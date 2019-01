Val 2018

Den stora konflikten mellan Per-Albin Hansson och Torgny Segerstedt under andra världskriget brukar beskrivas som att den förre bara hade blick för det som var möjligt – medan den senare bara brydde sig om vad som var rätt. Man kan imponeras av både den ene och den andres skicklighet att navigera i krigstid. Mellan dem växte det fram ett hatförhållande.

Ändå står de för var sin sida av vad de flesta av oss anser vara bra med landet Sverige. Det socialdemokratiska bygget av välfärdsstaten, som ”inte känner några styvbarn” – respektive liberalismens kompromisslösa försvar för individuella rättigheter. De levererade varsitt motgift mot de totalitära riktningar som ryckte och drog i stora väljargrupper.

Men när glider möjligt och rätt alltför långt isär?

Flera historiker har pekat på Sverige och USA som två länder som under trettiotalet i stort sett var immuna mot fascismen, fastän bägge nyss genomgått svåra finanskriser. Vaccinet var också detsamma, oberoende av om vi kallar det vänsterliberalism eller socialdemokrati: ett samhällsbygge grundat i en radikal fördelningspolitik som gav människor verktyg att skapa sina egna liv.

I Sverige kan vi tänka på daghem, drägliga bostäder och tillgång till högre utbildning för människor med efternamn på -son. Ur ett örnperspektiv över 1900-talet ser det ut som om mycket av det solida i det svenska samhällsbygget blev möjligt när det socialliberala och det demokratiskt socialistiska tvinnades samman. (Ser man till exempel på vilka det var som tog ställning för judiska och andra flyktingar i trettiotalets Sverige är det ofta grupper av vänsterliberaler och vänstersossar.)

Ur en sådan synvinkel skulle ett närmande av mittenpartierna och socialdemokraterna kunna se ut som en klassisk lösning, i takt med att det politiska landskapet i övrigt förändrats. 00-talets Alliansen blev möjlig därför att Moderaterna under en tid – framgångsrikt – fjärmade sig från sin position som högerparti och gjorde anspråk på delar av den mittenterräng där socialliberalismen stått. I takt med att M, för att sluta blöda till SD, återtagit sin position längre högerut försvagades Alliansens kitt. Ett nytt närmande mellan socialdemokratin och liberalismen, nu företrädd inte bara av L utan även av C, skulle alltså vara möjligt. Det är ju de mittenpartier som historiskt sett samarbetat med S?

Men vilken socialdemokrati och vilken liberalism?

Lyssnar man noga på Jonas Sjöstedt säger han att det är just fördelningspolitiken nu partiet anser sig försvara – mot dem som en gång byggde landet med den som redskap

Jag minns när jag för första gången hörde tongångar som senare skulle kallas högerpopulistiska bland människor i min omgivning. Det var under det nittiotal när bostadssubventionerna successivt skalades ned. Plötsligt stängdes en dörr för många som hoppats på ett bättre boende. Låt vara att subventionerna såg ohanterligt stora ut – symboliskt var det en viktig förändring. Sedan dess har vi sett en boendesegregation som accelererat.

Går vi till EU:s statistik över inkomstskillnader under de sista tio åren (den så kallade gini-koefficienten) ser vi hur inkomstgrupperna i Sverige glidit isär betydligt mer än i till exempel Finland. Den fördelningspolitik vi i ett längre perspektiv förknippat med svenskt samhällsbygge står intakt på vissa områden, men monteras aktivt ned på andra. Som OECD konstaterat har ojämlikheten sedan just nittiotalet ökat snabbt i Sverige. En framstegstanke smalnade alltmer för stora väljargrupper – samhällsutvecklingen hade inte längre en tydlig framåtriktning, mot bättre villkor för flertalet.

Jag är inte ensam om att se detta isärglidande (”ökande klyftor”) som den öppning där högerpopulismen gör entré. SD har mycket medvetet mimat ord och begrepp vi förknippar med trettiotalets radikala fördelningspolitik och framställer sig gärna som ”folkhemspartiet”, utan att ha någon sådan politik att visa upp – ofta snarast tvärtom. Men själva mimandet går hem. Kodorden gör att de som lider mest av fantomsmärtorna efter en sådan politik vänder blickarna ditåt.

I den överenskommelse som nu föreligger mellan S, C och L är det motsatsen till fördelningspolitik som framställs som det verkligt liberala – inte minst på bostadsområdet. (Miljöpolitiken gör dock en efterlängtad comeback, efter slakten i den M-KD budget som just nu styr landet.) ”Lööf-paragrafen” kallas på sociala medier den skrivning som skulle garantera att V ställdes utan inflytande, trots att man antogs utgöra röstunderlag i riksdagen för överenskommelsen. Ingen insatt kunde väl tro att de skulle svälja det pillret i en klunk. ( Carl Hamilton tolkade i tisdagens DN detta som rent taktikspel – att C vill göra en Macron och stegvis spela andra statministerkandidater av brädet.)

Lyssnar man noga på Jonas Sjöstedts uttalande under måndagens presskonferens säger han att det är just fördelningspolitiken nu partiet anser sig försvara – mot dem som en gång byggde landet med den som redskap. Jag är nog långt ifrån ensam om bedömningen att en solidarisk fördelningspolitik av samhällsresurser till boende, skola, polis och sociala insatser är det enda motgiftet mot högerpopulismen. Också där finns det tydliga historiska exempel – som alla känner till. Som en del av socialdemokrati och socialliberalism.

Till de extrema krav V ställer hör att S ska respektera reformer man redan kommit överens om, men som nu skulle rivas upp – enligt SvD sådant som ”gratis medicin och glasögonbidrag till barn, slopad tidsgräns i sjukförsäkringen och höjt studiebidrag” ( 14/1). DN nämner gratis kollektivtrafik för unga på sommaren, avdragsrätt för fackföreningsavgiften och gratis sommarlovsaktiviteter.

Bland alla ironier i denna turbulenta politikvinter finns här alltså ännu en, bredvid det faktum att ett före detta kommunistiskt parti tycks kunna bana väg för en renodlad högerregering. Nämligen att Vänsterpartiet nu också försvarar en liberal politik mot liberaler. När lämnar då det möjliga det rätta bakom sig? Det är en fråga vi alla är skyldiga att försöka besvara och inte lämna till politikerna.