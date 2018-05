Susanne Ljung: Texten på tröjan visar var du står

På en alldeles vanlig svart collegetröja står ordet REPEAL tryckt med vita versaler. Den har kommit att bli en isbrytare.

Tröjan har de senaste åren varit ett självklart inslag på Irlands gator, och på festivaler och demonstrationer som verkat för att landet ska upphäva landets stenhårda abortlagstiftning, en av världens strängaste.

Repeal, som betyder upphäv, syftar nämligen på den paragraf som sedan 1983 omöjliggör abort för irländska kvinnor. Endast om mammans liv är i fara kan en sådan utföras, ett undantag som skrevs in för några år sedan.

Marian Keyes är en av de många författare som i veckan har protesterat mot Irlands abortlagstiftning. Bilden till höger är från demonstrationerna utanför irländska ambassaden i London efter Savita Halappavanars död 2012. Foto: IBL

Det beror på en kvinnas död, en indisk tandläkare vid namn Savita Halappavanar. 2012 drabbades hon av att barnet dog i magen i sjuttonde veckan. Sjukhuspersonalen medgav att de inte kunde rädda barnet, men tyckte sig höra dess hjärtslag och nekade henne därför abort. ”Detta är ett katolskt land”, som en av barnmorskorna sade till henne. Det barn som Savita Halappavanar till slut fick fram var dödfött. Fyra dagar senare avled hon själv i sviterna av svår blodförgiftning. Hon var 31 år gammal. Fallet väckte enorm uppmärksamhet, och blev startskottet för fredagens folkomröstning.

En av dem som berördes starkt av denna tragedi var en ung kvinna vid namn Anna Cosgrave, som vid den tiden pluggade sociologi.

Hon funderade på hur hon skulle kunna kanalisera sin ilska över landets stenålderslagstiftning i denna fråga till något konstruktivt. Hon fick en idé när hon på ett fotografi såg den amerikanska feministlegendaren Gloria Steinem bära en t-tröja med texten I Had an Abortion.

Så i stället för att själv ställa sig på barrikaderna och hålla brandtal om att lagstiftningen måste ändras, lät hon tröjor tala. För yttre attribut kunde ge röst till inre problem, som hon sade.

Gloria Steinem, som bar en t-tröja med texten ”I Had an Abortion”. Foto: IBL

I likhet med USA är Irland djupt splittrat i abortfrågan. Landet är emellertid långt ifrån USA ifråga om frispråkighet, så Anna Cosgrave valde sina ord med omsorg.

Hon ville inte skrämma bort människor genom att låta hotfull eller hatisk i motståndarnas öron. Hon undvek därför ord som abort och choice, och satsade i stället på det mer neutrala repeal, som subtilt visade var man står i frågan. Ett ord som förhoppningsvis kunde bli en signal som fick likasinnade att hitta varandra, och börja prata om denna kontroversiella fråga. Kanske till och med organisera sig mera.

Det visade sig vara ett smart drag.

Tröjan med ordet repeal lanserades 2016 och sålde snabbt slut. Om och om igen. Många inom den lokala modebranschen hakade på.

I början av maj arrangerades en modevisning, ”Fashion is repealing” i Dublin, där tolv olika modeskapare och accessoardesigners från Irland hade skapat olika plagg och smycken som såldes till förmån för kampanjen ”Together for Yes” som vill upphäva abortlagen.

Tröjan har blivit en enande och peppande kraft bland kvinnor som tidigare inte självklart ansåg sig kunna höja sina röster i frågor som berör deras liv, och kroppar.

”Att sätta irländskt mode i fokus för vår kampanj var ett sätt att få medierna att uppmärksamma oss, och ge plats för fler röster”, som arrangören Andrea Horan sade. Hon driver en nagelsalong och har skapat en diskussionsplattform kallad för ”Hunreal Issues”, där man på ett lättsamt sätt får svar på tunga frågor. Själv beskriver hon det som ett ställe där man ”kan glamorisera frågor utan att förminska dem”.

Värt att hålla i minnet är att Irland, tillsammans med den katolska kyrkan, länge och framgångsrikt har odlat en tystnadskultur kring abortfrågan. Självklart kan inte en tröja med tryck – eller en modevisning – ändra på den saken över en natt.

Men tröjan, och dess diskreta budskap om att saker måste förändras, har blivit en enande och peppande kraft bland kvinnor som tidigare inte självklart ansåg sig kunna höja sina röster i frågor som berör deras liv, och kroppar.