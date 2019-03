Arne Ruth: Sverige svek visselblåsaren som avslöjade Förintelsen hösten 1942

För ett par år sedan blev jag kontaktad av filmaren Carl Svensson. Han planerade en dokumentär med ett dubbelt tidsperspektiv, tillämpat på Förintelsen. Hur förhöll sig svenska makthavare till massutrotningen medan kriget pågick? Hur har den ursprungliga tolkningen av moraliskt ansvar påverkat efterkrigstidens historiesyn? Han ville göra en intervju med mig som skulle ingå i filmen. I december såg jag resultatet, filmen ”En svensk tiger”, vid en sluten visning i Uppsala.

Skälet till min medverkan var att Carl Svensson hade grävt i tidningsarkiven. Han hade upptäckt att jag 1981, när jag var Expressens kulturchef, var den enda svenskbaserade journalisten som på plats i Paris hade bevakat en rättegång mot en fransk förintelseförnekare.

Mitt skäl för att följa en fransk rättsprocedur låg i kopplingen till mitt hemland. En svensk diplomat hade tilldelats rollen som huvudvittne. I filmen berättar jag om vittnesmålets betydelse för att förnekaren blev fälld.

”En svensk tiger” utgår från att moraliskt ansvar bärs av oss alla som personer. Dess infallsvinkel är historiens återverkan på individer. En tysk och en svensk kvinna, båda födda under andra världskriget, möts i Tyskland. De samtalar om sina fäders roller i förhållande till Förintelsen. Deras försök att förstå sin familjehistoria växlar i filmen med bilddokument från förintelseläger. Problemet för båda kvinnorna är att de vet att deras fäder bar nyckelroller i förhållande till massutrotningen.

SS-officeren Kurt Gerstein, far till den tyska kvinnan, är placerad i Berlin. Den svenska kvinnans far, Göran von Otter, är underordnad diplomat på Sveriges legation i Berlin. Jag mötte honom under rättegången i Paris.

Filmen utgår från ett känt historiskt faktum: i augusti 1942 möts von Otter och Gerstein av en slump under en tågresa mellan Warszawa och Berlin. Hänvisade till korridoren i det överfyllda tåget inleder de ett samtal under natten. Gerstein beskriver massmordets mekanismer och ber von Otter att förmedla uppgifterna till den svenska regeringen. Sveriges Berlinambassadör tar emot en muntlig redogörelse. Han vill inte få vittnesmålet dokumenterat i skrift. Det dröjer fyra månader innan UD får del av sakuppgifterna.

Strax efter krigsslutet redogör von Otter för sitt möte med Gerstein i en UD-rapport:

”Efter en breakdown, som han bara med svårighet kom över, berättade han att han återvände från några dagars studiekommendering vid en likfabrik i Belzec öster om Lublin. Han skildrade därpå hela gasningsförfarandet (…), offrens behandling före och efter exekutionen, tillvaratagandet av smycken, guldtänder och undanstuckna valutor, begravningssätt osv.

Han hyste den föreställningen att tyska folket icke ett ögonblick ville stödja den tyska nazistregeringen, om kännedom om människoutrotningen spreds och bekräftades från opartiskt håll.”

Vid krigsslutet flyr denna Förintelsens visselblåsare genom ett sönderbombat Tyskland till den amerikanska zonen. Han grips och förs som misstänkt krigsförbrytare till ett fängelse i Paris. Där hittas han hängd i juli 1945.

Var detta ett självmord eller följden av en hämnd från tyska medfångar som såg Gerstein som en förrädare? Ingen vet.

Men vi vet nu tack vare historisk forskning vem Kurt Gerstein var. Han valde att fungera som en del av massmordsstrukturen för att få insyn i vad som pågick. Han satte sitt liv på spel för att få omvärlden att ingripa. Hans försök var fruktlöst. Och det fanns ingen tillflykt för en man med SS-bakgrund när Tyskland låg i ruiner.

Under sin tillvaro i husarrest i den tyska staden Rottweil, strax innan han förs till Paris, skriver Gerstein en rapport åt sin eftervärld. Det är en isande saklig beskrivning av villkoren i förintelselägren, av offer och bödlar och deras inbördes relationer.

I ”En svensk tiger” projiceras textsjok från detta Kurt Gersteins testamente med sammanfattande rubriker som refererar till innehållet. I textprojiceringen ingår Gersteins vittnesbeskrivning av två av Förintelsens huvudadministratörer, Christian Wirth och Odilo Globocnic, den senare, med Förintelsehistorikern Michael Allens ord, ”den mest ondskefulla individen i den mest ondskefulla organisation som någonsin har funnits”.

Vad är relevanta fakta i målet? Först i världen fick den svenska samlingsregeringen, via von Otters rapport till UD, en detaljerad inblick i Förintelsen under dess inledande fas. Regeringen handlade inte. Och den politiska klassens svek påverkade inte bara världshistorien. Bristen på handling drabbade även vittnena.

Kurt Gerstein blev sviken av Sverige. Han förlitade sig förgäves på det ”neutrala” landet som en väg till världsopinionen. Men Göran von Otter blev också sviken. Som underordnad tjänsteman på den svenska ambassaden i Berlin skulle han ha brutit mot den heligaste regeln, neutralitetsdogmen, om han hade uppträtt som visselblåsare. Han förlade valet att handla till sitt hemlands politiska ledning.

Ett par dagar efter Förintelsens minnesdag hör jag på BBC World Services nätkanal ett nyhetsinslag om Sverige. Deborah Lipstedt, författare till en ny bok med titeln ”Antisemitism Here and Now”, har just besökt Stockholm. Hon får frågan hur hon placerar Sverige i sin här-och-nu skala. Hon är bekymrad. Hennes kontakter i Stockholm har beskrivit ett attitydskifte. Här, som i andra europeiska länder, är tabun i språkbruket om människor med judisk bakgrund på väg att luckras upp.

Från mitt perspektiv är Carl Svenssons genomlysning av den svenska samtidens nedärvda blindheter omskakande. Men intresset för att visa den har varit begränsat. SVT har sagt nej med motiveringen att den är för lång. Filmen har nyligen, tack vare personliga insatser, nått en publik i Göteborg.

I tisdags såg jag den för andra gången på bioduk. Den visades på Historiska museet, som en del av initiativet Judisk kultur i Sverige. Hörsalen var fylld till sista plats. Filmvisningen följdes av ett kort moment av tystnad. Sedan kom en medvetet dämpad applåd som varade desto längre.

Arne Ruth är fri skribent och författare till ”Samhället som teater. Estetik och politik i Tredje riket” (tillsammans med Ingemar Karlsson). Han var chefredaktör och kulturchef på DN 1982-1998.