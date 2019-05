Cilla Benkö: Det fria ordet är ingen självklarhet

Vad händer med ett samhälle när röster tystnar? Det är en fråga som rör oss alla.

Antalet hot och hat som riktas mot enskilda journalister har ökat markant under senare år. På Sveriges Radio handlar det om så många som tio ärenden varje dag som kommer in via mejl, telefon och sociala medier. Hoten och hatet är naturligtvis ytterst obehagligt på ett personligt plan, men får också svåra konsekvenser för demokratin. Vi ser erfarenhetsmässigt att det leder till att journalister väljer bort ämnen och bevakningsområden. Inte alla och inte alltid medvetet, men vi ser att det händer – och det är allvarligt. I praktiken innebär det ju att vi alla berövas fördjupande och granskande journalistik, opartisk rapportering som sätter ljus på orättvisor och obekväma sanningar i samhället.

Enligt Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex som presenterades den 18 april, som årligen mäter situationen för pressfrihet runt om i världen, har ett nytt klimat av rädsla vuxit fram. Den tydligaste trenden i årets undersökning visade att politiska ledares fientlighet, våld och hat mot journalister lett till att självcensur bland journalister och medier överlag ökat under året. Det är en mycket oroande utveckling. När folkvalda politiker ger sig på journalister ger det en legitimitet för andra att göra detsamma.

Yttrandefriheten och pressfriheten är under stor press. I världen, i Europa och i Sverige. Globalt ser vi hur listan över länder som blir omöjliga för journalister att arbeta i blir allt längre. Länder där grundläggande demokratiska värden som yttrande- och mediefrihet inte kan garanteras och där journalister och redaktörer som bara försöker göra sitt jobb fängslas, trakasseras och mördas.

Förra året dödades 99 journalister över hela världen, enligt UNESCO. En nattsvart siffra. När journalister tystnar försvinner också viktiga sammanhang och perspektiv och propaganda ges fritt spelrum. Vinnare blir de krafter som vill styra världsbilden och som därför ser journalister som ett hinder som ska tystas.

Också i Europa utmanas det fria ordet. Daphne Caruana Galizia, som avslöjat en rad politiska missförhållanden på Malta, hittades död i sin bil 2017. Viktoria Marinova, som rapporterat om korruption och förskingring av EU-medel, blev brutalt mördad i Bulgarien 2018. Samma år hittades den slovakiska journalisten Ján Kuciak, som granskat korruption kopplad till den italienska maffian, och hans sambo mördade i sitt hem i Bratislava.

I april talade statsminister Stefan Löfven i EU-parlamentet och lyfte vikten av starka oberoende medier, vid sidan av ett starkt och lika oberoende rättsväsende. Han uppmanade också medlemsländerna att komma ihåg vilka grundläggande gemensamma värderingar unionen en gång byggdes på: ”EU kan bara vara en stark förespråkare för demokrati i världen om medlemsländerna samtidigt står upp för demokratiska principer”, sade han.

Det är bra att regeringen tar frågan på allvar och driver den i Europa där vi ser en utveckling där allt mer auktoritära regeringar, som i Polen och Ungern, vill se en mediekår som är lojal med makten. Lagar som begränsar mediefriheten har instiftats, publicistiska uppdrag har skrivits om, medieledningar och journalister har fått sparken och ersatts och tidningar köpts upp och lagts ned.

Polisen behöver nya verktyg för att kunna agera kraftfullt och lagföra de som hotar just journalister.

Också på närmre håll ser vi en oroväckande utveckling. I Danmark har public service-bolaget DR efter en politisk överenskommelse fått sin budget nedskuren med 20 procent och ett avsmalnat, nedbantat, uppdrag med formuleringar om att DR ska ha ”rötter i kristendomen” och ”sprida dansk kultur och det danska kulturarvet”. Att DR fått ett förändrat uppdrag applåderades nyligen av det kommersiella radiobolaget Bauers europeiska vd Paul Keenan vid den internationella konferensen Radiodays i Schweiz. En för mig förvånande och tråkig hållning.

Vi höga medierepresentanter behöver stå upp för den granskande uppgiften tillsammans, oavsett om vi representerar public service eller kommersiella medier. Att ge sig på public service är bara ett första steg för de politiker som vill styra medierna, nästa steg blir sedan landets kommersiella medieföretag. Därför måste vi hålla ihop. För vad händer annars?

Jo, det mycket kännbara resultatet blir färre röster, färre perspektiv och mindre granskande, fördjupande och oberoende journalistik. Det gagnar inte någon.

Så vad kan göras för att förbättra situationen för det fria ordet?

Internationellt är det viktigt att makthavare fortsätter att lyfta hur avgörande pressfriheten och yttrandefriheten är för en välfungerande demokrati. Vid besök på hög nivå måste de obekväma frågorna ställas. Reportrar utan gränser har föreslagit att EU ska tillsätta en särskild kommissionär med ansvar för pressfrihet och oberoende journalistik. Det är ett bra förslag.

Arbetet med att ta fram ett förslag för att stärka skyddet för hotade journalister pågår just nu i konstitutionsutskottet, det är också välkommet.

Som vd för Sveriges Radio har jag valt att satsa stort på säkerhetsfrågorna. Näst intill samtliga nyhetsmedarbetare inom företaget har sedan 2017 utbildats i säkerhet. Vi polisanmäler alla hot som kommer in, och uppmanar alla medarbetare att anmäla ofredanden – som exempelvis upprepat hat. Det är viktigt, inte minst för visa att vi inte viker ner oss. Ytterligare ett viktigt spår är lagstiftningen. Polisen behöver nya verktyg för att kunna agera kraftfullt och lagföra de som hotar just journalister. Vi måste i alla lägen värna det fria ordet, så värnar vi också det demokratiska samhället.

Cilla Benkö är journalist och vd för Sveriges Radio.

