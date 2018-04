Susanne Ljung: Våga vara ful i jul

Ju fulare, desto bättre. Det är inte mycket man kan säga det om, men när det gäller tröjor med julmotiv är det just det anskrämliga, det överdrivna och smaklösa, som värderas högst.

Här i Sverige har fenomenet the ugly Christmas sweater inte riktigt slagit an, ännu. Men i både Storbritannien och USA sätter vanligtvis sansade och förnuftiga människor under december månad frivilligt på sig stickade tröjor rikligt illustrerade med tomtar, granar, renar, slädar, pepparkaksgubbar och rött julpynt. Helst ska kombinationerna dessutom vara lite ”roliga” – som rödnosade renar i armkrok, tomtar som hinkar drinkar och snögubbar som snortar snö. Variationerna är oändliga.

Eftersom vi i Sverige redan har anammat halloween och fått black Friday att bli till ett begrepp för en readag, trots avsaknad av högtiden thanksgiving som föregår den i USA, så är det antagligen bara en tidsfråga.

Inte minst för att modet just nu, rent generellt, testar var gränserna egentligen går för vad som anses som ”fult” eller ”fint”. Under 2017 kryllade det av uppseendeväckande konstiga kombinationer bland etablerade modemärken. Billiga plastsandaler av märket Crocs, här i Sverige kända som foppatofflor, var till exempel en favorit bland flera märken som antingen pyntade dem med glittrande stenar eller satte platåsulor på dem, och sålde dem dyrt. ”Kraften i det fula kombinerat med det funktionella ska inte underskattas”, som en designer av tofflorna säger.

Det är en tanke som även kan förklara de fula jultröjornas popularitet.

De är inte bara varma och sköna, utan ger också möjlighet att tillfälligtvis hoppa av modekarusellen. Klädd i en ful jultröja kan man gå på glögg- och julfester utan att bekymra sig över eventuella klädkoder, eller konversationsämnen. Den är i en kategori för sig själv, så att säga.

Exakt hur detta fenomen började råder det delade meningar om. Det är under 1980-talet som man kan börja nysta i den garntråd som lett till dagens mönstrade jultröjor. Och det har en hel del med komedier att göra.

En av de skyldiga är Bill Cosby som, i rollen som pappan i den enormt populära tv-serien ”The Cosby show” (som sändes mellan 1984 och 1992) bar den ena gräsligt mönstrade tröjan efter den andra. På det sättet förankrades själva idén hos en generation som inte vuxit upp med att få hemstickade tröjor i present. Det här var långt innan hans rykte solkades ner av anklagelser om övergrepp. Knasigt mönstrade tröjor blev något att bära på skoj. Något som Chevy Chase 1989 förde vidare i den numera klassiska filmen ”Ett päron till farsa firar jul”.

Efter att ha fört en tynande tillvaro under 90-talet fick tröjorna fart igen under det tidiga 2000-talet. Under en julfest i filmen ”Bridget Jones dagbok” bär den lätt överspände mr Darcy, spelad av Colin Firth, en tjock polotröja prydd med ett jättelikt renhuvud, med stora horn och röd nos. En tydlig komisk kontrast mellan det fina och det fula som, kanske, ledde till en nytändning för ”den fula jultröjan”.

Sedan dess har fenomenet växt och 2011 lanserades national ugly Christmas sweater day i USA. Den femtonde december är numera en dag att släppa loss och ha roligt på, klädd i en ful jultröja. En dag ”då du inte behöver vara den tillknäppta kontorsversionen av dig själv som du avskyr”, som man kan läsa på hemsidan nationaluglychristmassweaterday.org.