Den religiösa feministen är en ohanterlig provokation

Dagen innan valet sitter mina föräldrar på ett barnkalas och oroar sig för sina afghanska inneboende. Som tusentals andra pensionärer blev de aktivister 2015. Som frikyrkliga blev de uppvaktade av Ebba 2018. De kommer aldrig att höra hemma i en rörelse som ser muslimer och queers som ett större hot än politiker som blev rasister efter Auschwitz.

Mina föräldrar pratar inte om Guds återkomst i samhället, förmodligen för att Gud är en konstant för dem. Min egen uppgörelse med en kristen tradition genomträngd av patriarkatet och kolonialismen däremot, är en livstids alienation i världens mest sekulariserade land.

När fredsorganisationen Women in black har konferens i Kapstaden behöver jag inte redogöra för mina passioner eftersom de är normala, mitt i all olikhet. Den dokumenterande fotografen bär heltäckande klädsel. Det är en konferens utan män och varmt i salen. Fotografen lättar på sin niqab så att det går att se vad som står tryckt på tröjan under: ”This is what a feminist looks like.”

Jag kan tänka mig en rad intimiteter jag hellre skulle blotta inför världen än en tro, som blir vansinne i tidningen.

Tillbaka i Sverige är den religiösa feministen en ohanterlig provokation, lika svår att föreställa sig som Gud själv, eftersom samtalet om tro dikteras av ett allvetande gudspatriarkat och en nationalistisk konservatism.

Det finns alltså en ensamhet som aldrig går att bota med ord på offentlig plats. Jag kan tänka mig en rad intimiteter jag hellre skulle blotta inför världen än en tro, som blir vansinne i tidningen. Det är ensamheten i ett förlorat språk, ett språk som bara återfinns bland kroppar någon annanstans.

I ett majtåg går jag med de muslimska kvinnorna i Rätten till våra kroppar. Det handlar om feminism och antirasism. Men det är Gud som får oss att gå. Som skapat rörelsen i våra lemmar, begäret efter rättvisa i våra hjärtan, ljuset i våra barns ansikten. Det är för att mina systrar tror det som jag känner igen dem.

Egentligen behöver jag inte skriva om det. Anne Sexton, Simone Weil och Gloria Anzaldúa skriver om tro åt mig. Och jag kan dela nästan allt i språket med de ateister och agnostiker jag älskar.

Men det finns en vind som blåser i en lucka i språket. Jag pratar inte med mina vänner om Gud. Berättar inte om sorgen över min egen sekularisering. Beskriver inte trösten i att vara en kvist på ett träd av döda och levande. Förklarar inte befrielsen i att ha gett upp, att vara en av universums alla losers som bara har Gud att klamra sig fast vid.

Det är okej. Luckan i språket är ingen brist, skillnaden ingen förlust. Jag lär mig av den. Nina Bouraoui skriver: ”När jag säger kunskap underförstår jag kunskap om den andre, vad den människan är, vad hon vill, vad hon upplever. Även om man aldrig riktigt känner sin medmänniska, men av kärlek kan man lista ut hennes begär eller bävan. Det är som ett inre öga.”

Kärleken listar ut det vänskapen behöver: frånvaro av de projektioner som annars är oundvikliga. Som teologstudenter brukade vi dela strategier för att undkomma småtimmarnas sluddriga teodicéraggningar. På min första kulturfest smyger en främmande snubbe upp och viskar i min nacke: Finns Gud? En annan är exalterad över att det finns religiösa kvinnor som vill se snygga ut. Som vore det en upptäckt i stil med dödahavsrullarna. För en tio år äldre kvinnokropp är projektionerna andra, de försvinner inte.

Som religiös feminist lär du dig att du är en projektionsyta. Du går på en kvinnokonferens där det råder konsensus om att de katolska feministerna är otänkbara allierade. Du går på en antirasistisk konferens där tystnaden blir kompakt när någon föreslår solidaritetshandlingar med hijabis. Du säger ingenting, du parerar. Det går för att din tro är osynlig och för att den trots allt legitimeras av det vita samhälle du tillhör. Du säger ingenting för du är ingen måltavla. Du är inkvisitionens barn i Europa.

Varför skriver jag det här? Medan deportationerna pågår, denna grav av omänsklighet mitt i samhället. Kanske för att jag inte kan förlåta den brist på kunskap som gjort språket omöjligt, symbolerna oanständiga.

Med muslimska kvinnor delar jag det dåliga omdömet att ha fäst mig vid Gud. Medan jag påminns om det suspekta i det när folk blir fulla, blir de trakasserade i fullt dagsljus.

Möjligheten att uttrycka tro är stötande felfördelad. Många privilegier delar jag med mina ateistiska vänner. Med muslimska kvinnor delar jag det dåliga omdömet att ha fäst mig vid Gud. Medan jag påminns om det suspekta i det när folk blir fulla, blir de trakasserade i fullt dagsljus. Vårens försök att tysta muslimska kvinnors talan i samband med filmvisningen av ”Burka songs 2.0” blottar djupet av den dubbelmoral som maskeras som vissa kvinnors omsorg om andra kvinnor. Religiösa kvinnor betalar priset för en sekularism som bara går att förstå i patriarkala termer.

Och jag närmar mig skälet till att skriva detta, trots att jag knappast tror på att tala om Gud offentligt på ett språk som inte finns.

Min tradition (Abrahams mellanbarn) har intecknats av företrädare som gärna talar om kristendom i tidningen. Det är ett mjukt gudspatriarkat som tar plats i offentligheten, oklanderliga pojkar som talar för alla, för den mänskliga existensen, för sökandet som alltid på något sätt har destinationen klar.

Den försonande tonen är logisk. Religiösa män har mindre att förlåta. De äger lyxen att närma sig traditionen utan det raseri som bor i kroppar historien uteslutit. Och det teologiska, emotionella arbetet som utförs i dessa kroppar förblir osynligt.

Det händer att jag undrar varför det här landet inte intresserar sig för religiösa feminister. Är deras teologi för liderlig, för insisterande på ett begär som inte låter sig kontrolleras av troende mäns självmedvetna svada? Är det för att de insett att deras språk förlorat möjligheten att bli förstått? Är det för att den enda bön som kvinnor orkar be är en bön om att få vara ifred?

Gossarna är ändå harmlösa i jämförelse med den kristna nationalism som växer i det sekulära patriarkatets skugga. I namn av kvinnors rättigheter och kristendomens överlägsenhet pekas fienderna ut: Det flerreligiösa samhället, de klentroende kvinnobiskoparna och för övrigt var och en som inte skriver under på den chauvinistiska versionen av en motstridig och tusenårig tradition.

De talar till en hunsad eller förment hunsad kristenhet som känner vittring av potens och stolthet. De talar till kyrkvärdar som blir ängsliga när kyrkan fylls av arabisktalande gudstjänstdeltagare. De talar som om de vore gudar, för de vet att nivån på det religiösa samtalet är så ofattbart låg att vem som helst kan framstå som skriftlärd. De hänger kors runt halsen och påskiner att deras agenda inte är våldsam och målmedveten. Tillsammans med mjukmännen upptar de allt syre, förutom när religiösa kvinnor får stå till svars för valet av sin klädsel. Vem skulle inte tiga när det här är alternativen? Att vägra är den första rättigheten, som Gayatri Spivak säger.

So, I rest my case. En sista sak bara: i hela världen är det kvinnorna som bär Gud. Efter våldtäkterna och de illegala aborterna, i gummibåtarna under den tigande himlen, genom depressionerna i en samtid där lyckan är helig. Om någon intresserade sig för detta mysterium, för det feministiska arbetet med det, skulle det kanske bli intressant att läsa om Gud i tidningen.

Elisabeth Hjorth är författare och lektor i litterär gestaltning. Hon är aktuell med romanen ”Fadern” (10tal Bok).