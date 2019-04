Anita Goldman: Så kan religionen spela roll i klimatkrisen

I påsk möter allas vår Greta Thunberg påven i Rom. Vår och återuppståndelsens tid, kristna över hela världen firar att livet segrar över döden, samtidigt med det judiska firandet av pesach – uttåget ur Egypten, resan från slaveri till frihet. Det är urstarka berättelser om hopp, om nödvändigheten av att lyfta från det invanda perspektivet, om att våga en annan väg. Det är bilder som talar till miljarder människor.

Greta Thunberg för fram sitt budskap i en sekulär språkdräkt, men hennes moraliska patos och syn på ansvar inför framtiden och skapelsen är i grunden bibliska. Miljörörelserna har alltid haft ett närmare förhållande till det andliga än andra radikala sociala och politiska rörelser. Sedan deras uppkomst i mitten på 1800-talet, då som konservationistiska rörelserna (bevara vildmarken), har miljörörelsen framfört budskap om moralisk pånyttfödelse, mening, enhet, förundran, vördnad. Henry David Thoreau och hans samtida såg i naturen ”Guds tempel”. Kanske den moderna och unga miljörörelsen inte behöver skrämmas av ett sådant andligt tilltal, utan i stället se det som en resurs för fördjupad förståelse och uthållighet.

Vilken är religionernas roll i den nödvändiga omställningen i klimatkrisens spår? Det är endast religiösa institutioner bland etablerade organisationer som med verklig övertygelse, och med någon som helst utsikt att bli hörsammade, kan förfäkta att det finns en mening med livet bortom ackumulation och tillväxt.

Så säger Bill McKibben, grundare av organisationen 350.org, författare till en rad banbrytande böcker om klimatkrisen och en av världens främsta miljöaktivister. Och Jürgen Habermas, den kanske mest välrenommerade filosofen i dagens Tyskland, har under senare decennier allt mer betonat den sekulära världsåskådningens begränsningar. I ”An awareness of what is missing: Faith and reason in a post-secular age” är Habermans djupt bekymrad över att av den sekulära filosofin är otillräcklig när den försöker formulera den moraliska grunden för att transformera den ekonomiska globaliseringen som förstör jordens ekosystem. Den rationella maningen till rättvisa, upplyst egenintresse eller en framtida generations väl och ve har inte tillräcklig effekt. Religionernas symbolsystem och etiska hänsynstaganden i alla dess särarter verkar alltmer nödvändiga.

Medan många av slentrian ser religionen som en bakåtsträvande kraft, pekar andra på att i den marknadskapitalistiska värdenihilismens tid, under fejknyheternas klickvälde och med allt mindre övertygande värdegrund bland de politiska partierna, kvarstår just religionen som behållare för livets djupaste moraliska värden. Och att det är därför som religionen erbjuder en så rik resurs för att mobilisera människor till att rädda vår jord.

Men hur har religionerna förhållit sig till de ekologiska utmaningarna?

Thomas Berry, katolsk präst och ekoteologins nestor (död 2009), skrev: ”Sedan vi tvingats förhålla oss till självmord (suicide), mord (homicide) och folkmord (genocide), kollapsade den västerländska kristendomens moral inför naturens död (biocide).” Har frågor kring den personliga frälsningen ersatt alla andra? Har den antropocentriska etiken varit allenarådande? Har naturens materiella värld devalverats av religionen? Har sökandet efter bortom värdslig belöning åsidosatt åtagande och engagemang för denna världen? Har religionerna helt enkelt givit upp inför den positivistiska vetenskapliga kosmologin och frånträtt sig tolkningsföreträde?

Religion är inte och har aldrig varit privat och individuell till sin karaktär. Sally McFague, som under många år har skrivit om ekoteologi utifrån kristet perspektiv, menar att den privatiserade frälsningen går väl ihop med den kapitalistiska neoliberala ekonomin. Det är genom den protestantiska reformationen som individualismen gjorde sitt inträde i den kristna teologiska världen. Gud och självet blev fokus, den inre övertygelsen ställdes i centrum, de kosmologiska frågorna tappades bort, skriver McFague i ”The new climate theology. The world and global warming”. Man överlämnade kosmologin till vetenskapen – eller med McFagues formulering: ”När vetenskapen tog över Naturen så gjorde teologin reträtt till det inre livet”.

Det finns också mycket i religionernas själva DNA som svarar upp mot klimatkrisen: Religionen har förmågan att erbjuda ett radikalt alternativt språk till det nuvarande om tillväxt, individualism och livet som konsument.

McFague benar upp religionens beståndsdelar: den kosmologiska, politiska psykologiska. Den politiska – om hur tillgångarna ska fördelas (Bibeln är sprängfylld med ekonomiska rättvisefrågor) – blev åter aktuell med befrielseteologierna i den tredje världen. Rättvisefrågor mellan fattiga och rika var den stora frågan, men i slutet på 1900-talet och början på 2000-talet har fokus flyttat till jämlikhet mellan könen och sexualmoral (såväl övergrepp som samkönade äktenskap och homosexualitet). Nu, med ekoteologin kommer de så bortskuffade kosmologiska frågorna åter i centrum. Och än en gång kommer inte förändringen inifrån de religiösa samfunden utan utifrån, från den sekulära världen. Den tvingar – precis som tidigare med kvinnofrågan – till en nyläsning av källorna, till en omformulering av teologin och till nya förhållningssätt och praktiker.

Ekoteologi innebär, enligt McFague, ett skifte från en avlägsen, onåbar Gud till en förkroppsligad Gud som är källan till världens liv och förverkligande. Gud har setts som himmelsk och vi som hans kropp på denna jord, som skall återförenas med det himmelska. Detta uttrycker en underlig distans till det kroppsliga för en religion som har den gudomliga inkarnationen som sitt centrala budskap. En av den mest utmärkande karakteristiken för kristendomen är att den insisterar på att Gud är med oss i köttet, här och nu, på vår jord. Gud är inte antikött och antivärld, faktiskt är det precis tvärtom, inkarnationen säger att Gud är den vi lever med på denna jord. Gud föraktar inte världen, Gud älskar den. Vi har getts i uppdrag att älska världen genom Guds inkarnation i världen. Vårt uppdrag är att försöka förstå vad detta innebär och leva därefter.

Så långt McFague och kristendomen. För judendomen kan det gälla att ta den uppgift som Herren förelägger människan i skapelseberättelsen på allvar. Andra skapade varelser har medvetande. Men de är inte medvetna om att de är medvetna. Endast människan ser och beskriver sig själv utifrån och delar vidare sina erfarenheter till nästa generation, det är vad som gör människan unik i skapelsen och kanske är vad de berömda orden i den bibliska skapelseberättelsen handlar om, att vara skapade i Guds avbild. Innebär det inte att vara Guds representant på jorden, agera enligt Guds intentioner. Vilka är de? Vill Gud utnyttja och förstöra sin egen skapelse ?

I stället för att betona överlägsenhet gentemot den övriga skapelsen, kan fokus ligga på ansvaret som förvaltare av skapelsen, inte som herrar över den utan som fastighetsskötarna av vårt gemensamma hem, vårt oikos (grekiska för ”hus”, från vilket ordet ekologi kommer). För judarna kan det gälla att fördjupa sin medvetenhet om lagen, halachan, som kommer från ordet för ”att gå”. Hur går man i världen med Guds lag? Är till exempel kosherkött slaktat i en oetisk köttindustri verkligen kosher?

Religioner kan knappast avfärdas som irrelevanta för klimatkrisen, inte heller som ineffektiva. Mer än nittio procent av världens befolkning har anknytning till religiösa församlingar, vare sig det är symbolisk eller som aktivt praktiserande. Det finns miljarder religiösa anhängare världen över. De religiösa samfunden är de största icke-statliga organisationerna i världen och har betydande medel, infrastruktur och finansiella tillgångar. Deras medlemmar möts över ras- klass- köns- och nationalitetsbarriärer.

Det finns också mycket i religionernas själva DNA som svarar upp mot klimatkrisen: Religionen har förmågan att erbjuda ett radikalt alternativt språk till det nuvarande om tillväxt, individualism och livet som konsument. Religionen är inte intresserad av tillväxt utan av andlig växt. Man kan generellt säga att en av religionens väsentliga roller i det samhälleliga livet är att tjäna som exempel på en livssyn där jakten på makt och njutning och tillfredställelse av behov är suspenderad, för att i stället ge uppmärksamhet åt och anpassa sig till människans absoluta angelägenheter. Det finns ingen religion i världen som går i försvar för den rikes överkonsumtion; Matteusevangeliets berömda ”det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike”, återkommer som omkväde i samtliga religioner.

Insikten om att de flesta av oss har vänt bort blicken och fortfarande gör det från klimatkrisens hot och nödvändigheten av en radikal omställning av vårt sätt att leva, kan göra oss än mer olustiga och inkapabla att verkligen se. Vår kollektiva oförmåga att vara uppmärksamma är kanske ”det yttersta problemet, så att säga problemet före problemet”, funderar Robert Gottlieb som skrivit mycket om ekoteologi och var huvudredaktör för den stora ”Oxford handbook of religion and ecology”.

Religionernas praktik för bön, ritual och meditation är beprövade verktyg för att öva uppmärksamhet och inte vika undan med blicken. Robert Gottlieb påpekar också att religionerna stirrar stint på och finner språk för sådant som vi annars vill undvika; döden, ånger, skam. Religionen har en lång praktik av att tala om skuld och ånger, vi kan använda oss av det språket i klimatfrågan för att kollektivt bearbeta vår skuld och hitta vägen framåt .