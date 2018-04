Adi Rosners jazzliv pendlade mellan succé och misär

Att vara jude och spela svart musik är inget recept för framgång, brukade Adi Rosner skämta i mitten av 1930-talet. Då bodde han fortfarande i sin födelsestad Berlin och kallades Adi, som är ett smeknamn för Adolf. Men snart föredrog både han själv och hans omgivning det mer internationellt klingande artistförnamnet Eddie. Och när det blev uppenbart vad en annan Adolf hade för planer för sådana som Rosner gick han i exil.

Det fanns ingenting i Eddie Rosners barndom och uppväxt som tydde på att han skulle komma att bli en av Europas främsta jazzmusiker. Han föddes i en fattig men barnrik polsk-judisk familj i Berlin. Han uppvisade tidigt musikalisk talang och fick möjlighet att studera klassisk musik vid Berlins konservatorium och violin vid stadens berömda Hochschule für Musik. Men när han, femton år gammal, för första gången hörde jazz övergav han både Mozart och fiol för Armstrong och trumpet.

I början av 1930-talet började han spela i den berömda Stephan Weintraubs jazzorkester, The Syncopators. Den turnerade i hela Europa och spelade på en tysk lyxkryssare som gick mellan Hamburg och amerikanska hamnstäder. Rosner blev känd bland amerikanska jazzmusiker, Duke Ellington beskrev honom som hans ”white rival”.

Orkestern med Eddie Rosner som solist spelade in flera skivor och medverkade i ett antal filmer, bland dem "Der blaue Engel" med Marlene Dietrich.

1934 korsade Adi Rosners och Louis Armstrongs vägar när de var på turné i Belgien. En tävling arrangerades där de båda uppträdde, och jippot avslutades med ett utbyte av signerade fotografier — det ena tillägnat ”en vit Louis Armstrong”, det andra ”en svart Eddie Rosner”.

Efter Hitlers makttillträde 1933 fanns det ingen plats i Tyskland för vare sig en Rosner eller en Armstrong. Judarna var enligt den nazistiska propagandan det germanska folkets fiende; de spred dekadens, moraliskt förfall och dålig smak. ”Negermusiken”, enligt den nazistiska kultursynen, var ett av deras instrument. Både judarna och jazzen bannlystes.

Eddie Rosner flydde till Polen. I sex år, fram till andra världskrigets utbrott, ledde han en mycket populär jazzorkester som utöver framträdanden på kända nattklubbar i Warszawa, Lódz och Kraków turnerade i bland annat Monte Carlo, Luxemburg, Belgien och Danmark. Han blev en berömd jazzstjärna, inte minst känd för att kunna spela på två trumpeter samtidigt. Och för den smala charmanta mustaschen som han lagt sig till med för att efterlikna sin amerikanske idol, trumpetaren och orkesterledaren Harry James.

I september 1939 ockuperades Polen av den tyska armén. Eddie Rosner tvekade inte, han visste vad som väntade, och han flydde mot den sovjetiska gränsen. Han slog sig ner i staden Bialystok i Vitryssland, som blev en del av Sovjetunionen. Han välkomnades av de sovjetiska myndigheterna, inte minst på grund av en viss Panteleimon Ponomarenkos stora intresse för jazzmusiken. Denne generallöjtnant var även förste sekreterare i det vitryska kommunistpartiet, med all makt att avgöra vilket slags musik som bäst kunde tjäna de arbetande massornas intressen. Och enligt Panteleimon Ponomarenko var Eddie Rosners kall och uppgift att med sin musikbegåvning bidra till den sovjetiska statens segerrika marsch mot framtiden.

Fredrick Starr berättar i sin biografi ”Red and hot — The Fate of Jazz in the Sovjet Union 1917–1980” (New York, Oxford University Press) om hur denna udda partipolitruk efter en konsert i Minsk stormade in med sina livvakter i Eddie Rosners loge och förklarade honom vara Folkrepubliken Vitrysslands ”hedersartist”. Hans orkester, Bialystok Jazz Big Band, döptes genast om till Den vitryska republikens statliga jazzorkester.

Ryktet om Eddie Rosner spred sig snabbt utanför Bialystok och Minsk. Han började turnera runt i hela landet. Vid ett tillfälle fick han och hans stora orkester uppträda för en tom teatersalong, endast Stalin och hans livvakter satt i sista bänkraden. Dagen efter fick Rosner ett meddelande från Kreml att den sovjetiske ledaren tyckte om det han hört.

Eddie Rosner blir nu en sovjetisk kulturcelebritet och en av landets rikaste medborgare. Han dekoreras med Tapperhetsorden av befälhavaren över den vitryska fronten, marskalk Konstantin Rokossovskij. Han tilldelas en lyxig fyrarumsvåning vid Röda Torget, med afghanska mattor och tidstypiskt sovjetelegant möblemang. Han blir under en tid ledare för Den sovjetiska statliga jazzorkestern och uppträder för soldater vid fronten, för arbetare i fabriker i Armenien och Ukraina, och för fångvaktare och lokala apparatchiks i Sibirien.

I slutet av 1945 förbjöds all amerikansk musik i Sovjetunionen. Jazz fördömdes som sexfixerad och vulgär.

Men snart skulle vinden vända och den uppburne överlevaren hamna i onåd hos dem som skyddat honom och garanterat både hans ställning och hans överlevnad. Andra världskriget var slut, Sovjet var en av segermakterna och den allt mer paranoide Stalin behövde inte längre ta några hänsyn i sin jakt på den sovjetiska statens fiender. De fanns snart sagt överallt — varför då inte bland musiker? I till exempel en jazzorkester som innehöll ett så imperialistiskt instrument som saxofon.

I slutet av 1945 förbjöds all amerikansk musik i Sovjetunionen. Jazz fördömdes som sexfixerad och vulgär. Varje saxofonist i Moskva var tvungen att bege sig till den statliga musikagenturen där deras instrument konfiskerades. Varför just saxofoner bedömdes vara särskilt fientliga mot det kommunistiska styret ger varken Fredrick Starr eller andra Sovjetkännare något rimligt förklaring till. Den statliga propagandan lyckades under dessa år så pass baktala jazzmusiken att ett talesätt uppstod: ”I dag spelar han jazz, i morgon skall han sälja fosterlandet.”

Eddie Rosner blir klassfiende över en natt. Han angrips i pressen för att vara dekadent och kapitalist. Han arresteras av KGB och anklagas för ”antisovjetiskt förräderi”. Ett år i en isoleringscell i det ökända KGB-fängelset Lubjanka i Moskva och svår tortyr framtvingar hans ”bekännelse”. Han döms till tio års arbetsläger i den sibiriska Gulagen. Hans hem beslagtas, hans namn försvinner från alla dokument, artiklar och notböcker, hans inspelningar avmagnetiseras.

I Moskva, Minsk och Kiev är han nu en icke-person.

Eddie Rosner tillbringade åtta år i ett läger nära Magadan, en hamnstad vid Ochotska havet, under Stalins tid ett deporteringsplats för fångar som sändes vidare till arbetsläger i Sibirien. Det är 2 200 kilometer från den närmaste staden Jakutsk — tillräckligt långt från den sovjetiska maktens centrum för att lägerkommendanten skulle våga bejaka sitt udda intresse för den officiellt förkastade jazzmusiken. Han hade aldrig kunnat glömma en konsert med Eddie Rosner i Omsk på den tiden då varken Rosner, saxofoner eller ”On the sentimental side” och ”Midnight in Harlem” var antisovjetisk verksamhet. Så när denne legendariske jazzmusiker råkade hamna i just hans fångläger såg han till att Eddie Rosner med sin musik höjde sinnesstämningen hos både fångvaktarna och fångarna i deras gemensamma sibiriska hopplöshet.

I Gulagen återuppstår jazzmusikern Eddie Rosner, med sin trumpet och en sextonmannaorkester.

Stalin dog 1953 men Eddie Rosner fick vänta ytterligare drygt ett år innan han släpptes fri och fick återvända till Moskva. Tiderna hade förändrats, nu var jazzen återigen tillåten även om den nye partiledaren Nikita Sergejevitj Chrusjtjov vid ett tillfälle förklarade att ”jazzen gav honom gaser”.

Jazz blev ändå politiskt korrekt efter Stalins död. Sovjetiska kulturpolitruker, alltid villiga att tillrättalägga, förklarade nu att jazzen visserligen är av amerikanskt ursprung men att dess afrikanska rötter gjorde den både revolutionär och proletär till karaktären. Även om den spelades av en jude. Och särskilt om denne fick stöd av sin gamle patron Panteleimon Ponomarenko, jazzvännen och nu Sovjetunionens kulturminister.

Den evige överlevaren Rosner var återigen på scenen. Nu reste han igen med ett Big Band av monumentala sovjetiska mått — 64 man — i egen lyxig tågvagn, på en lång turné genom landet. Han gjorde nya gramofoninspelningar, medverkade i långfilmer, skrev egen musik. Men hans comeback var kortvarig. Om det var Chrusjtjovs gaser eller KGB:s långsinta funktionärer, som låg bakom beslutet att ännu en gång börja motarbeta honom, är omöjligt att säga. Faktum är dock att hans namn, trots framgångarna och populariteten, förtegs allt oftare i tidningsartiklar och recensioner. Eddie Rosners konserter var återigen slutsålda, men det berodde allt oftare på att han inte fick uppträda i de stora konsertlokalerna runt om i Sovjetunionen.

I början av 1970-talet är han så gott som bortglömd i Sovjet, som han är förbjuden att lämna.

1972 kommer den dåvarande amerikanske presidenten Richard Nixon på statsbesök till Moskva. Han överlämnar personligen till partiledaren Brezjnev ett brev från Eddie Rosners syster som bor i USA. Hon vädjar om att de, efter trettiotre år — skall få återförenas. Ett år senare får Eddie Rosner utresetillstånd. Efter en kort tid i USA återvänder han till Berlin. Han är svårt sjuk och utfattig. Han får varken sovjetisk pension eller royalty för sina musikverk.

I Tyskland är han helt okänd. Han går långa promenader i sin födelsestad som han inte längre känner igen, hans omgivning uppfattar honom bara som en förvirrad östeuropeisk immigrant. Han dör i hjärtattack 1976.

Först fjorton år efter Adolf Adi Eddie Ignatievich Rosners död ogiltigförklarade det ryska parlamentet stämpeln ”folkfiende” som han burit i mer än femtio år.

Eddie Rosners liv pendlade mellan framgång och misär, mellan upphöjelse och förnedring — oftast enligt samma kurva som mäter omgivningens inställning till både jazz och judar.

Jackie Jakubowski är författare och kulturskribent