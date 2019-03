Den klassiska folkbildaren kanske tillhör historien

I en debattartikel (DN 15/3) beklagar Magnus Bremmer humanisternas frånvaro i den svenska offentligheten. Varför är humanisten osynlig just när dennes kunskap behövs som mest? Bremmer, själv en av de senaste årens flitigaste folkbildare, pekar kunnigt på en rad viktiga förklaringar inklusive ett förändrat medielandskap och ömsesidig frustration hos forskare och journalister. Men trots Bremmers lovvärda uppmaning att satsa på folkbildning är det någonting som går förlorat i resonemanget. Det tycks finnas ett glapp mellan förväntningarna på humanister och de delvis nya roller som i dag ryms inom humanvetenskaperna.

Det finns nämligen en risk att vi talar om olika saker och därför förbi varandra när det gäller humanisters roll i offentligheten. För många, såväl inom som utanför akademin, är det rollen som bildad kulturskribent som har blivit mer sällsynt. Ofta ryms denna inom den numera allt mer utarmade beteckningen ”tredje uppgiften”. Men ”folkbildande kulturjournalistik” är inte nödvändigtvis samma sak som kunskapsförmedling, något som forskare inom alla vetenskapsområden förväntas utföra. Inte heller är det samma sak som samverkan, det ledord som policydokument i dag förespråkar.

Att humanister inte syns på kultursidorna innebär emellertid inte att de är samhällsfrånvända. Men de roller som idag ryms inom humaniora – eller humanvetenskaperna – är satta under förändring. Just detta är fokus för en internationell konferens som Lunds universitet under nästa år kommer anordna tillsammans med ett europeiskt nätverk av humanistiska institutioner och fakulteter. Samverkan och impact är en stor del av dessa nya mönster, men förändrade publiceringsmönster och forskningsfinansiärers krav spelar också in, liksom ökande krav på arbetslivsanknytning i utbildningarna.

Humanistisk kunskap passar inte enkelt in i ”klick-samhället” eller debattprogrammen.

För en del humanister, men långt ifrån alla, är kulturjournalistik och offentlig debatt en viktig anledning till humanioras samhälleliga värde. Det råder heller ingen tvekan om att ju fler som ägnar sin tid åt detta, desto rikare blir idé- och samhällsdebatten. Men har verkligen humanisten, vare sig litteratur- eller språkvetare, historiker eller filosof, ett särskilt uppdrag som inte gäller för statsvetare eller biomedicinare? Om så är fallet är det många som skulle säga att meritvärde och tjänsteutrymme saknas.

Mer konkret finns ökade förväntningar från politiker och finansiärer på att humanister genom sin språkliga, kulturella och historiska kompetens tillsammans med natur- och samhällsvetare ska medverka till att ”möta de samhällsutmaningar vi står inför” som det heter i den senaste forskningspropositionen. Detta väljer vi i Humtank, den tankesmedja för humanistisk forskning och utbildning som 15 av landets lärosäten ingår i, att se som en positiv utveckling med potential att skapa nya samhällsroller för humaniora. I samma veva kan vi passa på att lämna krisretorik och offerkofta bakom oss.

Klart är att få utanför akademin har någon tydlig föreställning om vad jobbet som forskare inom humanvetenskap innebär. I Vetenskap och Allmänhets årliga undersökning om folks syn på vetenskap är det en skrämmande stor andel, hela 45 procent, som svarar att de inte har någon uppfattning om vad humaniora är. Motsvarande siffra för medicin är 3 procent. Kanske bidrar en förlegad bild av humanisten till detta, men kanske är det snarare humanistens nya arenor som än så länge är osynliga.

Humanistisk kunskap passar inte enkelt in i ”klick-samhället” eller debattprogrammen. Kanske är denna replik inte heller tillräckligt polemisk eller upprörd för att inta plats på debattsidorna. I Humtank har vi gjort den erfarenheten vid ett flertal tillfällen. I så fall får Bremmer rätt och texten får leta sig ut genom andra kanaler. Men vi i Humtank ser också stora möjligheter med den nya offentligheten Bremmer beskriver. Hans eget Anekdot är ett lysande exempel på detta, men vi kan också nämna Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon, förra årets Humtankpristagare. Bremmers kanske viktigaste uppmaning är därför att med hjälp av statliga medel bygga ”gemensamma infrastrukturer för oberoende kunskapsförmedling till hela offentligheten.”

Behovet av humanistisk kunskap är stort och om delvis förlegade förväntningar på polemik, tvärsäkerhet och rön skapar en osynlighet, behöver det humanistiska vetenskapsområdet självt ta kontroll över att vår kunskap cirkulerar där den hör hemma – i samhället.

Isak Hammar är fil dr i historia, verksam vid Stockholms och Lunds universitet och verksamhetsledare för tankesmedjan Humtank.

