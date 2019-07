Därför är en ekoteologisk röst i det offentliga samtalet om vår omedelbara framtid nödvändig

Kan teologisk reflektion bidra till att människan som art besinnar sig och omprövar sin relation till allt annat som finns på den här planeten?

Vi vet att den största massutrotningen av levande arter på många miljoner år äger rum just nu och den påträngande frågan är om denna också ska inbegripa människan som art. Vi vet att den människovänliga planet som vi bebor hotas av att en enda art – människan - inte förmår leva inom de gränser planeten sätter utan anser sig ha rätten att plundra den på resurser som byggts upp under årmiljarder. Vi förstår att innan en total kollaps inträffar så kommer den humanistiska och demokratiska civilisation som sett dagens ljus under de senaste hundra åren att gå upp i rök och ersättas av allas kamp mot alla.

Varför? Det vet vi nog också. Därför att en ständigt ökande konsumtion av planetens begränsade råvaror framstår som livets mening för alltfler människor. Eller kanske snarare därför att den existentiella tomhet som breder ut sig måste fyllas med något som tröstar. Och då erbjuder en ständigt ökande konsumtion den närmast tillhands liggande trösten. Samtidigt bygger det globala ekonomiska systemet på en ständigt ökad ”tillväxt” som inte tar hänsyn till vare sig människors verkliga behov eller planetens bärkraft.

Om klimatkrisen inte främst är en politisk eller teknisk fråga utan en existentiell, så är lösningen inte främst politisk eller teknisk. Det är först när en existentiell omprövning leder till att många människor sänder signaler till våra beslutsfattare, att omsorgen om planeten och alla dess livsformer och levande ekosystem är viktigare än den privata eller nationella konsumtionen och livsutrymmet, som en förändring blir möjlig. Först då kan de nödvändiga politiska besluten tas och de möjliga tekniska landvinningarna förverkligas. Att med politiska beslut och teknisk innovation försöka bevara nuvarande konsumtionscivilisation är dömt att misslyckas på förhand. Det är just den sortens civilisation som måste försvinna.

Det råder alltså krisläge. Då måste alla bidra och alla måste vara värda att lyssna på. Även de som talar och tänker om ”Gud”. Teologer alltså! Även om den svenska offentligheten för ett halvsekel sedan bestämde att teologer inte är värda att lyssna på, så borde det rådande krisläget skapa en om än motvillig villighet att lyssna på alla som reflekterar över människans existentiella belägenhet. Det har man gjort inom trostraditionerna i tusentals år. Andliga källflöden rinner genom mänsklighetens historia från grottmålningarna till i dag. Allt som tänkts och gjorts inom dessa traditioner har inte varit till människans välsignelse. Men en hermeneutiskt medveten teologi förmår utöva självkritik och vaska fram en livsbejakande livshållning ur gamla traditioner i möte med samtidens vetenskapliga insikter och tekniska förmågor. En livshållning som inte bara kan leva upp till ett fullgott liv inom de gränser planeten sätter utan också bidra till att kärleken ökar, kärlek inte bara till alla människor som finns utan också till alla de livsformer som vuxit fram i symbios med människan.

Inom Västerås stift har det funnits ett ekoteologiskt seminarium under ett antal år, och det seminariet torde vara Svenska kyrkans främsta ekoteologiska tankesmedja. För ett halvår sedan utgav seminariet en antologi, ”Planetens & kärlekens gränser”. Seminariet har en spännande bredd där teologer blandas med naturvetare. Alla reflekterar utifrån sin specialistkompetens över planetens krisläge och människans relation till allt skapat. Det som förenar samtliga är ett engagemang för en helhetssyn på tillvaron och en öppenhet för att människor är olika och tänker olika. Att texterna tillkommit inom ett kristet sammanhang betyder inte att deltagarna i seminariet reservationslöst betecknar sig som ”kristna” i någon traditionell mening. Men vikten av en ekoteologisk röst i det angelägna offentliga samtalet om vår omedelbara framtid betonas av alla. Den som läser den innehållsrika antologin får inga svårigheter att bejaka detta.

En naturvetenskaplig betraktelse över att vår planet är beboelig i ett hörn av universum och att vi människor medvetet reflekterar över vår plats i det stora sammanhanget borde stämma varje människa till förundran och djup tacksamhet. Det kosmiska kretsloppet, naturkonstanter och naturlagar, allt tycks vänligt stämt mot människan, som nu tycks göra allt för att såga av den gren på livets träd som hon sitter på. Och att livets utveckling på vår planet ledde till en varelse med medvetenhet och förmåga att se sig själv i en livets stora väv där allt hör samman, borde stämma vår art till eftertanke och förnyat ansvarstagande. Vi människor är själva känsliga ekosystem sammankopplade med alla andra ekosystem. Skadar vår livsstil de planetära ekosystemen så skadar vi oss själva och berövar oss de elementära förutsättningarna för liv. Människan är stor och liten på samma gång. Att kunna hantera storheten, medvetenheten och makten, kräver en insikt om vår litenhet, sårbarhet och beroende av allt som finns tillsammans med oss.

En ekoteologisk reflektion måste grundas i en självkritisk betraktelse över varför utvecklingen kunde avvika så långt från den ursprungliga bibliska visionen av människan som en del av en radikal samhörighet med alla andra levande varelser. Tolkningen av Bibelns texter influerades av den hierarkiska och dualistiska syn på världen som dominerade i antiken. Så tänktes Gud stå ovanför världen och människorna med rätten att styra och dominera. På samma sätt kunde män dominera över kvinnor, vuxna över barn, fria över slavar, rika över fattiga, det egna folket över andra folk, den egna religionen över andra religioner. I denna dualistiska grundförståelse ligger människans anspråk på en plats över allt annat på jorden och med rätten att dominera, utnyttja och förbruka allt för egen vinning. Och har man väl valt den positionen kan man lätt finna bibelställen som ger legitimitet åt valet. Men Bibeln innehåller också visionen av ett liv i gemenskap med allt levande och av att vara jordens tjänare i stället för dess herrar. Så det gäller att ta ansvar för sin bibelläsning och sin tolkning av de gamla texterna och medvetet välja de texter och den tolkning som stödjer livet och kärleken.

Men handlar inte kristendom om att komma till himlen? Stämmer det inte att kyrkan genom seklerna lämnat denna världen och dess öde åt politiska makthavare och ägnat sin energi åt människors väg till ”saligheten”. Jo, det stämmer. Men det stämmer inte med den bibliska visionen, som handlar om hela skapelsens frälsning och inte bara människors. Och denna hela skapelsens frälsning måste ju äga rum i den enda verklighet vi alla delar med varandra. Som så ofta kan man misstänka att tänkesättet förändrades under 300-talet när den kristna kyrkan blev statsreligion och en del av den politiska makten. Och även om kyrkan under århundraden många gånger tagit lätt på sitt ansvar för människors jordiska villkor så borde själva skapelsens utsatthet väcka även den som fallit i djup sömn. Att Gud älskar världen är ett klart bibliskt budskap. Att älska det Gud älskar borde vara en självklar del av en kristen livstolkning. Ett genomtänkt ekoteologiskt förhållningssätt går inte att negligera eller bortförklara.

Det handlar om människans värdighet, att leva upp till den medvetenhet som skiljer oss från alla andra levande varelser. Redan i Gamla testamentet, den hebreiska bibeln, är rättfärdighet, rättvisa, Guds främsta egenskap och förväntan på oss människor. Rättvisa, inte bara mellan människor (svårt nog!) utan också mellan människor och allt annat levande. Rättvisa innebär rätten till liv under de optimala livsvillkor som evolutionen frambringat. Rättvisan är kärlekens utflöde.

Det ekoteologiska seminariet i Västerås stift är ingen isolerad företeelse. Svenska kyrkans biskopar gav ut ett Biskopsbrev om klimatet 2014. Inom Kyrkornas Världsråd finns det en lång tradition sedan 1980-talet att tala om skapelsens integritet, dvs egenvärde. Och 2013 kallades alla dess medlemskyrkor till en pilgrimsresa för rättvisa och fred. Inom rättvisa ligger en stark betoning på klimaträttvisa, och fredstanken har ett fokus på fred med skapelsen (Making Peace with the Earth - Action and Advocacy for Climate Justice, 2016). Påve Franciskus miljöencyklika Laudato Si (2015) har inneburit ett nytt fokus på en andlighet med skapelsen i centrum. Påven talar om jorden som vårt hem och det omedelbara behovet av en ”ekologisk omvändelse”. Den ekumeniske patriarken Bartolomeos I av Konstantinopel har sedan 1990-talet engagerat teologer och naturvetare i samtal om klimat, hållbarhet och ekologi.

Det finns alltså teologiska resurser att inspireras av, och de flesta av dessa finns sammanfattade i den ekoteologiska antologin från Västerås stift. Denna avslutas med flera personliga reflektioner kring hoppets betydelse för en människas upplevelse av mening. Det görs inget försök till en enhetlig syn utan läsaren kan finna olika personliga ingångar i vad som kan skänka hopp i en till synes hopplös tid. I en situation som präglas av existentiell tomhet eller vilsenhet kan möjligheten att se sig själv som del av något större i en ansvarsfull samhörighet med allt som finns vara en öppning. Att länkas in i den bibliska berättelsen erbjuder ett uppbrott ur en statisk livsfientlig situation och delaktighet i en ”på-väg”-identitet mot något som är mer än det som är i dag. Många inspirerande förebilder finns med på den vandringen. Och den kristna berättelsen bär på det robusta hoppet att det alltid finns nytt liv bortom död och förgängelse, redan här och nu. Där våra hjärtan fylls av tillit istället för rädsla kan förändring äga rum.