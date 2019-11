De unga driver vendetta mot Hongkong

På den öppna samlingsplatsen utanför ett av Hongkongs stora universitet fladdrar mörkblå examenskappor mot en vägg av svartklädda ungdomar, de flesta i svarta munskydd och kepsar långt neddragna över ansiktet. Den planerade examensceremonin fick avbrytas, vilket lämnade de nyutexaminerade tafatt kramandes cellofaninslagna blombuketter och nallar broderade med lyckönskningar.

I stället är det de svartklädda som står i centrum. De är vanligtvis högljudda, skanderandes slagord som ”Befria Hongkong, vår tids revolution!”, men står nu tysta med lätt nedböjda huvuden. Solen är het och blek mot de vitkaklade fasaderna. De svartklädda rör sig inte. De håller en tyst minut för sin medstudent, som på morgonen den 8 november avled till följd av skadorna han fick då han föll fyra meter från ett parkeringsgarage i samband med konfrontationer mellan demonstranter och polis.

Hongkong gick nyligen in på den sjätte månaden av protester mot den lokala regeringen. Gnistan var ett kontroversiellt lagförslag som skulle möjliggöra utlämning av brottslingar till Kina. Studentens död – det första bekräftade dödsfallet direkt relaterat till sammandrabbningar mellan polis och demonstranter, enligt Reuters – har dock utlöst en helt ny våg av ilska hos Hongkongs unga.

Trots att det ännu inte är klarlagt exakt varför studenten befann sig i parkeringsgaraget och vad som fick honom att falla, anser många att polisen har blod på sina händer. Händelsen var en katalysator för ett sjudande hat mot polisen och deras användande av våld mot demonstranter. ”Who do you call when the police are murderers?” frågade sig någon, spraymålat på en vägg på den döde studentens universitet.

Under min tid i Hongkong har staden visat ett allt mörkare och mer sammanbitet ansikte. Proteströrelsens anhängare må ha krympt i antal jämfört med de fredliga massdemonstrationerna i början av sommaren, där man räknar med att så många som två miljoner gick ut på gatorna – men de har växt i radikalitet. Från att blockera stora genomfartsleder mitt i rusningstrafik och spraymåla desperata budskap tvärsöver staden, till att slå sönder affärer som uppfattas vara ”på fel sida” om proteströrelsen, skyr demonstranterna nu få medel för att driva igenom rörelsens fem krav.

Utöver det formella återkallandet av lagförslaget, som gjordes den 4 september, kräver rörelsen även en oberoende utredning av polisens användande av våld, amnesti för arresterade demonstranter, ökade demokratiska rättigheter och att myndigheterna inte ska benämna protesterna som ”upplopp”.

I protesterna mot stadens olika politiska organ har rörelsen bland annat tagit inspiration från dystopin ”V för Vendetta”. Filmens titelkaraktär V, en svartklädd frihetskämpe maskerad som 1600-talsrevolutionären Guy Fawkes, väser efter att ha skjutits av den korrupta säkerhetstjänsten: ”Bakom denna mask finns en idé... och idéer är skottsäkra.” Citatet har hittat sin väg in i proteströrelsens repertoar i Hongkong, där sloganen ”ideas are bulletproof” blivit ett populärt stridsrop – något som har en olycksbådande klang efter att en demonstrant sköts med skarp ammunition av polisen i veckan som gick.

Den som lägger örat mot marken i Hongkong kan höra rösterna från en generation som inte längre tycker sig ha något att förlora. Ungdomarna i hjärtat av protesterna tycks ha tappat tilltron på de institutioner som säger sig tjäna dem: regeringen, polisen och universitetsledningarna. Kvar finns i stället en växande känsla av att ha blivit förorättade. ”Mina föräldrars generation hade en chans att stå upp för Hongkong, men de valde det bekväma livet och höll tyst”, säger Stephen, som inte vill använda sitt riktiga namn. ”Nu måste vi som är unga ta striden i deras ställe, och för vår egen framtid.”

Den 5 oktober inträdde ett förbud mot att bära mask vid offentliga sammankomster i Hongkong. Förhoppningen var att förbudet skulle sätta stopp för de gasmasker, visir och hjälmar som demonstranterna burit för att värja sig mot polisens tårgas och vattenkanoner. Hittills verkar förbudet ha haft begränsad effekt. I stället har en ny mask börjat dyka upp i haven av svartklädda demonstranter: Guy Fawkes stiliserade ansikte, med tvinnade mustascher och ett grinande leende. Masken är en symbol för misstro mot etablissemanget, inte minst efter att den flitigt använts av hackernätverket Anonymous i protester mot korrupta regeringar, banker och storföretag världen över.

I Hongkong bör misstro som en drivande kraft inte underskattas. Ytterligare en av V:s repliker som demonstranterna tagit till sig är ett uppenbart kall till revolution: ”folk borde inte vara rädda för sin regering; regeringar borde vara rädda för sitt folk.”

