President Donald Trumps dotter Ivanka och hennes man Jared Kushner är inte längre ”USA:s mest illa omtyckta judar”. Det är en titel som varje år delas ut av tidningen Forward till en judisk amerikan som landets judar har anledning att skämmas över. Den som förra året förlänades denna tvivelaktiga hedersbetygelse är den 33-årige politiske aktivisten från Santa Monica i Kalifornien, Stephen Miller. På kort tid har han gjort sig känd som en av president Trumps mest lojala hantlangare och en av de mest inflytelserika personerna i Vita huset.

Att dessa namnkunniga personer hamnar på en lista över ”Amerikas mest illa omtyckta judar” har naturligtvis att göra med deras både personliga och politiska koppling till landets president. Det är också ett mått på hur impopulär han är bland USA:s judiska minoritetsgrupp, där opinionen är splittrad efter två år med Trump vid makten.

Paret Jared och Ivanka kan uppfattas som opportunister som, av familjelojalitet eller på grund av ekonomiska intressen, engagerat sig i Donald Trumps valkampanj och senare administration. Men Stephen Miller är inte bara en slug anpassling. Han är en uttalad extremhöger-sympatisör. Redan som collegestudent delade han ut en studenttidning som innehöll hård kritik mot ”politisk korrekthet”, som enligt honom kännetecknade den politiska debatten i USA. Han angrep även liberalismen, som han menade dominerar universiteten i södra Kalifornien. Han har bjudits in att medverka i konservativa radioprogram där han kritiserat statens maktanspråk och uttryckt sitt stöd för vapenlobbyn. Han kallar sig ”amerikansk patriot”, en omskrivning av ”högerextrem nationalist”.

Stephen Miller chockade många amerikanska judar när han kom ut som en entusiastisk förespråkare för invandringspolitikens ”nolltolerans”, det som i praktiken innebär invandringsstopp och utvisning av illegala invandrare, inklusive deras i USA födda barn.

Donald Trump omfamnar dessutom helhjärtat en ideologi som främjar en vision av Amerika som en vit, kristen nationalstat – allt det som många amerikanska judar ser som ett hot mot deras eget välbefinnande.

Som populist appellerar han till de amerikaner vilkas förenklade världsbild ger utrymme åt konspirationsteorier som delar ett samhälle i två grupper: ”folket” och ”eliten”. Steget till ”dolda” krafter, som styr världen, är inte långt. Begrepp som kosmopolit, globalist, Soros, folkets fiender signalerar antisemitism och xenofobi – de är alla kodord för ”judarna”. Stephen Miller tycks trivas bra i miljöer där den typen av uppfattningar anses rumsrena.

Den amerikanske presidenten har visserligen hyllats i konservativa judiska kretsar (liksom av Benjamin Netanyahus regering) för sitt ”stöd till Israel och det judiska folket” när han uppfyllde två symboliska löften från valkampanjen: att flytta den amerikanska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem och att dra sig ur kärnenergiavtalet med Iran. Men många fler har tagit avstånd från hans politik och agerande på hemmaplan där han visat både historielöshet och okänslighet i frågor som berör antisemitism, Vit makt-nationalism, invandring och uppvigling till våld mot politiska motståndare.

Det var Stephen Miller som skrev president Trumps invigningstal efter valsegern 2016 – uppseendeväckande kompromisslöst till innehåll och ton – där han formulerade USA:s nya, mer restriktiva, invandringspolitik.

Tillsammans med den dåvarande republikanske chefsstrategen Steve Bannon och påhejad av Vit makt-extremisten Richard Spencer har han förespråkat en lag som i praktiken innebär ett inresestopp till USA för medborgare i muslimska länder. Miller är också den inom den amerikanska administrationen som ivrigast förordat ”family separation policy”, som innebär att tusentals latinamerikanska invandrare och deras amerikanskfödda barn förklaras statslösa; tusentals har spärrats in i läger vid gränsen till Mexiko, i väntan på utvisning.

Tv-bilderna, som visar flyktingläger med ”olagliga invandrare” och splittrade familjer, väcker obehagliga associationer hos USA:s judiska befolkning, ofta med rötter i Östeuropa och med erfarenhet av förföljelser och diskriminering. Men för Stephen Millers del utgör den mexikanska invandringen bara ett hot – i form av narkotikahandel, gängkriminalitet och trafficking – som måste besegras, med hjälp av en mur eller ett stängsel. Han har till och med använt det tyska ordet ”infest” för att angripa illegala invandrare som ”översvämmar” Amerika. Ordet betyder plåga och ohyra och språkbruket påminner om antisemitisk hatpropaganda i 1930-talets Nazityskland.

Miller, som i Trumps administration fått titeln ”säkerhetspolitisk rådgivare”, har en särskild anledning att förhålla sig till Trumps främlingsfientliga och högerpopulistiska budskap. Hans förfäder flydde till Amerika undan antisemitismen i Belarus i början av förra sekelskiftet. Det var fem år innan USA stängde sina gränser för judiska flyktingar, efter en smutsig ”America first”-kampanj ”mot invandring och för isolationism”.

Hans morbror David Glosser kallar inte utan anledning sin brorson, som formulerat Trumps invandringspolitik, ”en hycklare”: ”Hade släkten Miller inte lyckats få en tillflyktsort i Amerika under pogromerna och Förintelsen i Europa hade Stephen och resten av hans familj inte funnits i dag/…/ Jag skulle vilja uppmana Stephen att begrunda följande: vad har de marscherande och gapande nazisterna i Charlottesville för planer för sådana som han själv?” (Politico Magazine, 13/8 2018). Och han citerar den amerikansk-judiska poeten Emma Lazarus diktrader ingraverade på sockeln till en staty med Frihetsgudinnan, som möter varje invandrare på väg in mot New Yorks-hamn:

“Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free.”

Det finns ytterligare ett par dussin judiska Trump-anhängare i den amerikanska administrationen som är villiga att stödja en president som inte kan skilja mellan marscherande nazister och antirasistiska demonstranter. Dessa karriärister bryr sig inte om presidentens verbala våld, hans lögner och cynism, förakt mot handikappade och kvinnor, fördomar mot minoriteter. De inbillar sig själva och andra att Trump är judarnas och Israels vän – bara för att han hatar muslimer.

Stephen Miller är dock knappast representativ för den judiska opinionen i USA. Ett flertal judiska företrädare och opinionsbildare har offentligt tagit ställning mot president Trump – senast när tusentals demonstrerade mot hans närvaro vid begravningen av offren för dödsskjutningarna i en synagoga i Pittsburgh. Lokala judiska ledare skrev i ett öppet brev att presidenten inte är välkommen i den av terrorism drabbade staden förrän han fördömt Vit makt-nationalism och rasism.

Alla opinionsundersökningar visar också att en överväldigande majoritet av USA:s judar i senaste valet röstade på Demokraternas presidentkandidat Hillary Clinton, och en opinionsundersökning som gjordes av American Jewish Committee förra sommaren visar att 77 procent av USA:s judar ogillar den nuvarande presidentens politik, medan 21 procent stöder Trump. (Bland den ultraortodoxa minoriteten är dock andelen Trump-anhängare betvingande stor – cirka 90 procent!)

I en predikan i höstas – passande nog på jom kippur, den judiska försoningsdagen – sade Neil Comess-Daniels, rabbin i en församling i Santa Monica där Stephen Miller varit medlem, att han uppenbarligen inte lärt sig någonting av sin bar mitsva-undervisning. I den liberala israeliska dagstidningen Ha’aretz skriver Gordon Fellman, sociologiprofessor vid Brandeisuniversitetet i USA, att Trumps politik är ett svek mot grundläggande humanitära principer som definierar Amerika. Jane Eisner, chefredaktör i den amerikansk-judiska publikationen Forward, tillägger: ”Han saknar hopp, optimism och generositet – allt det som är motsatsen mot judiska värderingar och erfarenheter. Stephen Miller, du är inte en av oss!”

Även presidenten Donald Trump själv har anledning att påminnas om sin invandrarbakgrund: hans egen farfar kom till Amerika från Tyskland för att slippa militärtjänst, medan hans mor var en ”ekonomisk flykting” från fattigdomens Skottland.

De som, likt Trumps, lyckades komma till USA i början av förra seklet gjorde som också dagens invandrare gör: hjälpte sina barn och andra familjemedlemmar att följa efter. Det var ”chain migration”, anhöriginvandring, som byggde upp det amerikanska mångkulturella samhället.

De nyanlända brottades med samma problem som dagens invandrare: språksvårigheter och dåliga kunskaper om det land som de immigrerat till. Efter fyra år i USA talade Stephen Millers mormor fortfarande endast jiddisch och knappt någon engelska. Hans farfar nekades amerikanskt medborgarskap 1932 efter att ha misslyckats med sitt medborgarskapstest; han förklarades vara för okunnig om vad som på den tiden ansågs vara ”amerikanskt”.

Familjen Millers livshistoria blev ändå, trots allt, ett exempel på en framgångsrik integration: från fattiga belarusiska invandrare till en ”senior adviser” i Vita huset – på bara ett par generationer.