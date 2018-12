Jag är en äldre svensk medborgare som lider av sömnrubbningar. Det som bekymrar mig i vår globala (och svenska) situation är insikten om hur handfallna världens politiker står inför de verkliga politiska utmaningarna. De är framför allt två.

Klimatet och flyktingsituationen. Till stor del hänger de ihop. Det politiska svaret på klimatkrisen består antingen av skönsnack eller hänvisning till internationella avtal, som inte följs då de hindras av konsumtionsmönster och tillväxtidéer. Sen år 2000 har antalet flyktingar i världen ökat med 47 procent, enligt FN. Nu är 259 miljoner människor på flykt från svält, krig, våld, politisk förföljelse och naturkatastrofer.

Agneta Pleijel Foto: Paul Hansen

USA:s befolkning är 326 miljoner. Nära nog ett helt USA befinner sig alltså på flykt. (Det är en bild i huvudet lika tydlig som bilden av plasten i haven till en storleksyta av ett England.)

Migrationen möts överallt av krav på minskad invandring, bevakade gränser och bortskyfflande av migranter åt andra håll. EU:s försök att skapa regler liknar tyvärr mest andtäppa. Lokalt, i Sverige, vet ingen hur många människor som lever som gömda för att de efter asylavslag inte har någonstans att återvända – alltså förvisade till papperslöshet i ett limbo.

Vid tidpunkten för terrordådet på Drottninggatan beräknades denna grupp vara ca 50 000 och den har ökat sen dess. Jag läser en tänkvärd ledare av Amanda Sokolnicki i DN där hon försöker beräkna den politiska vinst som det innebär att hålla svenska folket på gott humör. Ett nöjt (medel)klassverige är förvisso en stor politisk vinst.

Hon beräknar också förlusterna till miljardbelopp – en ökande grupp människor som av etniska och utbildningsmässiga skäl utestängs från arbetsmarknaden och utgör en sorts död klump i samhället. Det betyder allt fler människor utan framtid och berövade sin energi.

Agneta Pleijel: ”Att skriva en bok är som intern forskning”

Om man vill ha en oförvillad blick på tillståndet – det som historieforskarna kommer att berätta om 50 år – går det inte att blunda för vad det innebär. De politiska partierna har överbjudit varandra i självanklagelser för att inte redan före 2015 ha strypt/begränsat invandringen. Socialdemokratins svar blev en synnerligen restriktiv ny lagstiftning. Permanenta uppehållstillstånd avskaffades, liksom rätt till familjeanknytning. ”Särskilt ömmande skäl” togs bort.

Sverige har blivit ett av Europas hårdaste länder för migranter. Nu ska jag ta ett konkret exempel, yazidernas situation. Många vet kanske inte vilka de är, men de är ett bra illustrationsexempel. Yaziderna är en etnoreligiös folkgrupp utan hemland. De lever utspridda i Irak, Syrien, Armenien och Turkiet. De är mellan 700 000 och en miljon människor. Analfabeter. Mestadels fårägare. Ett av det gamla Mesopotamiens äldsta folk (från cirka 4000 f Kr). De har genom historien varit förföljda med tiotusentals våldsamma övergrepp.

Ett av de värsta ägde rum 3 augusti 2014, då IS i norra Irak utsatte dem för folkmord. Det var yazidernas ”svarta dag”. Det gav en del rubriker och många yazider blev flyktingar. Cirka 6 000 kom till Sverige. I Tyskland lär de vara 100 000. Hit till Sverige kommer de emellertid ofta från Syrien och Turkiet. Hela byar har vandrat iväg. Migrationsverket förstår inte vilka de är. Därför utvisas de inte sällan (efter egendomliga språktester) dit de aldrig tidigare har varit.

Flyktinglägret Fishkhabour nära den Syriska gränsen växer med 100 tals tält varje dag, augusti 2014. Foto: Roger Turesson

Runt år 2004 blev ”apatiska barn” ett begrepp i Sverige – barn som ger upp, som lägger sig ner och vars normala kroppsfunktioner upphör och som sondmatas för att överleva. Gellert Tamas skrev för snart tio år sen boken ”De apatiska” om dessa barn. Intresset från medierna svalnade med tiden men apatiska barn finns fortfarande. Numera kallas de för ”devitaliserade”.

Många yazidska barn är apatiska. Många har sett IS-massakern 2014 på Youtube och har levt i konstant ångest. Eftersom föräldrarna inte kan svenska och inte kan läsa är det barnens uppgift att förmedla avslaget från Migrationsverket. Efter två tre avslag ger barnet upp.

7-årig flicka från Syrien har legat i 2½ år och ska utvisas till Turkiet. 16-årig apatisk pojke från Turkiet ska utvisas till Armenien. 14-årig flicka kom 2015 och fick avslag 2017 och ligger sen dess med sondmatning i väntan på deportering. Liksom en 18-årig pojke som varit här i nio år och har legat i över ett år. Att de är sjuka hindrar inte utvisning. Så länge de är ”transportabla” – kan flyttas med hjälp av en bår – flygs de och familjerna ut, som sagt ofta till fel land.

Agneta Pleijel: Asylpolitiken rena hånet mot de unga

Bland vissa av de isolerade yaziderna finns en sträng könssegregering: en kvinna som fått så mycket som en blick från en icke-yazidsk man kan bli dödshotad av sina egna. Somliga familjer har flytt av det skälet (”hederskultur”) men ska utvisas till dem som hotar dem. I år har Nobels fredspris tilldelats Nadia Murad för hennes kamp för yazidernas mänskliga rättigheter. Hon talar hett om behovet att hjälpa dem till utbildning, emancipation och alfabetisering.

De yazidska flyktingarnas situation i Sverige är kort sagt hopplös. Enbart hoppet om en sorts framtid (rätt att stanna någonstans, uppehållstillstånd) får devitaliserade barn att vakna till liv. Då tillfrisknar de långsamt, som det har visat sig. Under tiden som de ligger förstörs hjärna och organ.

Faktum är att yazidernas ångest inte är olik andras i den växande gruppen av papperslösa som gömmer sig. Det förtjänar uppmärksamhet. ”Begränsningslagen”, som advokater kallar de nya lagarna, kan ge högst 3 år i tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) och 13 månader vid skyddsbehov ”av annat slag”. Enligt utlänningslagen § 2:18 har Migrationsverket rätt att bevilja TUT om verkställighetshinder föreligger. Det sker inte, enligt advokaterna. Jag har tagit del av åtskilliga avslag som visserligen nämner denna möjlighet, men som i slutändan genom språklig ekvilibristik ändå landar i utvisning. Det är ju enklast så.

Ur mänsklig synpunkt borde begränsningslagen snarast ersättas av något mer humant. Det ser inte ut att ske. Fast det är kostsamt med byråkratier för flyktingsortering plus polisspaning plus polisförvar plus flygkostnader för deportering anses det nödvändigt. Från Sverige får myndigheterna då och då iväg några stycken afghaner, som ett slags tårtgarnityr för att få oss att tro att vi lever i en ordnad värld med reglerad invandring.

Detta för att några andra (vi) ska kunna leva i tanklös överkonsumtion och leka Black Friday för att öka köpenskap och utsläpp och kunna inbilla oss att allt är som det ska. Världen är som de tre aporna med händerna för mun, ögon och öron. Man längtar efter en satiriker som Jonathan Swift, i hans anspråkslösa förslag om att hungersnöden på Irland skulle kunna lindras om fattiga irländare erbjöd sina barn som mat.

De flesta människor saknar inte inlevelse. Det är bara smärtsamt att ta in hur det verkligen är. Det som kunde hjälpa vore en mentalitetsförändring hos en majoritet människor på jorden. Våra folkvalda kommer inte att fixa det. Inte en ny regering heller; en vacker dag får vi kanske en. Det hänger alltså på oss. Jag ogillar att moralisera; jag är i samma situation som alla andra.

Det enda jag önskar är minst en sömnlös natt i månaden åt var och en av oss för att fundera över världen. På vad man själv kan göra. Inte minst när gäller de sammanlänkade frågorna klimat, miljö och migration. På hur en förnuftigare – mänskligare – värld kunde se ut. Men också för att fixera det kortsiktiga oförnuftet, så som det demonstreras på de flesta områden.