slimmade silhuetter, för både män och kvinnor. Eller ”boys and girls”, som han själv skulle säga. Ingen är vuxen i hans värld. På bilder bligar han själv under lugg som en Peter Pan.

Han har tidigare jobbat för både Dior Homme och Saint Laurent, där han inte bara mottog applåder för sin samtida urbana stil, utan också mångdubblade märkets försäljning. Ingen har haft några större invändningar mot hans lätt igenkännbara design, eller hans kön.

Förrän nu. Men så var förstås tajmningen urusel.

För många hoppades på att vinden nu äntligen vänt och gett ny vind i seglen åt kvinnor, även bland modehusen. Allt fler kvinnliga designer har på senare tid fått toppositioner på traditionellt manligt styrda märken som Dior (Maria Grazia Chiuri) och Givenchy (Clare Waight Keller).

Phoebe Philo skapade en älskad stil och blev sin egen bästa modell. Foto: IBL

Men störst avtryck på modet i stort har den före detta chefsdesignern på modehuset Céline gjort, Phoebe Philo.

Under sina tio år på det franska modehuset kom hon att skapa en stil som modehistoriska böcker kommer att referera till som en av 00-talets mest tongivande – minimalistiskt enkel, stram och i avsaknad av allt som skulle kunna beskrivas som konventionellt sexigt. Byxor, tröjor och kappor var stora och rymliga, mycket lite smet åt. Plagg gjorda för att röra sig i, men utan att tappa i finess.

Efter visningarna klev hon ofta själv ut på catwalken klädd i löst skurna byxor och mjuka polotröjor som man gärna skulle vilja flytta in i. På fötterna bar hon tennisskor av sorten Stan Smith från Adidas, eller pälskantade tofflor. Hon blev sin egen bästa modell. Sämre blev det inte av att hon ställde in en av märkets viktiga visningar under Paris modevecka på grund av att hon var höggravid, med sitt tredje barn.

Att burdust slänga ut en tidigare älskad stil, skapad av en lika älskad kvinna, har kort sagt visat sig få konsekvenser som ingen räknat med.

Stöd kom från högsta chefshåll från ägarna, LVMH, som sade: ”En modevisning är ett väldigt krävande uppdrag som fordrar starkt personligt engagemang av en chefsdesigner. Vårt mål är att underlätta detta.” Något liknande hade aldrig tidigare hänt i denna bransch.

Märkets kläder var både svindyra och svåra att få tag på, de såldes inte på nätet. Där fanns bara accessoarer som solbrillor, som bland annat författaren Joan Didion bar i en av märkets omtalade annonser, 2015.

Men själva stilen kom att påverka många andra designer, och satte på så vis djupgående trender som få andra modemärken gjort.

Inget varar emellertid för evigt, allra minst inom modet.

Att tvärt byta stil på ett märke är snarare regel än undantag, och inte sällan har det mötts av positiva reaktioner.

Men just nu är känsligheten höjd för hur, och varför, förändringar sker.

Och att burdust slänga ut en tidigare älskad stil, skapad av en lika älskad kvinna, har kort sagt visat sig få konsekvenser som ingen räknat med. Mer om Céline Märket Céline startades 1945 av det äkta paret Céline och Richard Vipiana. Från början erbjöd de exklusiva barnskor. 1967 lanserade de damkläder kallade för ”couture sportswear”, elegant skräddade vardagskläder för kvinnor som arbetade och reste och behövde en fungerande garderob. Det var ett av de första lyxmärkena som gav sig in i den då framväxande prêt-à-porter-trenden.

1997 satte den amerikanske designern Michael Kors märket på modekartan igen, efter en lång tråkträda.

2008 tog Phoebe Philo över efter att ha firat framgångar på modemärket Chloé. Oklart är vad hennes framtida planer är. Kanske blir det hon som tar över efter Giorgio Armani? Ingen vet. Än.